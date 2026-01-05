చరిత్ర సృష్టించిన ఏపీ జెన్కో - ఏకంగా 6,009 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి
ఉత్పత్తిలో చరిత్ర సృష్టించిన ఏపీ జెన్కో - మొత్తం 6,009 మెగావాట్లను ఉత్పత్తి చేస్తూ రికార్డు - స్థాపిత సామర్థ్యంలో సగటున 88.79 శాతం - నాణ్యమైన బొగ్గు వినియోగంతో సత్ఫలితాలు
AP Genco Generates Record Breaking 6009 Megawatts of Electricity : ప్రభుత్వరంగ విద్యుత్ సంస్థ ఏపీ జెన్కో ఉత్పత్తిలో చరిత్ర సృష్టించింది. రికార్డులను శనివారం తిరగరాసింది. థర్మల్ ప్లాంట్ల ద్వారా 5,828 మెగావాట్లు, జల విద్యుత్ ద్వారా 181 మెగావాట్లు మొత్తం 6,009 మెగావాట్లను ఉత్పత్తి చేసింది. ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల గతంతో పోలిస్తే రోజుకు సుమారు 1,500 మెగావాట్ల విద్యుత్ థర్మల్ ప్లాంట్ల ద్వారా గ్రిడ్కు అదనంగా అందుతోందని అధికారులు తెలిపారు. నాణ్యమైన బొగ్గు వినియోగం ఫలితాలను ఇస్తోందన్నారు.
ఏపీ జెన్కో, ఏపీ విద్యుత్ అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ (ఏపీపీడీసీఎల్)లకు విజయవాడ, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 6,610 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం ఉన్న థర్మల్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. వాటిద్వారా గతంలో 4 వేల మెగావాట్ల ఉత్పత్తే కష్టమయ్యేది. ప్రస్తుతం 5,828 మెగావాట్ల ఉత్పత్తి గ్రిడ్కు అందుతోంది. ప్లాంట్ల స్థాపిత సామర్థ్యంలో సగటున 88.79 శాతం ఉత్పత్తి వస్తోంది.
ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుల్లో నీటి లభ్యత లేని కారణంగా జల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం తక్కువ. ఈ పరిస్థితుల్లోనూ మాచ్ఖండ్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు నుంచి 120 మెగావాట్లు, నాగార్జునసాగర్ కుడికాలువ పంప్ హౌస్ ద్వారా 40 మెగావాట్లు, హంపి పవర్ హౌస్ ద్వారా 14 మెగావాట్ల విద్యుత్ గ్రిడ్కు అందింది.
ప్రైవేటుకు అప్పగించే యత్నం : కృష్ణపట్నం థర్మల్ ప్లాంట్ల (మూడు యూనిట్లు) నిర్వహణను ప్రైవేటుకు అప్పగించే ప్రయత్నాలను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసింది. ఉద్యోగుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో పక్కన పెట్టింది. ప్లాంట్ల నిర్వహణకు నాణ్యమైన బొగ్గును అందుబాటులో ఉంచకపోవడంతో కృష్ణపట్నం ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో 45 శాతానికి మించలేదు. థర్మల్ ప్లాంటులోని మొదటి రెండు యూనిట్లకు 70 శాతం (6,000 జీసీవీ- గ్రాస్ కెలోరిఫిక్ వ్యాల్యూ) విదేశీ బొగ్గు, 30 శాతం స్థానిక బొగ్గును వినియోగించాలి. నాణ్యమైన బొగ్గు సరఫరా చేయకపోవడంతో ఆ ప్రభావం ఉత్పత్తిపై పడింది.
కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక బొగ్గు నాణ్యతపై దృష్టి పెట్టింది. గతంలో 5,000 జీసీవీ ఉండే బొగ్గు రావడమే కష్టంగా ఉండేది. ప్రస్తుతం ఈస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్ నుంచి తీసుకునే (5,800 జీసీవీ) బొగ్గు, నాణ్యమైన వాష్డ్ కోల్ను వినియోగించడం వల్ల ప్రస్తుతం 2,063 మెగావాట్ల గరిష్ఠ విద్యుత్ ఉత్పత్తి వస్తోంది. గతంలో ఇది 1,200-1,400 మెగావాట్ల మధ్య ఉండేది.
యూనిట్కు గరిష్ఠంగా రూ.10 : జెన్కో థర్మల్ కేంద్రాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల సుమారు 50 మిలియన్ యూనిట్ల (ఎంయూ) విద్యుత్ అదనంగా డిస్కంలకు అందుబాటులోకి వస్తుందని అంచనా. ఆ మేరకు పీక్ డిమాండ్ వేళల్లో విద్యుత్ అందుబాటులోకి వస్తోంది. దీంతో బహిరంగ మార్కెట్లో విద్యుత్ కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. 2024-25లో బహిరంగ మార్కెట్లో సుమారు రూ.3 వేల కోట్ల విలువైన విద్యుత్ను డిస్కంలు అధిక ధరకు కొన్నాయి.
విద్యుత్కు మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ను బట్టి యూనిట్కు గరిష్ఠంగా రూ.10 చొప్పున ఖర్చు చేశాయి. ముందస్తు ఒప్పందాల ద్వారా యూనిట్ను సగటున రూ.15కు కొన్నాయి. 2025-26లో డిసెంబరు వరకు డిస్కంలు రూ.1,700 కోట్లను విద్యుత్ కొనుగోలుకు వెచ్చించాయి. మిగిలిన మూడు నెలల్లో డిమాండ్ అనూహ్యంగా పెరిగే అవకాశం లేదని అధికారుల అంచనా. ఈ ప్రకారం బహిరంగ మార్కెట్ విద్యుత్ కొనుగోళ్లు రూ.2 వేల కోట్లకు మించబోవని భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యుత్ వినియోగదారులకు ట్రూఅప్ భారం తప్పనుంది.
థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి గణాంకాలు(మెగావాట్లలో) :
|థర్మల్ కేంద్రం
|స్థాపిత సామర్థ్యం
|విద్యుత్ ఉత్పత్తి
|వీటీపీఎస్
|2,560
|2,222 (86.90%)
|ఆర్టీపీపీ
|1,650
|1,543 (93.52%)
|కృష్ణపట్నం
|2,400
|2,063 (85.96%)
