గంజాయి, డ్రగ్స్ కేసుల విచారణకు 13 ప్రత్యేక కోర్టులు: డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా
జీరో స్థాయికి గంజాయి సాగు- గంజాయి, డ్రగ్స్ నిరోధానికి సాంకేతికను పకడ్బందీగా అమలు- రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ ఫ్రీ సొసైటీగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమన్న డీజీపీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:32 PM IST
AP DGP Harish Kumar Gupta on Drug Free Society: గంజాయి, డ్రగ్స్ కేసుల్లో నిందితుల విచారణకు రాష్ట్రంలో 13 ప్రత్యేక కోర్టులను పెట్టనున్నామని రాష్ట్ర డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా వెల్లడించారు. ఈ కోర్టుల ద్వారా కేసుల విచారణ వేగవంతం కానున్నట్లు ఆయన వివరించారు. మంగళగిరిలోని రత్నాల చెరువులో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ హెడ్ క్వార్టర్ కార్యాలయాన్ని డీజీపీ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈగల్ కార్యకలాపాలను ఇక్కడి నుంచే పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈగల్ సంస్థ ఏడాదిన్నర కాలంలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నిరోధించడంలో మంచి పనితీరు కనపరిచిందని ప్రశంసించారు.
డ్రగ్స్ పరీక్షలకు 10వేల కిట్లు: రాష్ట్రంలో వేల ఎకరాల్లో ఉండే గంజాయి సాగును ప్రస్తుతం జీరో స్థాయికి తెచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఎన్డీపీఎస్ యాక్టు అమలులో రాష్ట్రం ముందు వరుసలో ఉందన్నారు. గంజాయి వినియోగదారులపై ప్రస్తుతం దృష్టి పెడుతున్నామని, విజయవాడలో డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ కిట్స్ ద్వారా అనుమానితులకు పరీక్షలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర మంతటా డ్రగ్స్ పరీక్షలు చేయనున్నామని 10వేల కిట్లను తెప్పిస్తున్నామని చెప్పారు.
వ్యవస్థను నిందించడం సరికాదు: గంజాయి, డ్రగ్స్ నిరోధానికి సాంకేతికను పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నామని డీజీపీ చెప్పారు. రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ ఫ్రీ సొసైటీగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ నిరోధం సామాజిక బాధ్యతని గుర్తు చేశారు. పల్నాడు, అనంతపురంలో పోలీసులపై వచ్చిన హనీ ట్రాప్ విమర్శలను ప్రస్తావించగా మానవ బలహీనతే కారణమని, పోలీసు వ్యవస్థను నిందించడం సరికాదని డీజీపీ అన్నారు.
'డ్రగ్స్ అక్రమరవాణా చేసే వారిపై ఈగల్ దృష్టి పెట్టింది. డ్రగ్ ఫ్రీ సొసైటీ మా లక్ష్యం ఆ దిశగా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని ముఠాలు మాదకద్రవ్యాల క్రయ విక్రయాల్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నాయి వారిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నాం. డ్రగ్స్ వినియోగం, సరఫరాపై ప్రజలంతా అవగాహన కలిగి ఉండాలి.' -హరీశ్ కుమార్ గుప్తా, డీజీపీ
