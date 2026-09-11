2026-27 ఎక్సైజ్ పాలసీ విడుదల - దుకాణాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరి
2026-27 మద్యం విధానంపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మద్యం దుకాణాల మంజూరు, ఫీజుల విధివిధానాలపై మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:24 PM IST
AP Excise Policy : 2026-27 ఎక్సైజ్ పాలసీపై ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మద్యం దుకాణాల మంజూరు, ఫీజుల విధివిధానాలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. ఈ కొత్త ఎక్సైజ్ విధానం 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి 2027 సెప్టెంబర్ 30 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. కొత్త పాలసీలో మద్యం దుకాణాల సంఖ్యను పెంచడం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
యథాతథంగా ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,396 మద్యం దుకాణాలను ఓపెన్ కేటగిరీలో, మరో 340 దుకాణాలను కల్లుగీత కార్మికులకు రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో కేటాయించనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఉన్న దుకాణాలకు వర్తిస్తున్న రిటైల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ను యథాతథంగా కొనసాగించనున్నారు.
ఓపెన్ కేటగిరీ దుకాణానికి రూ.60.5 లక్షలు : 50 వేలలోపు జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఓపెన్ కేటగిరీ దుకాణానికి రూ.60.5 లక్షలు, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి రూ.30 లక్షల ఫీజును నిర్ణయించారు. 50 వేల నుంచి 5 లక్షల వరకు జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఓపెన్ కేటగిరీకి రూ.71 లక్షలు, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి రూ.35 లక్షల ఫీజు వసూలు చేయనున్నారు. 5 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్న నగరాలు, పట్టణాల్లో ఓపెన్ కేటగిరీ దుకాణానికి రూ.93.5 లక్షలు, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి రూ.46.8 లక్షల ఫీజు నిర్ణయించారు.
పర్మిట్ రూమ్లకు రూ.5 లక్షలు : అదేవిధంగా పర్మిట్ రూమ్లకు రూ.5 లక్షలు, రూ.7.5 లక్షల ఫీజులను వసూలు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రతి మద్యం దుకాణం, పర్మిట్ రూమ్ వద్ద సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు తప్పనిసరి చేసింది. అలాగే జిల్లాల్లోని ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కార్యాలయాల్లో ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
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