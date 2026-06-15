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అమరవీరులను గుర్తించేందుకు 12 సంవత్సరాలు సరిపోలేదా? : పవన్ కల్యాణ్‌

తెలంగాణ ఏర్పాటుపై మరోసారి స్పందించిన జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌ - ఆంధ్రప్రదేశ్​ను విభజించిన తీరును చూసి మాత్రమే ఆవేదన వెలిబుచ్చానని స్పష్టం - తెలంగాణలో పార్టీకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేతలకు హామీ

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 5:45 PM IST

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Pawan Kalyan on Telangana Formation : తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ఏనాడూ జనసేన అడ్డు చెప్పలేదని ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ను విభజించిన తీరును చూసి మాత్రమే ఆవేదన వెలిబుచ్చానని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని విభజించిన నాటి నుంచి ఇవాళ్టికి కాంగ్రెస్‌ ధోరణి మారలేదని, కాంగ్రెస్‌ విభజన తీరు అసంతృప్తిని, అశాంతిని సృష్టించిందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో పార్టీ నేతలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో పవన్‌ మాట్లాడారు.

అమరవీరులను గుర్తించేందుకు 12 సంవత్సరాల సరిపోలేదా? : తెలంగాణ అమరవీరులకు నివాళులర్పించేందుకు బయల్దేరితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్‌ ఇవ్వలేదని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆరోపించారు. ఇండియా గేట్‌కు వెళ్లి సైనికులకు వందనం చేయాలంటే కశ్మీర్‌, పంజాబ్‌లో పుట్టాలా? అని ప్రశ్నించారు. తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిన నేల తెలంగాణ అని స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం 1200 మంది అమరులయ్యారని గుర్తు చేశారు. ఒక నేల కోసం ఇంతలా ఆత్మబలిదానాలు చేసుకుంటారా? అనిపించిందని, అందుకే వారంటే తనకు గౌరవమని తెలిపారు.

యువతను బలిచేసి నేతలు గద్దెనెక్కారని అన్నారు. అమరవీరులను గుర్తించేందుకు 12 సంవత్సరాల సరిపోలేదా? ప్రశ్నించారు. ఏ ఆశయాల కోసం తెలంగాణ వచ్చిందో దాని కోసం జనసేన తన వంతు కృషి చేస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నానని హామీ ఇచ్చారు. పార్టీకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేతలు, కార్యకర్తలు నిలబడాలని కోరారు.

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తెలంగాణ ఏర్పాటుపై పవన్ కల్యాణ్
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