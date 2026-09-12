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రాష్ట్రంలో ఇకపై ఏ సేవలు పొందాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి కాదు - ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు

రాష్ట్రంలో ఏవైనా సేవలను పొందడానికి ఆధార్ ఇకపై తప్పనిసరి కాదని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ సేవల కోసం ఆధార్‌ను స్వచ్ఛంద ప్రాతిపదికన స్వీకరించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Government Announced Aadhaar Is Not Mandatory For All Services
సేవలకు ఆధార్ తప్పనిసరి కాదు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:09 AM IST

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Government Announced Aadhaar Is Not Mandatory For All Services : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ సేవలు, సబ్సిడీలు లేదా లబ్ధి పొందడానికి ఇకపై ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి కాదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ సేవలకు ఆధార్‌ను కేవలం స్వచ్ఛంద ప్రాతిపదికన మాత్రమే తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మీ సేవ కేంద్రాలతో పాటు దివ్యాంగుల సర్టిఫికేట్ల జారీలోనూ ఇదే విధానం వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది.

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  • స్వచ్ఛంద ప్రాతిపదికన మాత్రమే: ఆర్థిక, ఇతర సబ్సిడీలు, సంక్షేమ ప్రయోజనాలు, సేవల కోసం దరఖాస్తుదారులు స్వచ్ఛందంగా ఇస్తేనే ఆధార్‌ను తీసుకోవాలి.
  • గుర్తింపు నిర్ధారణకు ప్రత్యామ్నాయాలు: 'మీ సేవ' సహా ఇతర సేవల నమోదు సమయంలో లబ్ధిదారుల గుర్తింపు నిర్ధారణకు ఆధార్ కాకుండా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపు కార్డుల గురించి దరఖాస్తుదారునికి తప్పనిసరిగా వివరించాలి.
  • సేవల నిరాకరణ వీల్లేదు: కేవలం ఆధార్ కార్డు ఇవ్వలేదనే కారణంతో ఎలాంటి ప్రభుత్వ సేవలను లేదా సంక్షేమ లబ్ధిని నిరాకరించేందుకు వీల్లేదని ప్రభుత్వం గట్టిగా హెచ్చరించింది.
  • స్వర్ణ గ్రామం, వార్డుల్లో అమలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని 'స్వర్ణ గ్రామం', 'స్వర్ణ వార్డుల్లో' ప్రతి చిన్న అంశంలోనూ ఈ కొత్త విధానాన్ని నిరభ్యంతరంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించింది.
  • దివ్యాంగుల సర్టిఫికేట్లకు వర్తింపు: వికలాంగులకు జారీ చేసే ప్రత్యేక సర్టిఫికేట్ల ప్రక్రియలో కూడా ఆధార్‌ను బలవంతం చేయకూడదని, పైన పేర్కొన్న విధివిధానాలనే ఖచ్చితంగా పాటించాలని ప్రభుత్వం మరో ప్రత్యేక ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.

స్వచ్ఛందంగా వినియోగానికి అనుమతి : వైకల్య నిర్ధారణ, ధృవీకరణ పత్రాల జారీ ప్రక్రియలో దరఖాస్తుదారుల ఆధార్ ధృవీకరణను స్వచ్ఛందంగా వినియోగించుకునేందుకు 'మీ-సేవ' (MeeSeva) కేంద్రాల నిర్వాహకులకు, గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది. ఆధార్ ధృవీకరణ విఫలమైనప్పటికీ ప్రజలకు సేవలను నిరాకరించకూడదని శుక్రవారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపు పద్ధతుల గురించి వినియోగదారులకు తెలియజేయాలని, అలాగే ఆధార్ వివరాలను సురక్షితంగా ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసి భద్రపరచాలని కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

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AADHAR USAGE IN AP
సేవలకు ఆధార్ తప్పనిసరి కాదు
AADHAAR IS NOT MANDATORY IN AP
GOVERNMENT ON AADHAR SERVICES

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