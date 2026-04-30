రూ.15,917 కోట్లు పొదుపు - దేశంలోనే ఏపీ డ్వాక్రా మహిళలు టాప్
డ్వాక్రా మహిళలలే మొదటి స్థానంలో -రూ.15,917 కోట్లతో దేశంలోనే ప్రథమ స్థానం - కేంద్ర గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ నివేదికలో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:27 AM IST
DWCRA Got Indias Number One Place : పొదుపు విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలు దేశంలోనే అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలకు చెందిన సభ్యులు బ్యాంకుల్లో జమ చేసిన మొత్తం పొదుపు నిధులను మార్చి 31, 2025 నాటికి విశ్లేషించగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం రూ.15,917 కోట్లతో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు తేలింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.23 కోట్ల మంది మహిళలు ఈ పొదుపు కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. DWCRA మహిళలు కూడబెట్టిన పొదుపు నిధుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు దరిదాపుల్లోకి కూడా ఏ ఇతర రాష్ట్రం లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం రాలేకపోయింది. కేంద్ర గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం విడుదల చేసిన "2025లో వివిధ అంశాలలో స్త్రీ పురుషుల స్థితిగతులు" అనే నివేదికలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
కుటుంబ నిర్ణయాల్లో కీలక పాత్ర : కుటుంబ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS) 2015-16 ప్రకారం కుటుంబ నిర్ణయాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం 79.9%గా ఉండేది. 2019-21 నాటికి ఈ సంఖ్య 84.1%కి పెరిగింది. దేశంలోని అత్యధిక రాష్ట్రాల్లో ఈ భాగస్వామ్య శాతం 90%కి పైగానే ఉంది. అంతేకాకుండా పట్టణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబ నిర్ణయాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉంది.
అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 13%, లోక్సభ స్థానాల్లో 12% : 18వ లోక్సభకు రాష్ట్రం నుంచి ముగ్గురు మహిళలు ఎన్నికయ్యారు. మొత్తం స్థానాల్లో మహిళల వాటా 12%గా ఉంది. 2024 ఎన్నికల్లో, రాష్ట్రం నుంచి 22 మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికయ్యారు. మొత్తం స్థానాల్లో వీరి వాటా: 13%. పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు మొత్తం 1,54,414 మంది ఎన్నికవగా వారిలో 85,593 మంది మహిళలే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మొత్తం స్థానాల్లో మహిళల వాటా 55.4%కి చేరింది.
స్టాక్ మార్కెట్లోనూ ముందంజ : ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలు స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల విషయంలోనూ ముందంజ వేస్తున్నారు. మార్చి 2021తో పోలిస్తే అక్టోబర్ 2025 నాటికి రాష్ట్రంలో డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్యలో అద్భుతమైన 296% వృద్ధి నమోదైంది. మొత్తం ఖాతాలలో 18.62% మహిళల పేరిట ఉన్నాయి. మార్చి 2021లో మహిళల పేరిట ఉన్న ఖాతాల సంఖ్య 2,47,377గా ఉండగా అక్టోబర్ 31, 2025 నాటికి ఈ సంఖ్య 11,49,317కు చేరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం ఖాతాల సంఖ్య 15,58,541 నుంచి 61,69,875కు పెరిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే పురుషుల పేరిట ఉన్న ఖాతాలు 405% వృద్ధి చెందగా మహిళల ఖాతాలు 397% వృద్ధి చెందాయి. గమనార్హం ఏమిటంటే ఇదే కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పురుషుల డీమ్యాట్ ఖాతాలు కేవలం 283% వృద్ధిని మాత్రమే నమోదు చేయగా మహిళల ఖాతాలు 365% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
ప్రతి మహిళా బ్యాంకు ఖాతాలో రూ. 33,639 : మార్చి 31, 2025 నాటికి, రాష్ట్రంలో 96.9 మిలియన్లు (9.69 కోట్లు) వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలు ఉండగా వాటిలో మొత్తం రూ. 3.28 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళల పేరిట ఉన్న 44.7 మిలియన్ల (4.47 కోట్లు) ఖాతాలలో మొత్తం రూ. 1.50 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. సగటున ప్రతి ఖాతాలో రూ. 33,639 నిల్వ ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల బ్యాంకు ఖాతాల మొత్తం సంఖ్య 10.23 కోట్లుగా ఉండగా వాటిలో రూ. 5.30 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి.
బీమా పథకాలలో మహిళల వాటానే అత్యధికం : రాష్ట్రంలో 1,41,58,704 మంది వ్యక్తులు 'ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన' (PMJJBY) కింద నమోదు చేసుకున్నారు. అదనంగా 3.05 కోట్ల మంది వ్యక్తులు 'ప్రధాన మంత్రి సురక్షా బీమా యోజన' (PMSBY) కింద ఖాతాల కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. పురుషులతో పోలిస్తే ఈ రెండు పథకాల కింద మహిళలే అధిక సంఖ్యలో నమోదు చేసుకున్నారు. నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే PMJJBY కోసం 76.97 లక్షల మంది మహిళలు, PMSBY కోసం 1.60 కోట్ల మంది మహిళలు నమోదు చేసుకున్నారు.
