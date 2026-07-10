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ఏపీ మెడికల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - రాష్ట్రానికి మరో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు

రాష్ట్రంలో వైద్య విద్య విస్తరణకు మరో కీలక ముందడుగు - 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అదనపు సీట్లకు ఎన్‌ఎంసీ ఆమోదం - కడప మెడికల్ కాలేజీలో 75, నెల్లూరు ఏసీఎస్‌ఆర్‌లో 25 సీట్ల పెంపు

​AP New MBBS Seats
​AP New MBBS Seats (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:59 PM IST

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AP New MBBS Seats : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైద్య విద్య చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో వైద్య విద్య విస్తరణకు మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో అదనపు సీట్లకు అనుమతులు లభించాయి. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్రానికి కొత్తగా 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మంజూరయ్యాయి. ఈ మేరకు జాతీయ వైద్య కమిషన్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా 'లెటర్ ఆఫ్ పర్మిషన్' అందినట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు.

కడప, నెల్లూరు కళాశాలల్లో పెంపు : ఎన్‌ఎంసీ తాజా నిర్ణయంతో రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాల విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు జరగనుంది. కడప ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు భారీగా సీట్లు మంజూరయ్యాయి. ఇక్కడ అదనంగా 75 ఎంబీబీఎస్ సీట్ల పెంపునకు జాతీయ వైద్య కమిషన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో కడప వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 175 నుంచి ఒకేసారి 250కు పెరిగింది. మరోవైపు నెల్లూరులోని ఏసీఎస్‌ఆర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు సైతం అదనపు సీట్లు దక్కాయి. ఇక్కడ కొత్తగా 25 సీట్లకు ఎన్‌ఎంసీ అనుమతి లభించింది. దీంతో నెల్లూరు కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 175 నుంచి 200కు చేరుకుంది.

వైద్య విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలు : రాష్ట్రానికి ఒకేసారి 100 వైద్య సీట్లు రావడం పట్ల మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ కృషితోనే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. ఈ తాజా సీట్ల పెంపుతో రాష్ట్రంలో వైద్య విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులకు మరిన్ని అదనపు అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ కళాశాలల్లోనే మెడిసిన్ చదివే అవకాశం దక్కుతుందన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందేందుకు ఈ సీట్ల పెంపు ఎంతో దోహదపడుతుందని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఎన్‌ఎంసీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా చర్యలు : జాతీయ వైద్య కమిషన్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయని డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ) డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ వివరించారు. అన్ని వసతులు ఉంటేనే సీట్లకు అనుమతులు ఇస్తుందన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ప్రభుత్వం భారీగా మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేసిందని తెలిపారు. కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక సిబ్బంది (ఫ్యాకల్టీ) నియామకాలను వేగంగా చేపట్టిందన్నారు. ఇలా ఎన్‌ఎంసీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం వల్లే ఈ అదనపు సీట్లకు అనుమతులు లభించాయని డీఎంఈ స్పష్టం చేశారు.

ప్రిన్సిపాళ్లు, సిబ్బందికి అభినందనలు : ఎన్‌ఎంసీ బృందాలు తనిఖీలకు వచ్చినప్పుడు కళాశాలల యంత్రాంగం సమర్థవంతంగా పనిచేసింది. వసతుల కల్పనలో అధికారుల పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అదనపు సీట్లు సాధించడంలో విశేష కృషి చేసిన కడప, నెల్లూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లకు డీఎంఈ విష్ణువర్ధన్ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే ఈ రెండు కళాశాలల అధ్యాపకులకు, వైద్య సిబ్బందికి ఆయన ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

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