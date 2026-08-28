ETV Bharat / state

పీఎం సూర్యఘర్‌ అమలులో నంబర్​ వన్​గా ఏపీ

1.41 లక్షల యూనిట్లు పూర్తి - మొత్తం ప్రాజెక్టు పూర్తయితే అందుబాటులోకి 1,198 మెగావాట్లు - 25 ఏళ్లలో రూ.8,690 కోట్లు ప్రభుత్వానికి ఆదా

AP First Place in Implementation of PM Surya Ghar
పీఎం సూర్యఘర్‌ అమలులో మొదటి స్థానంలో ఏపీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP First Place in Implementation of PM Surya Ghar: పీఎం సూర్యఘర్‌ ముఫ్తి బిజిలీ యోజన కింద యుటిలిటీ లెడ్‌ అగ్రిగేషన్‌ (యూఎల్‌ఏ) విధానంలో రూఫ్‌టాప్‌ సౌర విద్యుత్‌ యూనిట్ల ఏర్పాటులో రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్రంలో 1.41 లక్షల కనెక్షన్లు పూర్తయ్యాయని కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఎన్‌ఆర్‌ఈ)తన నివేదికలో పేర్కొంది. యూఎల్‌ఏ విధానం కింద తొలి దశలో అనుమతించిన వాటిలో 5 రాష్ట్రాల్లో 2.23 లక్షల యూనిట్లు ఏర్పాటయ్యాయి. దీనికోసం రూ.525.69 కోట్ల రాయితీని కేంద్రం విడుదల చేసింది. ఏపీ తర్వాత స్థానాల్లో ఒడిశా (73,867 యూనిట్లు), తెలంగాణ (7,442యూనిట్లు) ఉన్నాయి.

దేశంలో 30 లక్షల యూనిట్ల ఏర్పాటు లక్ష్యం కాగా ఇప్పటి వరకు 12 రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పరిధిలో సుమారు 16.58 లక్షల యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ఎంఎన్‌ఆర్‌ఈ ఆమోదం తెలిపింది. అందులో 5.99 లక్షల కనెక్షన్లు ఏపీకే దక్కాయి. పథకం అమలుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. 2027 మార్చి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం కోటి రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

అందుబాటులోకి 1,198 మెగావాట్ల విద్యుత్‌: రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీలకు నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్‌ పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. దీని కింద 5.99 లక్షల కనెక్షన్లకు ఉచిత విద్యుత్‌ అందుతోంది. యూఎల్‌ఏ విధానం కింద ఎస్సీ, ఎస్టీల ఇళ్లపై రూఫ్‌టాప్‌ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గుత్తేదారులను నెడ్‌క్యాప్‌ ఎంపిక చేసి పనులు అప్పగించింది. వాటి ఏర్పాటుకు అయ్యే మొత్తాన్ని డిస్కంలే భరిస్తాయి. రాయితీ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం డిస్కంలకు తిరిగి చెల్లిస్తుంది.
ఒక్కొక్కటి 2 కిలోవాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న 5.99 లక్షల రూఫ్‌టాప్‌ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటి ద్వారా 1,198.21 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి అవుతుందని, తద్వారా 25 ఏళ్ల వ్యవధిలో ప్రభుత్వానికి రూ.8,690 కోట్లు ఆదా అవుతుందని ఇంధన శాఖ అంచనా. కేటాయించిన 5.99 లక్షల యూనిట్లలో జూన్‌ 4 నాటికి దాదాపుగా 2.28 లక్షల యూనిట్లు ఇన్‌స్టాల్‌ చేసినట్లు విద్యుత్‌ సంస్థలు తెలిపాయి. వాటిలో 1.41 లక్షల కనెక్షన్లు జాతీయపోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేశారు.

డిస్కంల వారీగా ప్రతిపాదించిన సోలార్​ రూఫ్​ టాప్​ యూనిట్లు
డిస్కంమొత్తం వినియోగదారులుకెపాసిటీ (మెగావాట్లు)ఇన్​స్టాల్​ చేసినలు
ఏపీసీపీడీసీఎల్​1,91,242382.4866,225
ఏపీఈపీడీసీఎల్​2,00,027400.0564,153
ఏపీఎస్​పీడీసీఎల్​2,07,836415.6797,171

విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్‌ పథకం - సబ్సిడీ ఎంతో తెలుసా?

TAGGED:

ROOFTOP SOLAR SUBSIDY AP
FREE ELECTRICITY SCHEME INDIA
AP SOLAR ROOFTOP SUBSIDY
NATIONAL PORTAL FOR ROOFTOP SOLAR
PM SURYA GHAR MUFT BIJLI YOJANA AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.