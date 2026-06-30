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కాసేపట్లో ఎప్‌సెట్​ ఫలితాలు విడుదల

లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోన్న ఎప్‌సెట్​ ఫలితాలు ఎక్స్​ వేదికగా విడుదల చేయనున్న మంత్రి లోకేశ్​

Andhra Pradesh EAPCET 2026 Results
Andhra Pradesh EAPCET 2026 Results (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST

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Andhra Pradesh EAPCET 2026 Results: ఏపీలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోన్న ఎప్‌సెట్​ ఫలితాలు కాసేపట్లో విడుదల కానున్నాయి. ఈ ఫలితాలను ఇవాళ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా విడుదల చేయనున్నారు. మే 12 నుంచి 20 వరకు ఎప్‌సెట్‌ పరీక్షలు జరగిన సంగతి తెలిసిందే. దాదాపు 3.29లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.షెడ్యూల్‌ ప్రకారమైతే జూన్‌ 1 నాటికే ఈ ఫలితాలు వెలువడాల్సి ఉంది. అయితే, ఇంటర్‌ మార్కులకు 25% వెయిటేజీ ఉండటంతో ఏ ఒక్క విద్యార్థికీ నష్టం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ద్వితీయ ఇంటర్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు, సీబీఎస్‌ఈ రివైజ్డ్‌ ఫలితాలు పూర్తి స్థాయిలో వచ్చే వరకు అధికారులు ఆగడంతో జాప్యం జరిగిందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

అగ్రికల్చర్​, ఫార్మసీ ఫలితాలు

ఇంజినీరింగ్​ ఫలితాలు

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