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విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్​​ ప్రమాదం - మృతులకు రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారం, ఉద్యోగం

స్టీల్​ప్లాంట్​ ఘటనలో క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారం ఇస్తామని ప్రకటన - క్షతగాత్రులకూ రూ.10 లక్షలు ఇస్తామని వెల్లడి

Pawan kalyan
Pawan kalyan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 4:06 PM IST

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Visaka steel plant Issue : విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్​​ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను విశాఖ కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్పత్రిలో జనసేన అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పరామర్శించారు. ముగ్గురు బాధితులను, వారి కుటుంబసభ్యులను ఓదార్చారు. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని, ధైర్యంగా ఉండాలని భరోసా ఇచ్చారు. ఘటన జరిగినప్పుడు షిఫ్ట్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు, ఇతర పరిస్థితులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులు, వైద్య సిబ్బందిని ఆదేశించారు.

రూ.25 లక్షలు, ఉద్యోగం : విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్​ ఘటనలో బాధిత కుటుంబాలకు పవన్​ కల్యాణ్​ పరిహారం ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందిస్తామన్నారు. బాధిత కుటుంబసభ్యుల్లో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందిస్తామన్నారు. వారంతా పదవీ విరమణ వరకు స్టీల్‌ప్లాంట్‌ క్వార్టర్స్‌లో ఉండవచ్చని తెలిపారు.

విచారణ కమిటీ : ఈ ఘటనపై ఏర్పాటైన విచారణ కమిటీ అన్ని వివరాలను సేకరిస్తుందని పవన్​ తెలిపారు. కమిటీ నివేదిక ఇచ్చాక తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. రక్షణ చర్యల పట్ల యాజమాన్యం ఎలా ఉందో పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని, అన్ని కోణాల్లో వివరాలను తీసుకోవాలని, ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా యాజమాన్యం బాధ్యతగా వ్యవహరించాలన్నారు.

కార్మికులకు రక్షణ కవచం : స్టీల్​ప్లాంట్​ కార్మికులతో సమావేశం ఏర్పాటుచేసి, అన్ని సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటానని పవన్​ తెలిపారు. కార్మికుల అన్ని సమస్యలపై చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కార్మిక సంఘాలు కార్మికుల పక్షానే ఉండాలని పవన్‌కల్యాణ్ సూచించారు. కార్మికులకు రక్షణ కవచంలా ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగకూడదనేది ప్రధాన సంకల్పం తీసుకున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ స్టీల్‌ప్లాంట్‌గా ఉండాలనేది అందరి ఆకాంక్షను అలాగే కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు బాధపడడం మాత్రమే కాదని, భవిష్యత్​లో పునరావృతం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు.

"స్టీల్​ప్లాంట్​లో జరిగిన ప్రమాదంలో 8 మంది చనిపోవడం బాధాకరం. ఈ ఘటనలో మరో ఆరుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఘటనపై విచారణ కమిటీ అన్ని వివరాలు సేకరిస్తుంది. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు రూ.25 లక్షల పరిహారం, కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తాం. క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షలు ఇస్తాం" - పవన్​కల్యాణ్, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం - 8 మంది మృతి, పలువురికి గాయాలు

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VIZAG STEEL PLANT ACCIDENT
PAWAN ON VISAKA STEEL PLANT ISSUE
VISAKA STEEL PLANT VICTIMS
విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్​​ ప్రమాదం
VISAKA STEEL PLANT VICTIMS

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