అమరావతి ఆర్థిక రీజియన్ - 9 జిల్లాల సమగ్రాభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్!
Amaravati Economic Region: రాష్ట్రాన్ని అమరావతి, విశాఖపట్నం, తిరుపతి పేర్లతో మూడు ఆర్థిక రీజియన్లుగా విభజించి, వాటి సమగ్రాభివృద్ధికి బాటలు వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:05 AM IST
రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రాన్ని అమరావతి, విశాఖపట్నం, తిరుపతి పేరుతో మూడు ప్రధాన ఆర్థిక రీజియన్లుగా విభజించి, వాటిని అభివృద్ధి కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలని సంకల్పించింది. ముఖ్యంగా ‘విజన్-2047’ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అమరావతి రీజియన్ను రాష్ట్రానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా మార్చేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. 2028 జులై నాటికి ఈ బృహత్తర ప్రణాళికను పూర్తిస్థాయిలో కార్యరూపంలోకి తీసుకురానున్నారు.
అమరావతి రీజియన్లో ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను పారిశ్రామికవేత్తలకు వివరించేందుకు ప్రభుత్వం విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది. ఈ రీజియన్ పరిధిలోకి వచ్చే 9 జిల్లాల్లో రంగాల వారీగా పెట్టుబడుల అవకాశాలపై చర్చించేందుకు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈనెల 24 నుంచి డిసెంబర్ 18 వరకు మొత్తం 8 ప్రత్యేక చర్చావేదికలు జరగనున్నాయి. ప్రభుత్వ, పారిశ్రామిక ప్రతినిధులు, కమ్యూనిటీ నాయకులు కలిసి 50 ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేపట్టనున్నారు.
48 ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో: ప్రస్తుతం అమరావతి రీజియన్ పరిధిలో రూ.4.65 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో 48 ప్రాజెక్టులు వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. వీటికి తోడు రూ.1.54 లక్షల కోట్లతో ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. రాజధాని నిర్మాణం, అమరావతి ఔటర్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లు, అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టుల తొలి దశలు, ఉమ్మడి సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, పోలవరం ప్రాజెక్టు, విజయవాడ మెట్రో, కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ వంతెనలు, ఎర్రుపాలెం- అమరావతి- నంబూరు రైల్వే లైన్, అంతర్జాతీయ విద్యానగరం వీటిలో ప్రధానమైనవి.
- రాజధానిలో రూ.40,000 కోట్ల ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు పూర్తి అయ్యాయి. వీటి ద్వారా 70,000 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ఈ ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల కోసం 1,289 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు.
- అమరావతిలో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ అభివృధ్ధి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2029 నాటికి బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని అంచనా. అలాగే 90 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో టెక్నాలజీ పార్కు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటితో పాటు పల్నాడులో 250 ఎకరాల్లో క్వాంటమ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనిద్వారా ఏటా రూ.5,000 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతాయని అంచనా.
- దేశ, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా సమగ్ర బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. కోస్తా ప్రాంత పర్యాటకంలో భాగంగా రూ.100 కోట్లతో బీచ్ అభివృద్ధి నిధి సమకూర్చారు. ప్రస్తుతం 20,000 హోటల్ గదుల నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి. సూర్యలంక- వాడరేవు- రామాపురం- చినగంజాం కోస్తా కారిడార్లో పర్యాటక, వాణిజ్య రంగాల విస్తరణకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా సూర్యలంక బీచ్, ఏటిమొగ కోస్తా గ్రామం, ఏవియేషన్ మ్యూజియంను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- రెండు నౌకాశ్రయాలతో పాటు రూ.8,000 కోట్లతో షిప్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్ రాబోతోంది. మచిలీపట్నం పోర్టు వద్ద అనుబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు 1,400 ఎకరాల భూమిని గుర్తించారు. రూ.96,862 కోట్లతో బీపీసీఎల్ పెట్రో కెమికల్ హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
- ఈ రీజియన్లోని 9 జిల్లాలకు నిధులు సమీకరించడంపై ఒకే తరహాలో సమన్వయం చేయనున్నారు. పెట్టుబడులు రాబట్టడం, పోటీతత్వాన్ని పెంచడం, ఉద్యోగాల సృష్టి, సమీకృత ఎకోసిస్టమ్, ప్రాంతీయ పునరుత్తేజం, అందరికీ వృద్ధి ఫలాలు పంచడం వంటి 6 ప్రధాన లక్ష్యాలను ఎంచుకున్నారు.
- అమరావతి రీజియన్ ఆర్థికాభివృధ్ధికి 3 అంశాలను ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకమైనవిగా భావిస్తోంది.
1. రాజధాని ప్రాంతం + క్వాంటమ్ హబ్.
2. తూర్పుతీర గేట్ వే + పోర్టుల ఆధారిత అభివృద్ధి
3. ఫుడ్ బౌల్
అన్ని రంగాల్లోనూ నవనవోన్మేషంగా: అమరావతి రీజియన్లో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, గుంటూరు, ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, మార్కాపురం.. మొత్తంగా 9 జిల్లాలున్నాయి. 44,817 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం, 337 కి.మీ పొడవునా తీరరేఖ, 1.7 కోట్ల జనాభా దీని ప్రత్యేకతలు. ఎన్హెచ్-16 అందుబాటులో ఉండగా, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టులు, బలమైన రైల్వే నెట్వర్క్, హైస్పీడ్ రైలు మార్గాలు, విమానాశ్రయాలను ప్రతిపాదించారు. జాతీయ జలరవాణాలోనూ ప్రాతినిధ్యం దక్కనుంది. అమరావతిని దక్షిణ భారత ఆర్థిక రంగానికి గేట్వేగా ప్రభుత్వం అభివర్ణిస్తోంది.
అధికాదాయ జిల్లాల్లో ఆ రీజియన్లోనివే: రాష్ట్రంలోని టాప్-8 అధికాదాయ జిల్లాల్లో 5 అమరావతి రీజియన్లోనివే. ఇక్కడి 9 జిల్లాల్లోనూ సగటు తలసరి ఆదాయం. రాష్ట్ర సగటు కంటే ఎక్కువ. రాష్ట్రంలో సాగు, అనుబంధ రంగాల్లో టాప్-3లో ఉన్న ఏలూరు, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలు ఈ పరిధిలోనివే. సేవారంగంలో ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాలు 2, 3 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం వ్యవసాయ రంగానికి రూ.2,07,039 కోట్లు, పరిశ్రమలకు రూ.85,989 కోట్లు, సేవా రంగానికి రూ.2,20,031 కోట్ల అదనపు విలువను జోడిస్తోంది.
రాష్ట్ర జనాభాలో 17 శాతం, విస్తీర్ణంలో 27 శాతం, కోస్తా తీరంలో 35 శాతం, జీఎస్డీపీలో 35 శాతం వాటా ఈ ప్రాంతానిదే. ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం సంపద విలువ రూ.6.23 లక్షల కోట్లు. అమరావతి కేంద్రం హైదరాబాద్కు 275 కి.మీ, విశాఖకు 380, కాకినాడకు 270, చెన్నైకి 450. బెంగళూరుకు 670, నాగ్పుర్కు 770 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది.
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