ఏపీ పోర్టుల ద్వారా రూ.14,630 కోట్ల ఎగుమతులు - మరో 8 వేల కోట్లకు పెంచుకునేలా ప్రణాళిక
Exports Through Ports: గత ఐదేళ్లలో పోర్టుల ద్వారా ఎగుమతుల్లో ఏటా 1.5% కాంపౌండ్ గ్రోత్ రేట్ నమోదవుతోంది. నిర్మాణంలో ఉన్న పోర్టులు పూర్తయితే ఉత్పత్తులు అదనంగా ఎగుమతికి అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:51 AM IST
AP Exported Nearly Rs 1.77 Lakh Crore Worth of Goods in 2025–26: రాష్ట్రంలోని పోర్టుల ద్వారా 2025-26లో రూ.14,630 కోట్ల విలువైన ఎగుమతులు జరిగాయి. వాటిలో కంటెయినర్ ద్వారా రూ.8,540 కోట్లు, నాన్-కంటెయినర్ విధానంలో రూ.6,090 కోట్ల ఎగుమతులు జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గత ఐదేళ్లలో పోర్టుల ద్వారా ఎగుమతుల్లో ఏటా 1.5% కాంపౌండ్ గ్రోత్ రేట్ నమోదవుతోంది. నిర్మాణంలో ఉన్న పోర్టులు పూర్తయితే మరో రూ.8,095 కోట్ల ఉత్పత్తులు అదనంగా ఎగుమతికి అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకు నిర్మాణంలో ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మూలపేట, కాకినాడ, నెల్లూరు జిల్లాలోని రామాయపట్నం పోర్టులను 2027 డిసెంబరులోగా పూర్తి చేయడంతో పాటు తిరుపతి జిల్లాలో ప్రతిపాదించిన దుగరాజపట్నం ఓడరేవు పనులూ మొదలు పెట్టాలని ఏపీ మారిటైం బోర్డు భావిస్తోంది.
తమిళనాడు, ఒడిశా, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో పోర్టులు ఉన్నప్పటికీ ఏపీ సరిహద్దు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి ఉత్పత్తులు పోర్టుకు తరలించాలంటే దూరం ఎక్కువగా ఉంది. ఆయా ప్రాంతాలకు రాష్ట్రంలోని పోర్టుల ద్వారా సేవలు అందించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. అలాగే, తీర ప్రాంతం లేని తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్రలోని పోర్టులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాలనూ ఏపీలోని పోర్టులను వినియోగించుకునేలా ప్రోత్సహించాలని, తద్వారా ఎగుమతుల విలువను పెంచుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
75%కి పెంచాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం: ప్రభుత్వ నిర్వహణలో ఉన్న గంగవరం, కాకినాడ డీప్ వాటర్, కృష్ణపట్నం పోర్టుల సామర్థ్యం ఏడాదికి 195 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉంది. అందులో 66% మాత్రమే కార్గో రవాణా జరుగుతోంది. దీన్ని 2030 నాటికి 75%కి పెంచాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీని కోసం లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు కనీసం 30% తగ్గించేలా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని భావిస్తోంది. పోర్టుల్లో సౌకర్యాలు పెంచడం ద్వారా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ దేశాలకు జరిగే ఎగుమతులను రాష్ట్రంలోని పోర్టులకు మళ్లించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
|ఏపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు ఉన్న అవకాశాలు
|రాష్ట్రం
|ప్రధాన ఉత్పత్తులు
|ఏపీ నుంచి ఎగుమతి (శాతాల్లో)
|తెలంగాణ
|ఫార్మా, ఎలక్ట్రిక్ మెషినరీ, కెమికల్స్
|50
|కర్ణాటక
|టెలికం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ మెషినరీ
|25
|తమిళనాడు
|టెలికం, ఆటో కాంపోనెంట్స్, కాటన్
|40
|ఒడిశా
|అల్యూమినియం, మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్
|40
|ఛత్తీస్గఢ్
|రైస్, ఐరన్, స్టీల్, టెలికం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్
|60