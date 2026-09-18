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నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌ - అగ్నిమాపక శాఖలో 147 డ్రైవర్‌ ఆపరేటర్‌ పోస్టుల భర్తీ

ఏపీలో అగ్నిమాపక శాఖలో 147 డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల భర్తీకి పోలీసు నియామక మండలి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది.

AP Fire Driver Operator Notification
అగ్నిమాపక శాఖలో 147 డ్రైవర్‌ ఆపరేటర్‌ పోస్టుల భర్తీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:41 AM IST

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AP Fire Driver Operator Notification : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. అగ్నిమాపక శాఖలో 147 డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల భర్తీకి పోలీసు నియామక మండలి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. ఆన్‌లైన్ విధానంలో దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ, ప్రాథమిక రాత పరీక్ష తేదీలతో కూడిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.

8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే : పోలీసు నియామక మండలి ఛైర్మన్ రాజీవ్‌కుమార్ మీనా గురువారం ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన ప్రకటన విడుదల చేశారు. గతంలో 2018 నవంబరులో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. మళ్లీ 8 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలోనే తాజా నోటిఫికేషన్ వెలువడటం గమనార్హం.

మారిన ఎంపిక విధానం : ఈసారి నియామక ప్రక్రియలో అధికారులు కీలక మార్పులు చేశారు. గతంలో ఈ పోస్టులకు కేవలం శారీరక కొలతల పరీక్షలు మాత్రమే ఉండేవి. అందులో పాసైన వారికి డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పెట్టి, మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనల ప్రకారం దేహదారుఢ్య, రాత పరీక్షలను తప్పనిసరి చేశారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా శారీరక కొలతల పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో అర్హత సాధించిన వారికి దేహదారుఢ్య పరీక్షలు (ఈవెంట్స్) ఉంటాయి.

పరుగు, డ్రైవింగ్, ఆపై రాత పరీక్ష : దేహదారుఢ్య పరీక్షలో భాగంగా అభ్యర్థులు 1600 మీటర్ల పరుగును 10 నిమిషాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయాలి. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. ఇందులో పాసైన వారికి 100 మార్కులకు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. పోలీసు నియామక మండలి ఛైర్మన్ నియమించిన ఉన్నతాధికారుల కమిటీ ఈ టెస్ట్ చేస్తుంది. దీంట్లో కూడా అర్హత సాధించిన వారికి చివరగా 3 గంటల పాటు రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

అర్హతలు, వయోపరిమితి ఇలా :

  • అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (1996 జులై తర్వాత, 2008 జులై కంటే ముందు జన్మించి ఉండాలి).
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయోపరిమితిలో ఐదేళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.
  • పదో తరగతి (SSC) లేదా దానికి సమానమైన విద్యార్హత పాసై ఉండాలి.
  • నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తేదీ నాటికి కనీసం రెండేళ్ల పాటు చెల్లుబాటులో ఉన్న హెవీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (హెచ్‌ఎంవీ) కచ్చితంగా ఉండాలి.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు, ఇతర పూర్తి వివరాల కోసం అభ్యర్థులు https://slprb.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి పూర్తి నోటిఫికేషన్‌ను పరిశీలించవచ్చు.

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