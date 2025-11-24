ETV Bharat / state

ఎస్సీ, ఎస్టీ నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త - ఉచితంగా సివిల్స్ కోచింగ్​తోపాటు వసతి

అంబేద్కర్​ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ​నాలుగు నెలల పాటు ఉచిత​ శిక్షణ - దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇంకా రెండు రోజులే గడువు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:31 AM IST

AP government providing free civils coaching : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఎందరో కలలు కంటూ ఉంటారు. అందులోనూ సివిల్స్​ని చేధించాలని కోరిక ఉన్నా అందుకు తగిన శిక్షణ ఇచ్చే సెంటర్లలో ఫీజులు భరించే స్థోమత లేక చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసం ప్రతి ఏటా ప్రభుత్వం ఉచితంగా శిక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతకు మరోమారు ఫ్రీ కోచింగ్​ని ఏర్పాటు చేసింది.

ఎస్సీ, ఎస్టీ నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త :యూపీఎస్సీ సివిల్స్​ ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నామని అర్హులైన వారు దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అంబేద్కర్​ స్టడీ సర్కిల్​ డైరెక్టర్​ వి. ప్రసన్న వెంకటేష్​ కోరారు. రాష్ట్రంలోని 340 మంది నిరుద్యోగ ఎస్సీ, ఎస్టీ యువతకు యూపీఎస్సీ సివిల్స్​ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్​ కి ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతిలో ఉన్న డా. బి. ఆర్​ అంబేద్కర్​ స్టడీ సర్కిళ్లలో ఈ కోచింగ్​ అందజేస్తున్నట్లు వివరించారు.

ఎప్పుడు మెుదలౌవుతుంది ? 4 నెలల పాటు కొనసాగే ఈ శిక్షణ డిసెంబర్​ 10 నుంచి ప్రారంభమౌతుంది. ఈ నెల 13 నుంచి 26 వరకు ఆన్​లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు తెలిపారు. దరఖాస్తుకు మరో రెండు రోజులే మిగిలి ఉండడంతో అర్హులైన వారు త్వరగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని కోరారు. కోచింగ్​తో పాటు అభ్యర్థులకు ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యాలను కలిస్తామన్నారు.

ఎంపిక విధానం ఇలా : దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మొదట స్క్రీనింగ్​ టెస్ట్​ నిర్వహిస్తారు. నవంబర్​ 30న నిర్వహించే ఈ టెస్ట్​లో వచ్చిన మెరిట్​ ఆధారంగా సీట్లు కేటాయించనున్నట్లు వివరించారు. దీంట్లో మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తారని అన్నారు. అర్హులైన యువతీ యువకులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం https://apstudycircle.apcfss.in వెబ్ సైట్ ని సంప్రదించాలని కోరారు.

నిరుద్యోగులే ఎక్కువగా: మరోవైపు రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో వేల మంది విద్యార్థులు వివిధ డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు చెందిన యువత 70 శాతం మంది ఉంటున్నారు. వీరంతా నిరుద్యోగులుగానే మిగిలిపోతున్నారు. చాలా మందికి సివిల్స్‌ రాయాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా ఆర్థిక కారణాలతో అటు వైపు దృష్టి సారించడం లేదు. ఇలాంటి వారు ఈ ఉచిత శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.

ఇతర అవకాశాలు:ఇవే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలను భారత ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తునే ఉంటుంది. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తోంది. అభ్యర్థులకు నిర్దిష్ట వయో పరిమితి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలు వివిధ దశల్లో జరిగుతాయి. వీటన్నింటిలో అత్యుత్తమంగా రాణించిన వారినే సివిల్ సర్వీసులకు ఎంపిక చేస్తారు. సెలెక్ట్​ అయ్యే అభ్యర్థులకు వివిధ సర్వీసులలో స్థానం కల్పిస్తారు. అవి ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (IAS), ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (IPS) ఇంకా ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ (IFS)లను కేటాయిస్తారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

