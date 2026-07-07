విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఈ నెల 15 నుంచి ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ స్టార్ట్
ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్ ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభం - రూ.40,000 నుంచి రూ.47,000 లకు ఫీజును పెంచిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 10:58 AM IST
AP EAPCET Counselling 2026 : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ కోసం ఎదురు చూస్తోన్న విద్యార్థులకు అలర్ట్. ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల కోసం ఈ నెల 15 నుంచి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రాథమికంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. కాలేజీల అనుబంధ గుర్తింపును త్వరగా పూర్తిచేసి, కౌన్సెలింగ్ చేపట్టాలని భావిస్తోంది. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు కనీస ఫీజును రూ.40,000ల నుంచి రూ.47,000లకు పెంచింది.
2014-2019 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కనీస ఫీజును రూ.45,000లకు పెంచింది. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ దీన్ని రూ.35,000లకు తగ్గించింది. తాజాగా రూ.47,000లుగా నిర్ణయించారు. ఏపీలో ప్రస్తుతం 140 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల కనీస ఫీజు రూ.40,000లుగా ఉంది. తాజా పెంపుతో ఆయా విద్యాసంస్థలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మిగతా కళాశాలలకు గత సంవత్సరం ఫీజులే అమల్లో ఉంటాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫీజుల నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ కమిటీ (ఏపీఎఫ్ఆర్ఎంసీ) కళాశాలల ఆదాయ, వ్యయాలను గణించి రెండు, మూడు నెలల్లో కొత్త ఫీజులను ఖరారు చేస్తుంది. ఈ ఫీజులే 2026-2027 విద్యా సంవత్సరం నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటాయి. మరోవైపు ఇంజినీరింగ్ సీట్ల పెంపుపై సర్కార్ పరిమితి విధించింది. గత సంవత్సరంలో ఉన్న సీట్ల సంఖ్యకే ఈ ఏడాదీ ఆమోదం తెలపనుంది. దీనికి కళాశాల యాజమాన్యాలు సమ్మతించాయి. ఈ ఏడాది 6000లకు పైగా సీట్లు పెంచేందుకు ఏఐసీటీఈ అనుమతించినా, ప్రభుత్వం మాత్రం పరిమితి విధించింది.
ఏపీఎఫ్ఆర్ఎంసీ ఛైర్మన్గా జస్టిస్ కృపాసాగర్? : ప్రభుత్వం ఏపీఎఫ్ఆర్ఎంసీ ఛైర్మన్గా జస్టిస్ వీఆర్కే కృపాసాగర్ను నియమించవచ్చని తెలిసింది. ఛైర్మన్, కార్యదర్శి, సభ్యుల నియామకానికి ఒకట్రెండు రోజుల్లో విడివిడిగా ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది. ఏపీఎఫ్ఆర్ఎంసీ పాలకవర్గం ఏర్పడ్డాక కనీస ఫీజుపై ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపుతుంది. ఆ తర్వాత ఫీజుల అమలుకు సర్కార్ ఆదేశాలిస్తుంది.
ఫీజుల ఖరారులో జాప్యం - ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్కు విద్యార్థుల ఎదురుచూపులు