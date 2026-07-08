పవన్కల్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్ మృతి - 'ఓజీ-2' చూద్దామనే కోరిక నెరవేరకుండానే మృత్యు ఒడిలోకి!
అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ మృతి - ఇటీవల నిరంజన్ను పరామర్శించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ - నిరంజన్తో ఇటీవల సెల్ఫీ తీసుకొని రూ.లక్ష ఆర్థికసాయం చేసిన పవన్ కల్యాణ్
Published : July 8, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 10:09 AM IST
Pawan kalyan Fan Niranjan Died : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు వీరాభిమాని అయిన హనుమకొండకు చెందిన పొనుగంటి నిరంజన్ (17) మృతి చెందారు. జన్యుపరమైన సమస్యలతో అరుదైన వ్యాధితో సతమతమవుతూ, ఎదుగుదల లోపించి మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ను గత నెలలో ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ పరామర్శించారు. ఇటీవల అతడి ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో తల్లిదండ్రులు అతడికి మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చారు. హాస్పిటల్లోనే చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం రాత్రి నిరంజన్ కన్నుమూశారు.
ఆ కోరిక తీరకుండానే : నిరంజన్ను కలిసినప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ ఎంతో ఆత్మీయంగా హత్తుకుని బాలుడికి ధైర్యం చెప్పారు. అతడితో సెల్ఫీ తీసుకున్నారు. నిరంజన్కు తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. ‘తనకు కుక్కపిల్లను పెంచుకోవాలని ఉందని’ నిరంజన్ పవన్ కల్యాణ్తో చెప్పగా‘కొని పంపిస్తా చిన్నా’ అంటూ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ‘ఓజీ-2’ సినిమా తీస్తే అందులో నువ్వే నా స్పెషల్ గెస్ట్’ అని, కలిసి సినిమా చూద్దామని పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవల నిరంజన్ను కలిసిన సందర్భంగా చెప్పారు. ఈలోపే ఇంత విషాదం జరగడం పవన్ అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది. నిరంజన్ కోరినవి వెంటనే అందించాల్సిందిగా పవన్ కల్యాణ్ తన టీం మెంబర్స్ను ఆదేశించారు. దీంతో పవన్ టీమ్, జనసేన కార్యకర్తలు హైదరాబాద్లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లతో పాటు ట్యాబ్ను తీసుకువచ్చి నిరంజన్కు అందజేశారు. తల్లిదండ్రులు రాంగోపాల చారి, మానస చేతుల మీదుగా నిరంజన్కు అందించడంతో ఆ బాలుడి కళ్లల్లో అంతులేని ఆనందం కనిపించింది. తన అభిమాన హీరో తాను అడిగిన వెంటనే కానుకలు పంపారని నిరంజన్ ఎంతో సంబురపడ్డాడు. అడిగిన వెంటనే కుక్కపిల్లను, ట్యాబ్ను అందజేసిన పవన్కు నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
పవన్ కల్యాణ్ ఆర్థిక సాయం : ఈ నెల 17వ తేదీన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్కల్యాణ్ హనుమకొండలో పర్యటించారు. పట్టణంలోని హనుమాన్గర్లో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ అనే అభిమాని ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అతడి తల్లిదండ్రులు పొనుగోటి రాంగోపాల్ - మానసతో మాట్లాడి నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. ఇది వరకు ఎక్కడ వైద్యం చేయిస్తున్నారనే వివరాలను అడిగారు. నిరంజన్ను కాపాడుకోవడానికి ఏయే అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయంపై ఆరా తీశారు. అనంతరం వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం బాలుడికి రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు.
వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులను అందజేసి : తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుంచి తెప్పించిన వస్త్రాన్ని నిరంజన్కు పవన్ కల్యాణ్ కప్పారు. స్వామివారి అక్షింతలు వేసి అతడిని ఆశీర్వదించారు. తర్వాత నిరంజన్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ను అనుకరిస్తూ వేసిన డ్యాన్స్ వీడియోలను వీక్షించారు. అనంతరం నిరంజన్ ఆరోగ్యం బాగుపడాలని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
గుర్తుండిపోయేలా పవన్ నోట్ : బాలుడిని పరామర్శించిన పవన్ అతనికి చిరకాలం గుర్తుండిపోయేలా ఓ నోట్ రాసి ఇచ్చారు. 'ప్రియమైన నిరంజన్కు ప్రేమతో - దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా' అని డైరీలో పవన్ కల్యాణ్ రాశారు. నిరంజన్ తల్లిదండ్రుల జీవనోపాధి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు : నిరంజన్ తండ్రి గతంలో కాకతీయ ఆస్పత్రి క్యాంటీన్లో పని చేసేవారని తెలిపారు. వారి జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు క్యాంటీన్ పెట్టించాలని తెలంగాణ జనసేన నాయకులకు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. అయితే తనను పరామర్శించే క్రమంలో బాలుడు కుక్కపిల్ల బొమ్మను చూపి పెంచుకోవాలని ఉందని పవన్కల్యాణ్కు చెప్పాడు. దాంతో ఆయన హైదరాబాద్లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లను కొని పంపించారు. దీనితో పాటు సినిమాలు చూసుకునేందుకు వీలుగా సామ్సంగ్ ట్యాబ్ను బహూకరించారు.
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