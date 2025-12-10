రాజధాని అమరావతిలో నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ
ఏపీలో నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ - స్థలం కేటాయించిన ఏపీ ప్రభుత్వం, త్వరలోనే తాత్కాలిక భవనాల్లో క్యాంపస్ ప్రారంభం, వెల్లడించిన ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ వీసీ జేఎం వ్యాస్
Published : December 10, 2025 at 7:26 AM IST
National Forensic Science Versity in Amaravati: ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఫోరెన్సిక్ విశ్వవిద్యాలయమైన గుజరాత్లోని నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ (ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంతమైన అమరావతిలో క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయనుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం ఇందుకు అవసరమైన స్థలాన్ని కేటాయించగా విశ్వవిద్యాలయం బృందం దాన్ని పరిశీలించి అంగీకారాన్ని తెలిపింది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని త్వరలో తాత్కాలిక భవనాల్లో క్యాంపస్ ప్రారంభించి, తర్వాత శాశ్వత భవనాలు నిర్మించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ ఉపకులపతి జేఎం వ్యాస్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
130కి పైగా సంస్థలతో అనుసంధానమైన వర్శిటీ: నేరాల వెనుకనున్న నిజాలు బయటపెట్టటం, న్యాయవ్యవస్థకు కావాల్సిన సాంకేతిక సాక్ష్యాలు అందించటంలో ఫోరెన్సిక్ పాత్ర అత్యంత కీలకం. ఇలాంటి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్లో సమగ్ర అధ్యయనానికి ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటైన విశ్వవిద్యాలయంగా గుజరాత్లోని నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ (ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ) ప్రఖ్యాతి గాంచింది.
ఇది 2009వ సంవత్సరంలో గుజరాత్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ పేరుతో గాంధీనగర్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే 2020వ సంవత్సరంలో దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీగా తీర్చిదిద్దింది. ఎన్ఎఫ్ఎస్యూకు అనుబంధంగా దేశంలో 15 క్యాంపస్లు, ఆఫ్రికాలోని ఉగాండాలో మరో క్యాంపస్లు కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఇంటర్పోల్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ సహా 130కి పైగా సంస్థలతో ఈ వర్సిటీ అనుసంధానమైంది.
వర్శిటీ లక్ష్యాలు: ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సంబంధిత విభాగాల్లో సత్ఫలితాలు సాధించడం, అత్యున్నత నైపుణ్యాలున్న వారిని తయారు చేయటం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల కొరత తీర్చటం, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, సెక్యూరిటీ, బిహేవియరల్ సైన్స్, క్రిమినాలజీలో పరిశోధనలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నత విద్యను అందించటం తదితర లక్ష్యాలతో ఇది ఏర్పాటైంది.
90 దేశాలకు చెందిన పోలీసులకు శిక్షణ: ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రస్తుతం 70 కంటే ఎక్కువ పీజీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు అందిస్తోంది. పోలీసు, న్యాయ వ్యవస్థ, సాయుధ దళాలు, అకడమిక్స్, ఫైనాన్స్, బ్యాంకింగ్ తదితర రంగాల అధికారులకు స్వల్పకాలిక శిక్షణ ఇస్తోంది. 90 దేశాలకు చెందిన పోలీసులు ఇక్కడ శిక్షణ పొందారు. దేశంలోని 3,000 వేల మంది పోలీసులకు సైబర్ భద్రతలో శిక్షణ ఇచ్చి సైబర్ కమాండోలుగా తీర్చిదిద్దింది.
ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ నేరాలకు ప్రభుత్వాలూ బాధితులుగా మారుతున్నాయి. సైబర్ మోసాలను కట్టడి చేయడమనేది అత్యంత ప్రాధాన్యంగా మారిన ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ నిపుణులకు శిక్షణను ఇస్తోంది. విద్యార్థులకు సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో శిక్షణను ఈ సంస్థ అందిస్తోంది. అత్యున్నత ప్రమాణాలు గల నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ అమరావతిలో ఏర్పాటు కావడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.
