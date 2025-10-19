రైతుల ఆదాయానికి రెక్కలు - ఆహారశుద్ధి విధానంతో కొత్త అవకాశాలు
ఔత్సాహికులను ఆకర్షిస్తోన్న ఆహారశుద్ధి విధానం 4.0 - ఐదేళ్లలో రూ 30 వేల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్న సర్కార్
Published : October 19, 2025 at 12:15 PM IST
Food Processing Policy in AP: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆహారశుద్ధి విధానం ఔత్సాహికులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఐదేళ్లలో 30 వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులను ఆహారశుద్ధి రంగంలో సాధించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. తొలి ఏడాదిలోనే 12,500 కోట్ల రూపాయల ప్రతిపాదనలు రాగా, వాటిలో కీలక ప్రాజెక్టులకు సర్కార్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రంగంలో మరిన్ని పెట్టుబడులను సాధించేందుకు ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్, ఫుడ్ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తూ పారిశ్రామికవేత్తల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది.
విభిన్న రకాల వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంట ఉత్పత్తులు, సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం, మాంసం, కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తి ఇవన్నీ రాష్ట్రంలో ఆహారశుద్ధి రంగం ద్వారా సంపద సృష్టికి ఉన్న అపారమైన అవకాశాలు. వీటిని ఒడిసిపట్టుకుని ఆహారశుద్ధి రంగాన్ని అవకాశాల గనిగా మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన విధానం ప్రకటించింది.
2029 వరకు అమల్లో ఉండే ఆహార శుద్ధి విధానం 4.0 ద్వారా మూడు లక్షల మందికి ఉపాధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తొలి ఏడాదిలో 12,500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తమ ప్రాజెక్టు నివేదికలతో ఔత్సాహికులు ముందుకొచ్చారు. వీటిలో ఇప్పటికే 4 వేల 141 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
'గత ప్రభుత్వ హయాంలో మాకు రావల్సిన సబ్సిడీ గ్యారెంటీల విషయంలో ఇబ్బందులు పడ్డాం. దాని వల్ల ఇండ్రస్టీ కొద్దిగా వెనుకబడింది. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తరువాత మంచి పాలసీలు ఇచ్చారు. మా మెంబర్స్ చాలా మంది దానిలోనే ముందుకు వెళ్లి ఇంకా కొత్త కొత్తవి పెడుతున్నారు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్కు తగ్గట్టుగా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు మాత్రం కట్టలేదు. అవన్నీపెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.' - అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఫుడ్ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్ వెలగపూడి సాంబశివరావు
గత ప్రభుత్వం ఆహారశుద్ధి రంగాన్ని పట్టించుకోకపోవడంతో కొంతవరకు ఔత్సాహికుల్లో నిరాశ కనిపించింది. కూటమి ప్రభుత్వంలో మళ్లీ ఈ రంగం ఊపందుకుందని పారిశ్రామికవేత్తలు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆహార శుద్ధి విధానం 4.0 ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు, ముఖ్యంగా సూక్ష్మ, చిన్న పరిశ్రమలకు రాయితీలు, మూల ధన సబ్సిడీలు, విద్యుత్తు రాయితీలు వంటి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి, మార్కెట్ అనుసంధానం మెరుగుపరిచేందుకు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు విలువ జోడింపును ప్రోత్సహిస్తోంది. 2024-29 ఆహారశుద్ధి విధానం ఔత్సాహికులను ఆకర్షిస్తున్నా ఈజ్ఆఫ్ డూయింగ్ మరింత సమర్ధంగా అమలు కావాలంటున్నారు పారిశ్రామికవేత్తలు.
'ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ హబ్గా మన రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తుంది. వీటి కోసం స్థలాలను ఎంపిక చేసి, ఉమెన్ ఎంపావర్మెంట్ కూడా ఉపయోగపడేటట్లుగా రూరల్ ఎకానమీతో ముందుకు వెళ్లేటట్టుగా ఈ పాలసీలకు అనుగుణంగా ఈ ఛాంబర్స్ గానీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అసోసియేషన్ వర్క్ చేస్తుంది.' - అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఫుడ్ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్ - అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ పొట్లూరి భాస్కరరావు
