సైబర్ నేరగాళ్ల భరతం పట్టేందుకు 'సైబర్ గార్డ్' - విజయవాడలో తొలి సీ4 కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన డీజీపీ
సైబర్ నేరాల కట్టడికి సరికొత్త 'సైబర్ గార్డ్' విధానం - సీఐడీ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ స్థాయి ఐ4సీ తరహాలో 'సైబర్ వార్ రూం' - విజయవాడలో తొలి సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 9:59 AM IST
Vijayawada Cyber Guard C4 : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పేట్రేగిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్ల భరతం పట్టేందుకు పోలీసు శాఖ సిద్ధమైంది. సైబర్ మోసాల నియంత్రణ కోసం రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా 'సైబర్ గార్డ్' విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటి సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (సీ4) విజయవాడలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా బుధవారం ఈ కేంద్రాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. పోలీసు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ రవిప్రకాష్, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం డీజీపీ మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలను ఉక్కుపాదంతో అణచివేసేందుకు సీఐడీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా 'సైబర్ వార్ రూం'ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయిలో పనిచేసే ఐ4సీ తరహాలోనే ఇది పనిచేస్తుందని తెలిపారు. మరో నెల రోజుల్లో ఈ వార్ రూం నిర్మాణం పూర్తవుతుందన్నారు. ఇక్కడికి ఏదేని కేసు వస్తే, అది పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యే వరకు నిరంతర పర్యవేక్షణ (అనుశీలన) ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే డ్రగ్స్ను విజయవంతంగా నియంత్రించామని, ఇప్పుడు సైబర్ మోసాలపై పూర్తి పట్టు సాధించాల్సి ఉందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
ఫిర్యాదు రాగానే ఖాతాలు ఫ్రీజ్ : కొత్తగా రానున్న సైబర్ వార్ రూం పనితీరును డీజీపీ వివరించారు. ఈ కేంద్రంలో పోలీసులతో పాటు బ్యాంకులు, టెలికాం సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులు కూడా ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంటారు. ఎవరైనా బాధితులు ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే 'గోల్డెన్ అవర్'లో స్పందిస్తారు. క్షణాల్లోనే నిందితులకు చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేస్తారు. మోసాలకు వాడుతున్న వెబ్సైట్లను వెంటనే బ్లాక్ చేస్తారు. ఇదంతా వేగంగా జరిగిపోతుందని డీజీపీ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ వార్ రూంలో సైబర్ నిపుణులు సైతం ఉంటారని, వీరు జిల్లాల్లోని దర్యాప్తు బృందాలకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తారని పేర్కొన్నారు. కేసుల్లో ఆధారాల సేకరణ, చట్టపరమైన చిక్కులపై లీగల్ టీం అక్కడికక్కడే న్యాయ సలహాలు అందిస్తుందని చెప్పారు.
విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన సీ4 మోడల్ అద్భుతంగా ఉందని డీజీపీ కొనియాడారు. ఇదే మోడల్ను త్వరలో రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ ప్రవేశపెడతామని ప్రకటించారు. విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలో సైబర్ నేరాల కట్టడిపై పోలీసులు భారీ స్థాయిలో దృష్టి సారించారన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాల్లో పోగొట్టుకున్న డబ్బు రికవరీ జాతీయ సగటు కేవలం 2 శాతం ఉంటే, విజయవాడలో అది 5 శాతంగా నమోదైందని ఆయన ప్రశంసించారు.
ప్రతి జిల్లాకు 20 మంది స్పెషలిస్టులు : సైబర్ నేరాలను సమర్థవంతంగా దర్యాప్తు చేసేందుకు యువ సిబ్బందిని వాడుకోనున్నారు. త్వరలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని విధుల్లో చేరనున్న కానిస్టేబుళ్లలో సాంకేతిక విద్యార్హతలు (టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్) ఉన్నవారిని ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేయనున్నారు. వీరికి సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో ఉన్నతస్థాయి శిక్షణ ఇప్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రతి జిల్లాకు 20 మంది చొప్పున కేటాయిస్తారు. వీరంతా రానున్న రోజుల్లో జిల్లాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే సీ4 కేంద్రాల్లోనే కీలక విధులు నిర్వహిస్తారని డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా వెల్లడించారు.
సైబర్ నేరాల అడ్డుకట్టకు చర్యలు - ఏపీలో ఇకపై సైబర్ క్రిమినల్ షీట్లు
సైబర్ నేరాలను దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు "ఏపీ సైబర్ గార్డ్" - సరికొత్త వ్యవస్థకు పోలీసుశాఖ శ్రీకారం