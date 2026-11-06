డీఎస్సీలో కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధన - క్రీడా కోటాలో దరఖాస్తుకు ముందు శాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి
AP DSC 2026 New Rules : రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు నిర్వహిస్తున్న డీఎస్సీ-2026లో పాఠశాల విద్యాశాఖ పలు మార్పులు చేసింది. కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధనను తెచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:32 AM IST
రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు నిర్వహిస్తున్న డీఎస్సీ-2026లో పాఠశాల విద్యాశాఖ పలు మార్పులు చేసింది. కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధనను తెచ్చింది. క్రీడా కోటా అభ్యర్థులు సైతం డీఎస్సీ రాయడంతో పాటు కనీస మార్కులు సాధించాలని నిర్దేశించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఓసీ అభ్యర్థులు 40శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి.
రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 ప్రకారం 95శాతం డీఎస్సీ పోస్టులు స్థానిక అభ్యర్థులకు, మిగిలిన 5శాతం ఓపెన్ కాంపిటీషన్ కింద ఉంటాయి. ఈ 5శాతం పోస్టులను స్థానిక, స్థానికేతర అభ్యర్థులకు మెరిట్ ఆధారంగా ఇస్తారు. స్కూల్ అసిస్టెంట్, ఎస్జీటీ, టీజీటీ ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియలో కంప్యూటర్ ఆధారిత రాతపరీక్షకు 80 మార్కులు, టెట్కు 20 మార్కుల వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఎస్ఏ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రిన్సిపల్, పీజీటీ, పీడీ, పీఈటీ పోస్టులకు 100 మార్కులకు రాతపరీక్ష ఉంటుంది. వీటికి టెట్ అర్హత అవసరం లేదు. లాంగ్వేజ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు 2017 నుంచి నిర్వహించిన సంబంధిత భాషా ప్రత్యేక టెట్ మార్కులనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంతకుముందు నిర్వహించిన ఉమ్మడి టెట్ మార్కులను పరిగణించరు.
కనీస మార్కుల నిబంధన : కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఓసీ అభ్యర్థులు 40 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. ఎస్ఏ, ఎస్జీటీ, టీజీటీ, ప్రత్యేక విద్య పోస్టులకు రాతపరీక్ష , టెట్ వెయిటేజీ కలిపిన తర్వాత ఓసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వారికి 40 శాతం, బీసీలకు 35 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 30శాతం కనీస మార్కులు రావాలి. ఇంతకంటే తక్కువొస్తే అనర్హులు. పోస్టులు మిగిలిపోయినా అర్హత సాధించని వారికి అవకాశమివ్వరు. క్రీడా కోటాలోనూ కనీస మార్కులు సాధించిన వారే అర్హులవుతారు. స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రిన్సిపల్, పీజీటీ, పీడీ, పీఈటీ పోస్టులకు రాతపరీక్ష మార్కుల్లో కనీస అర్హత తప్పనిసరి. ఈ కేటగిరీలోనూ క్రీడాకోటా అభ్యర్థులకు కనీస మార్కుల నిబంధన వర్తిస్తుంది.
ఐఈఆర్టీ, ఐఈడీఎస్ఎస్, టీటీడీ సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేసిన వారికి సర్వీసు ఆధారంగా వెయిటేజీ ఇస్తారు. ఒక్కో ఏడాది సర్వీసుకు 0.5 మార్కుల చొప్పున గరిష్ఠంగా ఐదు మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఏడాదిలో ఆరు నెలలకు మించి పనిచేస్తే ఒక ఏడాదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వెయిటేజీ కలిపినా మొత్తం మార్కులు 100 దాటకుండా చూస్తారు. డీఎస్సీలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వారికే ఈ వెయిటేజీ వర్తిస్తుంది. అభ్యర్థులు తమ అర్హతలను బట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలోనే పోస్టులు, యాజమాన్యాల వారీగా ప్రాధాన్య క్రమాన్ని తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలి. ఆ తర్వాత ప్రాధాన్య ఐచ్ఛికాలను మార్చుకోవడానికి మెరిట్ జాబితా ప్రకటించాక వారం రోజుల గడువిస్తారు. గత డీఎస్సీలో దరఖాస్తు సమయంలోనే పోస్టుల ప్రాధాన్య ఐచ్ఛికాల నమోదుకు అవకాశమిచ్చారు. ఆ తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ లేక కొందరు అభ్యర్థులు ఉన్నత పోస్టులకు ఎంపికైనా ప్రాధాన్య ఐచ్ఛికం ఇవ్వనందున అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. దీనిపై అప్పట్లో ఫిర్యాదులు వచ్చినందున ఈసారి మార్పు చేశారు.
17 వేల మంది రిజిస్ట్రేషన్ : క్రీడల కోటాలో దరఖాస్తు చేసేవారు ముందుగా ఏపీ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ క్రీడా యాప్ లేదా పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఇచ్చే రిజిస్ట్రేషన్ గుర్తింపు నంబరును డీఎస్సీ దరఖాస్తులో నమోదు చేయాలి. యాప్లో నమోదుచేసిన క్రీడా సర్టిఫికెట్లలో ఏవైనా మూడు అత్యున్నతమైనవి దరఖాస్తు సమయంలో ఎంచుకోవాలి. యాప్లో అప్లోడ్ చేసిన అన్ని సర్టిఫికెట్లను జెన్యూనిటీ కోసం ఆయా సంఘాలు, సమాఖ్యలకు ఆన్లైన్లో పంపిస్తారు. ఇప్పటి వరకు క్రీడా కోటాలో 17 వేల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. రాతపరీక్షకు హాజరై కనీస అర్హత మార్కులు సాధించడంతో పాటు క్రీడా ప్రాధాన్య క్రమంలోనూ అర్హత ఉండాలి. క్రీడా కోటాలో ఎంపిక కాకపోతే సాధారణ మెరిట్ ప్రకారం పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ప్రతి నియామక యూనిట్, పోస్టు, యాజమాన్యం వారీగా మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ జాబితాను రూపొందిస్తారు. జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన, జేసీ వైస్ఛైర్మన్గా ఉండే జిల్లా ఎంపిక కమిటీకి డీఈవో కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తారు. మెరిట్ జాబితా విడుదలైన ఏడు రోజుల్లో అభ్యర్థులు అవసరమైన ధ్రువపత్రాలను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలి. పరిశీలన దశలో అన్ని ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను చూపించాలి. లేదంటే అభ్యర్థిత్వం రద్దవుతుంది. నియామకాల్లో వెయిటింగ్ జాబితా ఉండదు. తుది ఎంపిక జాబితా విడుదలయ్యాక అర్హులెవరూ లేకపోవడం, ఎంపికైన వారు విధుల్లో చేరకపోవడం వంటి కారణాలతో మిగిలిపోయే ఖాళీలను తదుపరి నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. ఎంపికైన వారిని రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన నియమిస్తారు. అప్రెంటిస్ విధానం ఉండదు. నియామక ఉత్తర్వులు అందుకున్న 30 రోజుల్లో విధుల్లో చేరకపోతే ఉద్యోగం కోల్పోతారు. అన్ని పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 2026 జులై 1 నాటికి 44 ఏళ్లు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 49 ఏళ్లు. దివ్యాంగులకు 54 ఏళ్లు. మాజీ సైనికులకు సైన్యంలో పనిచేసిన కాలానికి అదనంగా మూడేళ్ల మినహాయింపునిస్తారు.
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