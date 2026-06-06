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ఏపీకి జాతీయస్థాయిలో అరుదైన గౌరవం - 'ఇండియా టుడే' నేషనల్ సర్వేలో రాష్ట్ర పర్యాటకానికి అవార్డు

దేశంలోనే నంబర్-1 రూట్‌గా నిలిచిన విశాఖ-అరకు విస్టాడోమ్ రైలు ప్రయాణం - 'ఇండియన్ రూట్స్' ఎడిటర్స్ ఛాయిస్ విభాగంలో విస్టాడోమ్ రైలుకు అగ్రస్థానం

India Today Award for AP Tourism
India Today Award for AP Tourism (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 4:35 PM IST

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India Today Award for AP Tourism : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగానికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. ఉన్న అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు సృష్టించుకోవడం, అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేయడమనే విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఏపీకి సహజంగా ఉన్న అనుకూలతల్ని ఆదాయ వనరులుగా మార్చుకోవటంపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, నూతన ప్రాంతాలకు ప్రాచుర్యం, మౌలిక వసతులపై దృష్టి సారించి అందుకనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీంతో ఇవి మంచి సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయి.

ఈ క్రమంలోనే ఏపీ పర్యాటక రంగానికి మరో జాతీయ స్థాయి అరుదైన గౌరవం లభించింది. 'ఇండియా టుడే' నేషనల్ సర్వేలో దేశంలోనే నంబర్-1 రూట్‌గా విశాఖ -అరకు విస్టాడోమ్ రైలు ప్రయాణం నిలిచింది. 'ఇండియన్ రూట్స్' ఎడిటర్స్ ఛాయిస్ విభాగంలో విస్టాడోమ్ రైలు అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ మేరకు జూన్ 15న గోవాలో ప్రతిష్టాత్మక 'ఇండియా టుడే టూరిజం సమ్మిట్ అండ్ అవార్డ్స్ - 2026' ప్రదానోత్సవం జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీ తరఫున అవార్డు అందుకోవాల్సిందిగా పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌కు 'ఇండియా టుడే' అధికారికంగా ఆహ్వానించింది. దేశంలో టూరిజం రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై కీలక సెషన్లలో దుర్గేష్ పాల్గొననున్నారు.

రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయి అవార్డు రావడంపై కందుల దుర్గేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గోవా వేదికగా జూన్ 15న ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును అందుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ అవార్డుతో ఏపీ పర్యాటక రంగానికి మరింత అంతర్జాతీయ గుర్తింపు రానుందని తెలిపారు. తద్వారా రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రానికి సందర్శకుల తాకిడిని, టూరిజం అభివృద్ధిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని దుర్గేష్ ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. మరోవైపు తూర్పు కనుమల అందాలు, గుహలు, పచ్చని లోయల గుండా సాగే విశాఖ-అరకు విస్టాడోమ్ రైలు ప్రయాణానికి జాతీయ స్థాయిలో ఈ గుర్తింపు రావడం పట్ల పర్యాటక శాఖ హర్షం వ్యక్తం చేసింది.

Visakha Araku Vistadome Train Route : ఆంధ్రా ఊటీగా అరకు ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఎటుచూసినా పచ్చని చెట్లు, కాఫీ తోటల సుగంధాలు, ప్రకృతి సోయగాలు మదని కట్టిపడేస్తాయి. ఈ ప్రాంత సందర్శనతో పాటు అక్కడికి చేరుకునే ప్రయాణమూ సందర్శకులకు మరచిపోలేని అనుభూతినిస్తుంది. విశాఖపట్నం-అరకు-కిరండూల్‌ రైలు మార్గంలో విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట నుంచి సుమారు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో అరకు ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్లే వరకు అడుగడుగునా కనిపించే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తాయి. 2.30 గంటలకు పైగా పట్టే ప్రయాణం అందమైన అనుభూతినిస్తుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం, చలికాలంలో మహదానందమే.

ఏపీలోనే మొదటిసారి 2017 ఏప్రిల్‌లో అరకు పర్యాటకానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విస్టాడోమ్‌ (అద్దాల బోగీలు)లను రైల్వేశాఖ ఏర్పాటు చేసింది. అరకు వెళ్లే కిరండూల్‌ ప్యాసింజర్​కి చివరన మూడు బోగీలు ఉంటాయి. ఇందులో కూర్చొని ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు శృంగవరపుకోట-అరకు మధ్య ఉన్న 52 గుహల్లోంచి రైలు వెళ్తున్నప్పుడు ఓ మధురానుభూతి లోనవుతాం. కొండలు, జలపాతాలు, భారీ వృక్షాలు, లోయలు, ప్రకృతి అందాలు మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి.

అధునాతన సౌకర్యాలు విస్టాడోమ్‌ సొంతం. పూర్తి ఎయిర్‌ కండిషన్‌ ఉంటడటంతో పాటు ఒక్కోదాంట్లో 44 సీట్లు ఉంటాయి. ఇవి 360 డిగ్రీల్లో తిరుగుతాయి. బోగీ పైన, రెండు వైపులా భారీ అద్దాలు ఉంటాయి. ఏ సీట్లో కూర్చొని చూసినా ప్రకృతిని తనివి తీరా ఆస్వాదించొచ్చు. ప్రతీ కోచ్‌ వెనుక భారీ అద్దం ఉంటుంది.

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