ఏపీఈఏపీసెట్‌ దరఖాస్తుల స్వీకరణ- ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే

ఏపీఈఏపీ సెట్‌ దరఖాస్తులకు గడువు మార్చి 7 - ఈసెట్, ఐసెట్‌లకు తుది గడువు మార్చి 2 - ఈ ఏడాది ఈఏపీసెట్‌ పరీక్ష నిర్వహించేది జేఎన్‌టీయూ-కాకినాడ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:19 AM IST

AP EAPCET 2026 Application Dates and Exam Schedule : ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీఈఏపీసెట్‌(AP EAPCET) దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి గడువు మార్చి 7 తేదీగా సంబంధిత అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ ఏడాది ఈఏపీసెట్‌ పరీక్ష జేఎన్‌టీయూ-కాకినాడ కళాశాల నిర్వహిస్తోంది. గడువు ముగిశాక జరిమానాతో కలిపి మార్చి 12 వరకు రూ. వెయ్యితో, ఆపై మార్చి 17 వరకు రూ.2వేల రుసుము, మార్చి 21 నాటికి రూ. 4వేలతో, మార్చి 26 వరకు రూ.10వేలతో రుసుముతో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మార్చి 26-28 తేదీల్లో దరఖాస్తుల్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని సవరించికునే అవకాశం ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే: ఆ తర్వాత ఏప్రిల్‌ 28న హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. మే 12 నుంచి 15 వరకు, 18వతేదీన ఇంజినీరింగ్‌ ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. మే 19, 20 తేదీల్లో వ్యవసాయ, ఫార్మసీ పరీక్షలు ఉంటాయి. మే 23న ప్రాథమిక ‘కీ’ విడుదల చేస్తారు. మే 25 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. జూన్‌ 1న ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.

ఈసెట్​ అభ్యర్థులు ఈ తేదీలు మర్చిపోవద్దు: ఇంజినీరింగ్‌ రెండో ఏడాదిలో ప్రవేశానికి నిర్వహించే ఈసెట్‌ (ECET) దరఖాస్తుల సమర్పణకు మార్చి2 చివరి గడువు. అయితే దీనికి ఆలస్య రుసుము కలిపి మార్చి 18వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈసెట్​ దరఖాస్తుదారులు హాల్‌టికెట్లు ఏప్రిల్‌ 9 నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. ప్రవేశ పరీక్ష ఏప్రిల్‌ 23న నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్‌ 27న ప్రాథమిక ‘కీ’ని విడుదల చేస్తారు. ఆ తర్వాత అభ్యంతరాల స్వీకరణ జరుగుతుంది. అనంతరం మే 7న ఈసెట్​ ఫలితాలు ప్రకటించనున్నట్లు సంబంధితి అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఐసెట్‌కు దరఖాస్తుల స్వీకరణ : ఎంబీఏ (MBA), ఎంసీఏ (MCA) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఐసెట్‌కు దరఖాస్తుల స్వీకరణకు మార్చి 2 తేదీ తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. మార్చి 21 వరకు ఆలస్య రుసుము కలిపి దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. ప్రవేశ పరీక్ష మే 2న నిర్వహిస్తారు. ప్రాథమిక ‘కీ’ మే 5న విడుదల చేస్తారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ అనంతరం, ఫలితాలు మే 16న వెల్లడిస్తారు.

