గ్రీన్ ఎనర్జీపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - 2030 నాటికి 30 గిగావాట్లు లక్ష్యం
2030 నాటికి 30 గిగావాట్ల హరిత విద్యుత్ సామర్థ్యం సాధనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం - కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో శరవేగంగా 'పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజీ' ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం - పరిశ్రమలపై భారం తగ్గించేలా చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 5:38 PM IST
AP Green Energy Target : వాతావరణ మార్పుల ముప్పును ఎదుర్కోవడంలో భాగంగా, గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. 2030 నాటికి ఏకంగా 30 గిగావాట్ల హరిత విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని సాధించాలన్నది ప్రభుత్వ బృహత్తర లక్ష్యం. సుదీర్ఘమైన తీరప్రాంతం, రాయలసీమలో విస్తారమైన భూములు, అనుకూలమైన వాతావరణం రాష్ట్రంలో సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్టులకు అత్యంత అనుకూలం. కేవలం సౌర, పవన విద్యుత్ మాత్రమే కాకుండా 'పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజీ' ప్రాజెక్టుల్లో ఏపీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. సౌర విద్యుత్ లేని రాత్రి వేళల్లో గ్రిడ్కు నిరంతరాయంగా కరెంటు ఇచ్చేందుకు కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
రూఫ్టాప్ సోలార్ వ్యవస్థల వైపు మొగ్గు : రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకైన చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు గ్రీన్ ఎనర్జీ ఒక వరంగా మారుతోంది. పరిశ్రమలపై భారం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పరిశ్రమలపై భారం పడకుండా దాదాపు రూ.4,498 కోట్ల ట్రూ-అప్ ఛార్జీలను ప్రభుత్వమే భరించడం పారిశ్రామిక వర్గాల్లో కొండంత విశ్వాసాన్ని నింపింది. ఇటీవల యూనిట్కు రూ.13 పైసలు తగ్గించడం పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వర్గాలకు ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. దీంతో పారిశ్రామిక వాడల్లోని యూనిట్లు తమ విద్యుత్ ఖర్చులను తగ్గించుకునేందుకు రూఫ్టాప్ సోలార్ వ్యవస్థల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం మరింత వేగంగా విస్తరించడానికి, ఎంఎస్ఎంఈలకు మేలు జరిగేలా ఏపీ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎనర్జీ కమిటీ కీలక సూచనలు చేసింది. ప్రస్తుతమున్న 500 కిలోవాట్ల నెట్ మీటరింగ్ పరిమితిని కనీసం 1 మెగావాట్కు పెంచాలని కోరింది. సౌర విద్యుత్ వినియోగదారులకు నష్టం కలగకుండా టైమ్-ఆఫ్-డే బిల్లింగ్ అమలులో జవాబుదారీతనం తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. పెట్టుబడులను నిరుత్సాహపరిచేలా రూఫ్టాప్ సోలార్ వినియోగదారులపై ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు విధించరాదని కోరింది.
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భాగంగా, విద్యుత్ అనుమతుల జారీ అధికారాలను గతంలో మాదిరి డిస్కxల సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్లకు బదలాయించాలని ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్రంలోని 175 ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పార్కులలో, సోలార్ అనుబంధ పరిశ్రమల కోసం ఒక్కో పార్కులో కనీసం 5 నుండి 10 ప్లాట్లను కేటాయించాలని కోరింది. పరిశ్రమలకు నష్టం కలగకుండా 33కేవీ ఫీడర్లలో కోతలు నివారించి 30 GW గ్రీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా గ్రిడ్ మౌలిక సదుపాయాలు బలోపేతం చేయాలని సూచించింది.
"విశాఖపట్నంలో దాదాపు 4 టు 6 గిగావాట్స్ డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒక గిగావాట్ డేటా సెంటర్కి ఒక గిగావాట్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది. రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు పవర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ 2030 కల్లా 30 గిగావాట్ కెపాసిటీ తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తోంది. సోలార్ నెట్ మీటరింగ్ 500 కేవీఏ వరకే పర్మిట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని 1 మెగావాట్కి తీసుకెళ్లినప్పుడు సోలార్ అబ్జర్ప్షన్ పెరుగుతుంది. మనం అనుకునే టార్గెట్స్ 30 గిగావాట్స్కి వెళ్లే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కొత్త కనెక్షన్స్, ఎక్స్పాన్షన్స్కి ఎలక్ట్రికల్ అప్రూవల్స్ త్వరగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాం. స్టేట్లో వచ్చే 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల్లో సోలార్ ప్రమోషన్స్కు ఉపయోగపడేలా ప్లాట్లు కేటాయించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం." -పొట్లూరి భాస్కరరావు, ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు
ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తే పర్యావరణ హితంతో పాటు, పారిశ్రామిక ప్రగతిని జోడించి రాష్ట్రం సాగిస్తున్న ప్రయాణం రేపటి తరాలకు సురక్షిత భవిష్యత్తును అందిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు పారిశ్రామికవేత్తలు.
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