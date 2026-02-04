మున్సిపల్ పోరులో బీజేపీకి పవన్ కల్యాణ్ మద్దతు - ప్రచారానికి సిద్ధం
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్న పవన్ కల్యాణ్ - బీజేపీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రచారం చేయనున్న పవన్కల్యాణ్ - ఈనెల 7, 8 తేదీల్లో పలు మున్సిపాలిటీల్లో ప్రచారం
PAWAN KALYAN ELECTION CAMPAIGN (ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 10:36 AM IST
Ap Dy Cm Pawan Kalyan Election Campaign In Telangana : తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రచారం నిర్వహించనున్నారు. ఫిబ్రవరి 7,9 తేదీల్లో బీజేపీ అభ్యర్థుల తరఫున మున్సిపాలిటీల్లో ప్రచారం చేసేందుకు ఆయన తెలంగాణ రానున్నారు. ఈ విషయాన్ని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించిన రూట్మ్యాప్ను త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.