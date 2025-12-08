మున్సిపల్ స్థలాలు, భూముల కేటాయింపు - శివార్లలో లేఔట్లు నగరాల్లో హోటళ్లు ఏర్పాటు!
ఆరు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో 685 ఎకరాలు సిద్ధం - ఆసక్తిగల సంస్థలను ఆహ్వానిస్తున్న పురపాలకశాఖ
Published : December 8, 2025 at 12:11 PM IST
Allocation of Municipal Sites and Lands Under PPP Method: రాష్ట్రంలో నిరుపయోగంగా ఉన్న పుర, నగరపాలక సంస్థలకు చెందిన విలువైన భూములు, స్థలాలు వినియోగంలోకి రానున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (PPP)లో వీటిని నివాస, వాణిజ్య అవసరాలకు కేటాయించనున్నారు. వీటి ద్వారా ఆదాయం పొందేలా పురపాలక, పట్టణ అభివృద్ధిశాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
వివిధ వ్యాపారాలకై: ఇప్పటికే ఆరు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో 685.81 ఎకరాల భూములను అధికారులు గుర్తించారు. వీటిలో వివిధ వ్యాపారాల నిర్వహణ జరిగే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. ఇందుకుగానూ ఆసక్తి గల సంస్థల నుంచి ప్రతిపాదనలు ఆహ్వానిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి నెలాఖరుకు మరో 10 పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో భూములు సిద్ధం చేయనున్నారు.
ఖాళీ స్థలాల గుర్తింపు: పట్టణ స్థానిక సంస్థలు ప్రభుత్వం పై ఆధారపడకుండా ఉన్న వనరుల సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. తద్వారా ఆదాయం సాధించాలి. దీనికి సంబంధించి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు పుర, నగరపాలక, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు చెందిన వినియోగంలోని ఖాళీ స్థలాలు, భూములను సంబంధిత అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, 17 పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థలకు వేల ఎకరాల్లో భూములు, భవనాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయి. భవనాలు నిర్వహణ లేక శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి. వీటిని గుర్తించి పీపీపీ విధానంలోనే కేటాయించనున్నారు.
శివార్లలో లేఔట్లు - నగరాల్లో హోటళ్లు: పుర, నగరపాలక సంస్థల స్థలాలు, భూములను వివిధ వ్యాపారాల నిర్వహణకు కేటాయించనున్నారు. ప్రత్యేకించి శివారు ప్రాంత భూముల్లో రెసిడెన్షియల్ లేఔట్ల ఏర్పాటుకు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. గోదాములు, లాజిస్టిక్ హబ్లు, పరిశ్రమలు, సోలార్ ప్లాంట్లు కూడా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. నగరాలు, పట్టణాల మధ్యలోని విలువైన స్థలాల్లో పెట్రోలు బంకులు, దుకాణాలు, షాపింగ్ మాళ్లు, హోటళ్లు అభివృద్ధి చేసేందుకు భూములను కేటాయించనున్నారు.
గుర్తించిన స్థలాలకు మంచి డిమాండ్: తద్వారా పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు తగిన ఆదాయం రానుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, కాకినాడలో గుర్తించిన స్థలాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటిలో వ్యాపారాల నిర్వహణకు ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపుతున్నారు. విశాఖ, విజయవాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, గుంటూరు తదితర నగరాల్లో రెండో విడతలో వివిధ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు టెండర్లు సైతం పిలవనున్నారు.
