రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టే దిశగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం
కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు రూ.24,513 కోట్లు - ఇప్పటికే రూ.12,621 కోట్ల ఖర్చు, మిగిలిన నిధుల సద్వినియోగంపై దృష్టి, అదనంగా సాధించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 7:28 AM IST
NDA Govt Focus on Development in AP: రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అహర్నిశలూ కష్టపడుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా ఒక్కో రూపాయి సమీకరించుకుంటూ సద్వినియోగం చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నుంచి అధిక నిధులను సాధించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం కసరత్తులను చేస్తోంది. అటు దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులను, మంత్రిత్వశాఖల అధికారులను సమన్వయం చేయడంతో పాటు రాష్ట్రంలోనూ యంత్రాంగాన్ని సీఎం చంద్రబాబు చకచకా పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు.
కేంద్రం నుంచి సకాలంలో నిధులు తెచ్చుకోవడం, ఖర్చు చేయడం, ఇంకా అదనంగా నిధులను సాధించడం అన్న 3 సూత్రాలతో అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. నెల రోజుల్లోనే రెండు సార్లు సమీక్షించి లక్ష్యాలను నిర్దేశించారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 76 కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించిన రాష్ట్ర, కేంద్ర వాటా నిధులతో కలిపి రూ.24,513 కోట్ల కేటాయింపులను సాధించారు. కానీ జగన్ ప్రభుత్వంలో ఐదేళ్లూ కేంద్ర పథకాల్లో రాష్ట్రానికి రూ.39,642 కోట్లు కోత పడ్డాయి. అంతేకాకుండా మరో రూ.10,171 కోట్లను వేరే పథకాలకు దారి మళ్లించారు.
76 పథకాలకు రూ.24,513 కోట్లు: ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఏడాదిలోనే వీటిని గాడిన పెట్టి రూ.17,000 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయడం గమనార్హం. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15,173 కోట్లను కేటాయించింది. ఆ పథకాల్లో రాష్ట్ర వాటా మొత్తం రూ.9,340 కోట్లు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 76 పథకాలకు మొత్తం రూ.24,513 కోట్లు ఖర్చు చేసేలా పక్కాగా ప్రణాళికలను రూపొందించారు. కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలను రెండు తరహాల్లో అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో కేంద్ర నిధులను రాష్ట్రాలు పక్కదారి పట్టించిన నేపథ్యంలో కొత్త విధానాలను ప్రస్తుతం అమలు చేశారు.
సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ (ఎస్ఎన్ఏ) తరహా చెల్లింపులు, స్పర్శ్- (సింగిల్ నోడల్ ఖాతా) చెల్లింపులు ఉంటాయి. సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అమలయ్యే కేంద్ర పథకాల్లో కేంద్రం ఇచ్చే నిధులు రాష్ట్ర ఖజానాకు చేరతాయి. అయితే బిల్లులు సమర్పించిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ నిధులను నోడల్ ఏజెన్సీలకు విడుదల చేస్తుంది. కానీ ఈ విధానం సవ్యంగా లేదని కొత్తగా స్పర్శ్ మార్గదర్శకాలను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ఉన్న కేంద్ర పథకాలకు రాష్ట్రం సింగిల్ నోడల్ ఖాతాను ఏర్పాటు చేయాలి. కేంద్ర వాటా నిధులు, రాష్ట్ర వాటా నిధులు ఆ ఖాతాకే విడుదల చేయాలి.
ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు: ముఖ్యంగా పిల్లలకు, గర్భిణులకు, బాలింతలకు మంచి పోషకాహారం అందించేందుకు ఉద్దేశించిన పోషణ 2.0 పథకంలో స్పర్శ్ కింద ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రూ.1,007 కోట్లను కేంద్రం కేటాయించింది. 21 లక్షల మందికి పైగా ప్రయోజనం దక్కుతోంది. అయితే సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ కింద ఎన్డీయే ప్రభుత్వం రాగానే పాత బిల్లులు చెల్లించడంతో కేంద్రం గత ఆర్థిక సంవత్సరం మరో రూ.1,240.10 కోట్లను ఇచ్చింది. రాష్ట్ర వాటాతో కలిపి 1,893.50 కోట్లు వెచ్చించడంతో 35 లక్షల మంది విద్యార్థులకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించే ప్రక్రియ ఊపందుకుంది.
మంజూరైన నిధులు - ఖర్చుల వివరాలు: ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం రూ.1,854 కోట్లను సింగిల్ నోడల్ ఖాతాలో ఖర్చు చేసేందుకు అందుబాటులో ఉంచగా ఇప్పటిదాకా రూ.1,446 కోట్లను ఖర్చు చేశారు. ఈ పథకం ద్వారా లక్షల మంది విద్యార్థులకు పాఠశాలల్లో వసతులు మెరుగవుతున్నాయి. ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన కింద పల్లెల్లో రహదారుల నిర్మాణానికి రూ.550 కోట్లను కేటాయించారు. అయితే దీనికి సంబంధించి పనులు ఇంకా ఊపందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన పథకం కింద రూ.111 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.62 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.1,838 కోట్లను ఖర్చు చేశారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్లో గర్భిణులు, నవజాత శిశువులు, పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం అమలు చేస్తున్నటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి రూ.1,001 కోట్లు వరకు మంజూరయ్యాయి. ఇంతవరకు రూ.187 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
డిసెంబర్ 17వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలో రూ.10,362 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు. అయితే నిధులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ సరైన పర్యవేక్షణ లేదంటూ సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో నెల గడవకముందే రూ.2,000 కోట్లకు పైగా వెచ్చించారు. కేంద్రం నుంచి మూడో విడత నిధులు తీసుకునేందుకు ప్రస్తుతం అడుగులు వేస్తున్నారు.
