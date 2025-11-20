ETV Bharat / state

నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో హాజరైన మాజీ సీఎం జగన్ - వైఎస్సార్​సీపీ శ్రేణుల హల్​చల్

అక్రమాస్తుల కేసులో కోర్టుకు హాజరైన జగన్‌ - ఆన్‌లైన్‌లో హాజరవుతానంటూ కోర్టులో జగన్‌ పిటిషన్ - ఆన్‌లైన్‌ హాజరు పిటిషన్‌ను వ్యతిరేకించిన సీబీఐ న్యాయవాది

YS JAGANMOHAN REDDY
YS JAGANMOHAN REDDY (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YS Jagan Appears in CBI Court Nampally : అక్రమాస్తుల కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం జగన్‌ నాంపల్లిలోని సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టుకు హాజరయ్యారు. విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టుకు వచ్చి అక్కడి నుంచి నాంపల్లిలోని కోర్టుకు చేరుకున్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, మరో ముగ్గురు నేతలను కోర్టు లోపలికి పోలీసులు అనుమతించలేదు. దీంతో వారు కోర్టు గేట్‌ వద్దే ఆగిపోయారు.

ఈ కేసులో 2013 సెప్టెంబర్‌ నుంచి జగన్‌ బెయిల్‌పైనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి తనకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరగా సీబీఐ ఆ పిటిషన్​ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఆరేళ్లుగా జగన్‌ కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరు కావడం లేదని, ఈ కేసుల్లో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నందున ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని సీబీఐ తేల్చి చెప్పింది. దీంతో ఈ నెల 21లోగా వ్యక్తిగతంగా వచ్చి హాజరవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకరోజు ముందే ఆయన కోర్టుకు హాజరవ్వడం గమనార్హం.

నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో హాజరైన మాజీ సీఎం జగన్ - వైఎస్సార్​సీపీ శ్రేణుల హల్​చల్ (ETV)

వివేకా కుమార్తెను పలకరించని జగన్ : మరోవైపు వైఎస్​ వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు కొనసాగించే పిటిషన్‌పై వాదనలకు సునీత హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో నిందితులు వైఎస్ భాస్కర్‌రెడ్డి, అవినాష్ రెడ్డి, శివశంకర్ రెడ్డి తరఫున లాయర్లు వాదనలు వినిపించారు. అదే సమయంలో జగన్ కూడా కోర్టుకు హాజరయ్యారు. ఒకరికొకరు ఎదురపడ్డా వివేకా కుమార్తె సునీతను చూసి కూడా జగన్​ పలకరించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన బాధితులు, నిందితులు ఒకేసారి కోర్టుకు హాజరయ్యారంటూ పలువురు చెబుతున్నారు.

రోడ్డుపై నినాదాలు : జగన్‌ నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టుకు హాజరుతో అక్కడికి భారీగా చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. కోర్టు సమీపంలో రోడ్డుపై గుంపులు గుంపులుగా చేరి నినాదాలు చేశారు. ‘2029లో రప్పా రప్పా’ అంటూ రాసి ఉన్న ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల హల్‌చల్‌తో ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.

అంతకుముందు బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టు వద్దకు జగన్ చేరుకోవడంతో పెద్దఎత్తున వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అక్కడ హంగామా చేశారు. దీంతో బేగంపేటలో భారీ స్థాయిలో ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది. పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపై నిలిచిపోయాయి. దీంతో పలువురు వాహనదారులు ట్రాఫిక్​తో ఇబ్బందులు పడ్డారు. అనంతరం పోలీసులు వేగంగా ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు. అంతకుముందు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఎయిర్​పోర్ట్​లోకి ప్రవేశించేందుకు ఒకేసారి యత్నించడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్‌ చేశారు.

విధిలేక నేడు కోర్టుకు : సీబీఐ కోర్టు అనుమతితో గత నెల వైఎస్​ జగన్ యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చాక కోర్టు ఎదుట హాజరుకావాలని సీబీఐ కోర్టు షరతు విధించింది. యూరప్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన జగన్ వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని లేదా ఆన్​లైన్​ ద్వారా హాజరు అయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సీబీఐ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. దీనిపై సీబీఐ అధికారులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్ ఆరేళ్లుగా కోర్టుకు హాజరు కావడం లేదని సీబీఐ పీపీ కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ కేసుల్లో డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నందను జగన్ కచ్చితంగా హాజరు అయ్యేలా ఆదేశించాలని కోర్టును కోరారు. సీబీఐ వాదనను పరిగణలోకి తీసుకున్న సీబీఐ న్యాయస్థానం నవంబర్ 21వ తేదీ లోపు నేరుగా విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది. దీంతో జగన్ విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కోర్టుకు హాజరు కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

అక్రమాస్తుల కేసులో సీబీఐ కోర్టుకు వైఎస్ జగన్‌ - 6 ఏళ్ల తర్వాత వ్యక్తిగతంగా హాజరు

కేసులు తేలేదాకా జగన్​ ఆస్తులు విడుదల చేయొద్దు: సీబీఐ

TAGGED:

YSRCP ACTIVISTS HULCHUL AT COURT
YSRCP HULCHUL AT BEGUMPET AIRPORT
YS JAGAN AT CBI COURT
JAGAN DISPROPORTIONATE ASSETS CASE
JAGAN APPEARS CBI COURT IN NAMPALLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.