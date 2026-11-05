ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 2721 పోస్టులతో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
AP DSC 2026 Notification : రాష్ట్రంలోని లక్షలాదిమంది నిరుద్యోగత యువత ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. మొత్తం 2721 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:41 AM IST
ఏపీలో నిరుద్యోగ యువతకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. మొత్తం 2721 టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి డీఎస్సీ-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ బుధవారం అర్ధరాత్రి 12గంటల తర్వాత నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నెల 11 నుంచి 30 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. డిసెంబర్ 20 నుంచి జనవరి 13 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఆన్లైన్ మాక్టెస్ట్ డిసెంబర్ 5, హాల్టికెట్ల డౌన్లోడ్ డిసెంబర్ 14 నుంచి చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
చివరి పరీక్ష పూర్తయిన రెండు రోజుల తర్వాత ప్రాథమిక ‘కీ’ విడుదల చేయనున్నారు. దీనిపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు వారం గడువు ఇవ్వనున్నారు. మరో వారానికి తుది ‘కీ’ విడుదల చేస్తారు. పోస్టుల రిజర్వేషన్ రోస్టర్ పాయింట్లు, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ వివరాలను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. డీఎస్సీ పరీక్షలను సీబీటీ విధానంలో నిర్వహిస్తున్నారు. క్రీడాకోటా అభ్యర్థులకు సైతం రాతపరీక్ష నిర్వహించున్నారు.
ఖాళీల వివరాలు :
- జనరల్ పాఠశాలలు (ఎస్ఏ, ఎస్జీటీ) - 2111
- ప్రత్యేక విద్య (ఎస్ఏ, ఎస్జీటీ) - 350
- సొసైటీలు, ఇతర యాజమాన్యాలు (ప్రిన్సిపల్, పీజీటీ, టీజీటీ, పీడీ, పీఈటీ) - 260
- మొత్తం - 2,721
ముందుగానే ప్రణాళిక : ప్రతి ఏటా డీఎస్సీ ప్రకటన ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినందున 2029 వరకు ఏటా భర్తీ చేయాల్సిన ఉద్యోగాల జాబితాను పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రాథమికంగా రూపొందించింది. మొత్తం ఖాళీల్లో 70 శాతం పదోన్నతుల ద్వారా భర్తీ, మిగతా 30 శాతం నేరుగా నియమించేలా ప్రణాళిక తయారు చేసింది. 2026తో పాటు 2027, 2028, 2029 సంవత్సరాల్లో ఖాళీల జాబితాను రూపొందించింది.
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