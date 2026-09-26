ఏపీలో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్లో భారీ మార్పు - కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండ సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్కు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. అన్ని రకాల సర్టిఫికెట్ల సమాచారాన్ని భద్రపరుచుకునేందుకు ఏపీడిజీవెరిఫైలో అవకాశం కల్పించింది. ఈ పోర్టల్లో దాదావు 8లక్షల వరకు ధ్రువపత్రాలూ ఉన్నా యి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:46 AM IST
AP DigiVerify For All Certificate Verification : విద్యార్థులు ఏదైనా కోర్సు లేదా పోటీ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, తమ సర్టిఫికెట్లను ధృవీకరించుకోవడానికి తరచుగా ఇంటర్నెట్ కేంద్రాలను సందర్శించాల్సి వస్తుంది లేదా వివిధ వెబ్సైట్లను చూడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ సమస్యలకు ముగింపు పలకడానికి, సైబర్ నేరాలను నివారించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక సమర్థవంతమైన పరిష్కారాన్ని రూపొందించింది.
ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నియామకాలు,ఇతర సేవల కోసం సమర్పించే నకిలీ సర్టిఫికెట్ల వాడకాన్ని అరికట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం "ఏపీ డిజివెరిఫై" అనే వినూత్నమైన బ్లాక్చెయిన్ ఆధారిత డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది. మాన్యువల్ తనిఖీలకు బదులుగా, సర్టిఫికెట్ల ధృవీకరణను పూర్తిగా డిజిటల్ ప్రక్రియ ద్వారానే నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇది కుల, ఆదాయ, విద్యా అర్హత, జనన/మరణ ధృవీకరణ పత్రాలతో పాటు, మీసేవ, ఏపీ సేవ ద్వారా జారీ చేసిన అన్ని ఇతర ప్రభుత్వ సర్టిఫికెట్లకు కూడా వర్తిస్తుంది.
క్యుఆర్కోడ్ ఆధారిత రియల్టైం డేటా : అయినప్పటికీ సర్టిఫికెట్ల ధృవీకరణ పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు విద్యార్థులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా నివారించడానికి, ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సర్టిఫికెట్లను 'ఏపీ డీజీవెరిఫై' ప్లాట్ఫామ్లో భద్రపరుస్తోంది, తద్వారా మొత్తం ధృవీకరణ ప్రక్రియ డిజిటల్గా జరిగేలా చూస్తోంది. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న సమాచారాన్ని మాత్రమే కాకుండా సంబంధిత రికార్డులతో సహా రియల్-టైమ్ డేటాను కూడా నిల్వ చేస్తుంది. సర్టిఫికెట్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా దాని ప్రామాణికతను తక్షణమే ధృవీకరించుకోవచ్చు.
ఒకవేళ సర్టిఫికెట్లో ఏవైనా మార్పులు చేస్తే ఆ మార్పులను ప్రతిబింబించేలా సిస్టమ్ వెంటనే అప్డేట్ అవుతుంది. ఈ సేవను ధృవీకరణ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వ శాఖలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రైవేట్ సంస్థలకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. డిజిటల్ దొంగతనం జరిగే అవకాశంపై ఆందోళనలు సహజంగానే తలెత్తినప్పటికీ అటువంటి ఉల్లంఘనలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలను అమలు చేసింది. డేటా హ్యాకింగ్ను నిరోధించడానికి బ్లాక్చెయిన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ధృవీకరించిన సర్టిఫికెట్లు బ్లాక్చెయిన్ నెట్వర్క్లో నిల్వ చేస్తారు. తద్వారా వాటిని తారుమారు చేయడానికి లేదా నకిలీ చేయడానికి వీలుండదు. విద్యార్థులు సమర్పించిన సర్టిఫికెట్ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించడానికి ఈ వ్యవస్థ వీలు కల్పిస్తుంది.
పోర్టల్లో 7,99,000 సర్టిఫికెట్లు : 2004 నుంచి జారీ చేసిన 18.1 మిలియన్ల (1.81 కోట్ల) 10వ తరగతి మార్క్ షీట్లను ప్రభుత్వం డీజీవెరిఫై ప్లాట్ఫామ్లో అప్లోడ్ చేసింది. ఈ సంవత్సరం నుంచి, 10వ తరగతి సర్టిఫికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్లను ముద్రిస్తారు. ఆ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు తక్షణమే 'ఏపీడిజీవెరిఫై'కి మళ్లిస్తారు. దీనివల్ల సర్టిఫికేట్ ప్రామాణికతను స్పష్టంగా నిర్ధారించుకోవడం సులభమవుతుంది. 2006-2025 మధ్య జారీ చేసిన మొత్తం 1.22 కోట్ల ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికెట్లు, 4,03,000 పాలిటెక్నిక్ సర్టిఫికెట్లు ఈ వ్యవస్థలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ పోర్టల్లో 7,99,000 'సదరం' సర్టిఫికెట్లు కూడా పొందుపరచారు.
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