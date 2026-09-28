1.66 లక్షల మంది అనర్హులు - అక్టోబర్ 9న ఓటర్ల తుది జాబితా
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో అవసరమైన వివరాలు నింపలేదని ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 44,24,411 మంది విచారణను ఆదివారానికి పూర్తి చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 2:26 PM IST
Election Commission Completes Inquiry on 44.24 Lakh Voters : ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో అవసరమైన వివరాలను నింపకపోవడం, తప్పులు, అసంపూర్ణంగా సమాచారాన్ని అందించడం వంటి కారణాలతో నోటీసులు అందుకున్న 44,24,411 మంది ఓటర్లకు సంబంధించిన విచారణను భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదివారానికి పూర్తి చేసింది.
అనర్హులుగా 1,66,279 మంది : నోటీసులు అందుకున్న 44,24,411 మంది ఓటర్లలో 1,66,279 మందిని అనర్హులుగా తేల్చింది. 42,01,092 మందిని తుది జాబితాలో కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. మరో 57,040 మంది విచారణ పూర్తయినప్పటికీ వారు సమర్పించిన ఆధారాల పరిశీలన కొనసాగుతోంది. 4,434 మంది విచారణ ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది.
అర్హులుగా 96 శాతం మంది : జులై 31న ఎన్నికల సంఘం ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేసింది. 3,71,38,182 మంది ఓటర్ల వివరాలను అందులో ప్రచురించింది. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో వివరాలు సరిగ్గా నింపలేదనే కారణంతో 44,28,845 మందికి నోటీసులిచ్చింది. దాదాపు విచారణ పూర్తి చేసి 96 శాతం మందిని అర్హులుగా తేల్చింది.
- మిగతా 3,27,09,337 ఓటర్లలో 3,27,08,479 మందిని తుది జాబితాలో కొనసాగించేందుకు అర్హులుగా గుర్తించింది. మరో 858 మందికి సంబంధించిన విచారణ పెండింగ్లో ఉంది.
- ఓటు హక్కు నమోదుకు కొత్తగా వచ్చిన ఫాం-6లలో 85,736, చిరునామాలు, పేర్లు, ఇతర వివరాల్లో మార్పులు, చేర్పులకు వచ్చిన ఫాం-8లలో 40,991, అనర్హుల ఓట్లు తొలగించాలంటూ వచ్చిన ఫాం-7లలో 9,296 దరఖాస్తుల విచారణ పెండింగ్లో ఉంది.
- పెండింగ్ దరఖాస్తుల విచారణను అక్టోబరు 5కల్లా పూర్తిచేసి 9న తుది జాబితా ప్రచురించనుంది.
అత్యధికంగా అనంతపురం జిల్లాలో : నోటీసులందుకున్న ఓటర్లలో అత్యధికంగా అనంతపురం జిల్లాలో 22,943 మంది, తిరుపతి జిల్లాలో 19,596 మంది, పల్నాడులో 18,843 మంది, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 12,509, అన్నమయ్యలో 12,098 మంది, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 11,227 మందిని అనర్హులుగా తేల్చారు.
గుర్తించిన లోపాలు : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పరిశీలనలో తల్లిదండ్రులు – పిల్లల మధ్య వయస్సు తేడా 15 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా, 50 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా నమోదు కావడం, ఓటరు–తాత లేదా నాన్నమ్మ మధ్య వయస్సు తేడా 40 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా ఉండటం వంటి లోపాలను అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే ప్రస్తుత జాబితా, 2002 జాబితాలో తండ్రి పేరులో తేడాలు ఉండటం, ఒకే తల్లిదండ్రులకు చెందిన పిల్లల మధ్య వయస్సు తేడా 9 నెలల కంటే తక్కువగా నమోదు కావడం, ఓటర్ల పేర్లు, తల్లిదండ్రుల వివరాల్లో తప్పులు వంటి లోపాలు కూడా వెలుగుచూశాయి.
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