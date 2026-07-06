ETV Bharat / state

సముద్రంలో మత్స్యకారుల గల్లంతు - రెండో రోజు కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు

మత్స్యకారుల జీవితాల్లో పెనువిషాదం రేపిన రాకాసి అలలు - అలల ఉధృతికి బోటు బోల్తా పడి లభ్యంకాని ఆరుగురి ఆచూకీ - రెండో రోజు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్న కోస్ట్ గార్డ్, నేవీ సిబ్బంది

Visakha Fishermen Boat Capsizes Updates
Visakha Fishermen Boat Capsizes Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:23 AM IST

|

Updated : July 6, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Visakha Fishermen Boat Capsizes Updates : విశాఖ తీరంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం ఇవాళ రెండో రోజు గాలింపు కొనసాగుతోంది. ఈనెల 1న విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి ఏడుగురు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లారు. శనివారం నాడు ప్రతికూల పరిస్థితులు, వర్షం, గాలి తీవ్రతకు తోడు అలల ఉధృతి పెరగడంతో వీరు ప్రయాణిస్తున్న బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు గల్లంతు కాగా ఆదివారం నాడు బోటు డ్రైవర్ కమ్‌ ఓనర్ కారి చిన్నను వాణిజ్య నౌక సిబ్బంది కాపాడారు. ఈరోజు ఉదయం పది గంటలకు చిన్నాను ఫిషింగ్ హార్బర్‌కు తీసుకురానున్నారు. కారి చిన్న సమాచారం ఆధారంగా నేవీ, కోస్ట్‌ గార్డు సిబ్బంది సంయుక్తంగా గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.

మరోవైపు గల్లంతైన ఆరుగురూ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడంతో వారి రోదనలు మిన్నంటాయి. చేపలరేవులో ఆదివారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ క్షణక్షణం ఉత్కంఠ కొనసాగింది. ఈ నెల ఒకటో తేదీ తెల్లవారుజామున 83వ నంబర్ బోటులో ఏడుగురు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లారు. బోటు యజమాని కారె చిన్నతో పాటు సీతోడు, చిన్నయ్య, అప్పలరాజు, గరగయ్య, చిన్న అమ్మోరు, బండియ్య సముద్రంలోకి ప్రయాణమయ్యారు. శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు వీరి వేట సవ్యంగానే సాగింది. తిరుగుప్రయాణంలో మాత్రం ప్రకృతే శత్రువుగా మారింది. చేపలరేవుకు కేవలం 10 మైళ్ల దూరంలో ఉండగా శనివారం మధ్యాహ్నం వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.

ప్రతికూల పరిస్థితులు, వర్షం, గాలి తీవ్రతకు తోడు అలల ఉధృతి పెరగడంతో మత్స్యకారుల బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్న మత్స్యకారులంతా శనివారం రాత్రి 9 గంటల వరకూ బోల్తా పడిన బోటుపైనే ఉంటూ సహాయం కోసం ఎదురుచూశారు. దట్టమైన చీకటి కమ్ముకోవడంతో ఏం చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో కళ్లెదుటే లక్షల విలువైన బోటు మునిగిపోతుంటే ప్రాణాలు దక్కించుకోవడానికి సముద్రంలోకి దూకి ఈత ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో పోర్టు యాంకరేజ్ పాయింట్ వద్ద ఉన్న యూనివర్స్ వెల్త్ అనే మర్చంట్ నౌక వారి కంటపడింది. ఎలాగోలా ఈదుకుంటూ వెళ్లి ఆ నౌక సిబ్బంది సహాయాన్ని అభ్యర్థించారు. వారు వెంటనే రక్షణ చర్యలు చేపట్టినా కేవలం బోటు యజమాని కారి చిన్న మాత్రమే సురక్షితంగా నౌకలోకి ఎక్కగలిగారు. మిగిలిన ఆరుగురు సముద్ర అలల ఉధృతికి కొట్టుకుపోయారు.

AP Fishermen Missing updates : ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి దాదాపు 12 గంటలకు పైగా సుదీర్ఘంగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ సాగింది. కోస్ట్ గార్డుకు చెందిన కాకినాడ, విశాఖ నౌకలతో పాటు రెండు హెలికాప్టర్లు, రెండుబోట్లు గాలింపు చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి. భీమునిపట్నం నుంచి పోర్టు యాంకరేజ్ మీదుగా గంగవరం, పూడిమడక తీరం వరకు గాలింపు కొనసాగింది. చివరిసారిగా వచ్చిన సిగ్నల్స్, బోటు ప్రయాణించిన దిశ ఆధారంగా అధికారులు శోధించారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రభుత్వం యుద్ధప్రాతిపదికన స్పందించింది. కుప్పం పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు జిల్లా కలెక్టర్, సీపీతో ఫోన్​లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని కోస్ట్ గార్డ్, మెరైన్ పోలీసు, నౌకాదళాన్ని రంగంలోకి దించాలని ఆదేశించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్, హోంమంత్రి అనిత, మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి గాలింపు చర్యలపై సమీక్షించారు.

సముద్రంలో మత్స్యకారుల గల్లంతు - ఐదుగురి ఆచూకీ గుర్తింపు, మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు

ఒంగోలులో విషాదం - నీటి కుంటలో ఈతకు దిగి నలుగురు చిన్నారులు గల్లంతు

Last Updated : July 6, 2026 at 9:53 AM IST

TAGGED:

6 AP FISHERMEN MISSING AT SEA
VISAKHA FISHERMEN BOAT CAPSIZES
AP FISHERMEN MISSING UPDATES
VISAKHA FISHERMEN SEARCH OPERATION
AP FISHERMEN MISSING AT SEA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.