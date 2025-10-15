ETV Bharat / state

అడ్డంగా బుక్కై బుకాయింపు - నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో కర్త, కర్మ, క్రియ 'జోగి రమేష్‌'

నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో కీలకపాత్ర జోగి రమేష్‌ అని వీడియోలో చెప్పిన ఎ1 జనార్దనరావు - తాను తవ్విన నకిలీమద్యం గోతిలో తానే పడిన రమేష్‌ - ఆది నుంచీ అడ్డగోలు వ్యవహారాలే

AP Fake Liquor Scam Was Under Jogi Ramesh Supervision
AP Fake Liquor Scam Was Under Jogi Ramesh Supervision (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
AP Fake Liquor Scam Was Under Jogi Ramesh Supervision: జోగి రమేష్‌ అరాచక శక్తి. అక్రమాలకు, అడ్డగోలు దందాలకు నిలువెత్తు రూపం. అగ్రిగోల్డ్‌ భూ కబ్జాతో పాటు బూడిద కుంభకోణంలో రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ మించి వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ రాజ్యానికి నాయకుడు. పదవి కోసం ఎంతకైనా తెగించే విధ్వంసకారుడు. ‘అన్న’ కళ్లలో ఆనందం కోసం మొదటి నుంచీ అడ్డగోలు వ్యవహారాలకు చిరునామాగా నిలుస్తున్నారు.

తాజాగా ఆయన నకిలీ మద్యం కేసులో అడ్డంగా బుక్కయ్యారు. నకిలీ మద్యంతో కూటమి ప్రభుత్వంపై బురద చల్లేందుకు పక్కా పథకం రచించినా, అద్దేపల్లి జనార్దనరావు వీడియోతో డామిట్‌ కథ అడ్డం తిరగడంతో, తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నకిలీ మద్యం మకిలిని కూటమి సర్కారుకు అంటించి, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు జోగి రమేష్‌ వ్యూహ రచన చేశారని తాజాగా విడుదలైన వీడియోతో బయటకు వచ్చింది.

జనార్దనరావుతో రూ.3 కోట్ల డీల్‌ మాట్లాడి కథ నడిపించారని, ఆయనే నకిలీ మద్యం తయారు చేయించి, ఆయనే ఆబ్కారీ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి కూటమి ప్రభుత్వంపై కుట్ర చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. జనార్దనరావుతో వాట్సప్‌ చాటింగ్, కాల్‌ హిస్టరీపై సోషల్​ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఉచ్చు బిగుసుకుంది!

నకిలీ మద్యం తయారీలో జోగి పాత్రకు సంబంధించిన స్పష్టమైన ఆధారాలు పోలీసులకు దొరికినట్లు తెలుస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో, ప్రస్తుతం నకిలీ మద్యం తయారీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన జనార్దనరావుకు జోగికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండటం, వీరిద్దరి వాట్సప్‌ చాటింగ్‌ వెలుగు చూడటం, అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా నకిలీ మద్యం వ్యవహారానికి కర్త, కర్మ, క్రియ జోగి రమేష్‌ అని జనార్దనరావు వీడియోలో చెప్పడంతో ఆయన మెడకు ఉచ్చు బిగుసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో జోగిని నిందితుడిగా చేర్చేందుకు రంగం సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.

చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడి: 2021లో నాటి సీఎం జగన్‌ అకృత్యాల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారనే కారణంతో ఉండవల్లిలోని అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు ఇంటిపైకి జోగి తన బలగాన్ని వెంటేసుకుని వెళ్లి దాడికి తెగబడ్డారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి అనే గౌరవం లేకుండా దుర్భాషలాడుతూ రెచ్చిపోయారు. దీంతో ‘అన్న’ దగ్గర మార్కులతో పాటు మంత్రి పదవినీ కొట్టేశారు. అసెంబ్లీ వేదికగానూ జుగుప్సాకర పదజాలంతో రెచ్చిపోయారు.

విజయవాడ రూరల్ మండలం అంబాపురంలోని అగ్రిగోల్డ్‌ భూముల కబ్జాలో జోగి పాత్ర, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే బయటకు వచ్చింది. పక్కనే ఉన్న సర్వే నంబరులో భూములు కొన్నట్లు చూపించి తర్వాత నంబరును మార్చేశారని, రూ.కోట్ల విలువైన, 2 వేల గజాలకు పైగా ఉన్న స్థలాన్ని కుటుంబ సభ్యుల పేరిట రిజిస్ట్ర్టేషన్‌ చేయించుకున్నారని అధికారుల విచారణలో తేలింది. దీనిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇబ్రహీంపట్నం థర్మల్‌ పవర్‌ స్టేషన్‌ నుంచి ఉత్పత్తయ్యే బూడిద వ్యవహారంలో తన అనుచరుల చేత దందా చేయించి రూ.కోట్లు వెనకేసుకున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మద్యం కుంభకోణం కేసు - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి నివాసాల్లో సిట్‌ సోదాలు

కల్తీ మద్యం కుట్రపై కొల్లు రవీంద్ర ఘాటు వ్యాఖ్యలు - జోగి రమేష్‌పై నిప్పులు చెరిగిన టీడీపీ నేతలు

