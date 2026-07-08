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పవన్‌కల్యాణ్‌ అభిమాని నిరంజన్ మృతి - 'ఓజీ-2' చూద్దామనే కోరిక నెరవేరకుండానే మృత్యు ఒడిలోకి!

అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ మృతి - ఇటీవల నిరంజన్‌ను పరామర్శించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్ - నిరంజన్‌తో ఇటీవల సెల్ఫీ తీసుకొని రూ.లక్ష ఆర్థికసాయం చేసిన పవన్‌ కల్యాణ్

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 8:52 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 10:09 AM IST

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Pawan kalyan Fan Niranjan Died : ఆంధ్రప్రదేశ్​ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​కు వీరాభిమాని అయిన హనుమకొండకు చెందిన పొనుగంటి నిరంజన్ (17) మృతి చెందారు. జన్యుపరమైన సమస్యలతో అరుదైన వ్యాధితో సతమతమవుతూ, ఎదుగుదల లోపించి మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్‌ను గత నెలలో ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ పరామర్శించారు. ఇటీవల అతడి ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో తల్లిదండ్రులు అతడికి మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్‌కు తీసుకువచ్చారు. హాస్పిటల్​లోనే చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం రాత్రి నిరంజన్ కన్నుమూశారు.

ఆ కోరిక తీరకుండానే : నిరంజన్‌ను కలిసినప్పుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎంతో ఆత్మీయంగా హత్తుకుని బాలుడికి ధైర్యం చెప్పారు. అతడితో సెల్ఫీ తీసుకున్నారు. నిరంజన్​కు తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. ‘తనకు కుక్కపిల్లను పెంచుకోవాలని ఉందని’ నిరంజన్‌ పవన్​ కల్యాణ్​తో చెప్పగా‘కొని పంపిస్తా చిన్నా’ అంటూ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ‘ఓజీ-2’ సినిమా తీస్తే అందులో నువ్వే నా స్పెషల్ గెస్ట్’ అని, కలిసి సినిమా చూద్దామని పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవల నిరంజన్​ను కలిసిన సందర్భంగా​ చెప్పారు. ఈలోపే ఇంత విషాదం జరగడం పవన్ అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది. నిరంజన్​ కోరినవి వెంటనే అందించాల్సిందిగా పవన్​ కల్యాణ్​ తన టీం మెంబర్స్​ను ఆదేశించారు. దీంతో పవన్ టీమ్, జనసేన కార్యకర్తలు హైదరాబాద్​లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లతో పాటు ట్యాబ్​ను తీసుకువచ్చి నిరంజన్​కు అందజేశారు. తల్లిదండ్రులు రాంగోపాల చారి, మానస చేతుల మీదుగా నిరంజన్​కు అందించడంతో ఆ బాలుడి కళ్లల్లో అంతులేని ఆనందం కనిపించింది. తన అభిమాన హీరో తాను అడిగిన వెంటనే కానుకలు పంపారని నిరంజన్ ఎంతో సంబురపడ్డాడు. అడిగిన వెంటనే కుక్కపిల్లను, ట్యాబ్​ను అందజేసిన పవన్​కు నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

పవన్​ కల్యాణ్​ ఆర్థిక సాయం : ఈ నెల 17వ తేదీన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్​కల్యాణ్​ హనుమకొండలో పర్యటించారు. పట్టణంలోని హనుమాన్​గర్​లో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్​ అనే అభిమాని ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్​ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అతడి తల్లిదండ్రులు పొనుగోటి రాంగోపాల్​ - మానసతో మాట్లాడి నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. ఇది వరకు ఎక్కడ వైద్యం చేయిస్తున్నారనే వివరాలను అడిగారు. నిరంజన్​ను కాపాడుకోవడానికి ఏయే అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయంపై ఆరా తీశారు. అనంతరం వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం బాలుడికి రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు.

వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులను అందజేసి : తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుంచి తెప్పించిన వస్త్రాన్ని నిరంజన్​కు పవన్​ కల్యాణ్​ కప్పారు. స్వామివారి అక్షింతలు వేసి అతడిని ఆశీర్వదించారు. తర్వాత నిరంజన్​ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో పవన్​ కల్యాణ్​ను అనుకరిస్తూ వేసిన డ్యాన్స్​ వీడియోలను వీక్షించారు. అనంతరం నిరంజన్​ ఆరోగ్యం బాగుపడాలని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

గుర్తుండిపోయేలా పవన్​ నోట్ : బాలుడిని పరామర్శించిన పవన్​ అతనికి చిరకాలం గుర్తుండిపోయేలా ఓ నోట్​ రాసి ఇచ్చారు. 'ప్రియమైన నిరంజన్​కు ప్రేమతో - దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా' అని డైరీలో పవన్​ కల్యాణ్​ రాశారు. నిరంజన్​ తల్లిదండ్రుల జీవనోపాధి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు : నిరంజన్​ తండ్రి గతంలో కాకతీయ ఆస్పత్రి క్యాంటీన్​లో పని చేసేవారని తెలిపారు. వారి జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు క్యాంటీన్​ పెట్టించాలని తెలంగాణ జనసేన నాయకులకు పవన్ కల్యాణ్​​ తెలిపారు. అయితే తనను పరామర్శించే క్రమంలో బాలుడు కుక్కపిల్ల బొమ్మను చూపి పెంచుకోవాలని ఉందని పవన్​కల్యాణ్​కు చెప్పాడు. దాంతో ఆయన హైదరాబాద్​లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లను కొని పంపించారు. దీనితో పాటు సినిమాలు చూసుకునేందుకు వీలుగా సామ్​సంగ్​ ట్యాబ్​ను బహూకరించారు.

మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ - గంటల వ్యవధిలోనే నిరంజన్​కు ట్యాబ్​, కుక్క పిల్ల

Last Updated : July 8, 2026 at 10:09 AM IST

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PAWAN KALYAN FAN NIRANJAN DIED
PAWAN KALYAN FAN NIRANJAN DIED

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