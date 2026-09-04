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ఏపీ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితా విడుదల

పాఠశాల విద్యాశాఖ నుంచి 79 మంది, ఇంటర్ బోర్డు నుంచి 24 మంది ఎంపిక- ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ఎంలు, జూనియర్ లెక్చరర్లు, ప్రిన్సిపాళ్ల పేర్లతో జీవో- రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు అవార్డులు ఖరారు

Best Teacher Awards 2026
ఏపీ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితా విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 12:27 PM IST

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Best Teacher Awards 2026 : రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. 2026 సంవత్సరానికి ప్రభుత్వం పురస్కారాలు ప్రకటించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ నుంచి 79 మంది, ఇంటర్ బోర్డు నుంచి 24 మందిని ఎంపిక చేసింది. ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ఎంలు, జూనియర్ లెక్చరర్లు, ప్రిన్సిపాళ్ల పేర్లతో జీవో జారీ చేసింది. రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు అవార్డులను ఖరారు చేశారు.

ప్రిన్సిపాళ్ల విభాగంలో కాకినాడ నుంచి కె.సుజాత ఎంపికయ్యారు. హెచ్​ఓడీ విభాగంలో విజయనగరం నుంచి డాక్టర్ జి.సత్యనారాయణను ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. సీనియర్ లెక్చరర్ల విభాగంలో కడప నుంచి వి.పద్మజ ఎంపికయ్యారు. రేపు గురుపూజోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సత్కరించనుంది.

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BEST TEACHER AWARDS 2026
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BEST TEACHERS LIST RELEASE IN AP
ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితా విడుదల
AP BEST TEACHERS LIST RELEASED

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