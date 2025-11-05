ETV Bharat / state

ఏపీలో జిల్లాల పునర్విభజనపై కసరత్తు - ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో ఆ రెండు నియోజక వర్గాలు!

కొత్తగా మరికొన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లు - నేటి మంత్రివర్గ ఉపసంఘ సమావేశంలో చర్చ

Districts Reorganisation in AP
Districts Reorganisation in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Districts Reorganisation in AP: గన్నవరం, నూజివీడు నియోజకవర్గాల్ని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో, కైకలూరు నియోజకవర్గాన్ని కృష్ణా జిల్లాలో విలీనం చేయాలనే ప్రతిపాదనల్ని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడలో భాగంగా ఉన్న పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని మాత్రం కృష్ణా జిల్లాలోనే కొనసాగించనున్నారు. మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రంగా రెండు కొత్త జిల్లాలతో పాటు పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిర కేంద్రాలుగా కొత్తగా రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం అయ్యాయి. మరికొన్ని రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటు చేసే అంశం తాజాగా తెరపైకి వచ్చింది.

బుధవారం సచివాలయంలో జరగనున్న సమావేశంలో దీనితో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరికొన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లలో మార్పులు, చేర్పుల పైనా ఉపసంఘం చర్చించి ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయనుంది. ఈ విషయంపై సీఎం చంద్రబాబుతో మరోసారి చర్చించనున్నారు. ఈనెల10న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

ఒకే రెవెన్యూ డివిజన్‌లో ఉండేలా: ఒక నియోజకవర్గంలోని మండలాలు అన్నీ ఒకే రెవెన్యూ డివిజన్‌లో ఉండేలా చూసుకోవాలనే అంశంపై పునరాలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున మార్పులు, చేర్పులు చేయాల్సి ఉండటంతో అన్నింటినీ పరిశీలించి పరిష్కరించే సమయం కూడా ఇప్పుడు లేదు. జనగణన నేపథ్యంలో డిసెంబరు నెలాఖరులోగా ఈ ప్రక్రియ ముగించాలి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సమగ్ర కసరత్తు లేకుండానే హడావుడిగా విభజన చేయడంతో సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన తప్పులు మరోసారి చేయకూడదని పాలనా సౌలభ్యం, ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకే శాస్త్రీయంగా విభజన జరగాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఎలాగూ ముందుముందు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కూడా జరగనుంది. తర్వాతే వాటికి అనుగుణంగా రెవెన్యూ డివిజన్లను సర్దుబాటు చేయవచ్చని ఆలోచిస్తోంది.

ఏపీలో మరో 2 కొత్త జిల్లాలు! - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సు

Cabinet sub-committee recommends formation two New District Reorganization : ఇప్పటికే మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లుగా పుంగనూరు లేదా పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిరను ప్రతిపాదించింది.

అదే విధంగా అల్లూరి జిల్లాలోని చింతూరు, రంపచోడవరం రెవెన్యూ డివిజన్లను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విలీనం చేయాలని జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలు, గ్రామాల సరిహద్దుల్లో మార్పులు, చేర్పులపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ప్రాథమిక నివేదికలో వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు, పుంగనూరు లేదా పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిర కేంద్రాలుగా నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. 10 జిల్లాల్లోని రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల్లో మార్పులు, చేర్పులను చేయాలని ప్రతిపాదించింది.

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా ఏమో రాజంపేట ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఉపసంఘం రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదికపై సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ చర్చించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన అశాస్త్రీయ విభజనను సరిదిద్దేందుకు దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని, రెవెన్యూ డివిజన్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని నిర్దేశించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఉపసంఘం సమావేశమై చర్చించి నివేదికను సిద్ధం చేసింది.

అమరావతి, మార్కాపురం కేంద్రంగా కొత్త జిల్లాలు - సీఎంతో చర్చల తర్వాత తుది నివేదిక

TAGGED:

ఏపీలో కొత్త జిల్లాలు
NEW DISTRICT IN AP
DISTRICT REORGANIZATION
NEW DISTRICTS IN AP
DISTRICTS REORGANISATION IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.