ETV Bharat / state

'ప్రతి ఇంటికీ సురక్షితమైన తాగునీరు - 100 రోజుల పాటు 'జల సంరక్షణ' డ్రైవ్'

విజయవాడ కానూరులో గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ప్రత్యేక కార్యశాల - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి - అనంతపురం కలెక్టర్‌పై ప్రశంసల జల్లు - 20 వేల బోరుబావుల రీఛార్జ్ అద్భుతమన్న పవన్​

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

100 Days Water Drive in AP : "నీరు లేనిదే జీవం లేదు. జల వనరులను కాపాడుకోవడం కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు. అది మనందరి సామాజిక బాధ్యత" అని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. నీటి సంరక్షణ లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ్టి నుంచి జులై 14 వరకు 100 రోజుల పాటు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ను చేపడుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. గ్రామీణ తాగునీటి వ్యవస్థలపై అధికారులకు ఆయన కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు.

కానూరులో కీలక వర్క్‌షాప్ : విజయవాడ నగర శివారు కానూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్​మెంట్​ కార్యాలయం ఉంది. ఈ కార్యాలయంలో ఒక కీలక వర్క్‌షాప్ జరిగింది. 'గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలో జలవనరుల స్థిరత్వం' అనే అంశంపై ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు, సంబంధిత విభాగాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యశాలలో పాలుపంచుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్‌ను పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అనంతపురం జిల్లాలో నీటి ఎద్దడి ఎక్కువ. అక్కడ ఏకంగా 20 వేల బోరుబావులు నిరుపయోగంగా పడి ఉన్నాయి. కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ చొరవ తీసుకుని ఆ బోరుబావులన్నింటినీ రీఛార్జ్ చేయించారు. తద్వారా అక్కడ భూగర్భ జలమట్టం గణనీయంగా పెరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయమని పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడారు. ఈ చర్య వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై చాలా సానుకూల ప్రభావం పడిందన్నారు. ఇలాంటి వినూత్న పద్ధతులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో అమలు చేయాలని అధికారులకు ఆయన సూచించారు.

కాలుష్యంపై తీవ్ర ఆందోళన : రాష్ట్రంలో నదులు, కాలువలు కలుషితం కావడంపై పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మన జల వనరుల్లో 70 నుండి 80 శాతం కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాలు మూడు ఉన్నాయని చెప్పారు. అవి మురుగునీరు, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, ఆక్వాకల్చర్ కార్యకలాపాలు. వీటి వల్లే నీరు ఎక్కువగా కలుషితం అవుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. దానికితోడు సరైన పర్యవేక్షణ లేదు. ఈ సవాళ్లను అధిగమించడానికి తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను పవన్ ఆదేశించారు.

100 రోజుల పాటు స్పెషల్ డ్రైవ్ : "నీటి సంరక్షణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇవాళ్టి నుంచి జూలై 14 వరకు వంద రోజుల పాటు జల సంరక్షణపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపడుతున్నాం. ఈ మహాకార్యంలో ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున భాగస్వాములు కావాలి. నీటి సరఫరా వ్యవస్థల ఏర్పాటులో పాత పద్ధతులు కాకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతులను పాటించాలి. ఆధునిక సాంకేతికతను తప్పనిసరిగా వాడాలి" అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.

గ్రామాల్లోని ప్రతి ఇంటికీ సురక్షితమైన తాగునీరు అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం అని పవన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ లక్ష్య సాధనలో అలసత్వం వహించే ప్రసక్తే లేదన్నారు. ఈ కార్యశాలలో నిపుణులు ఇచ్చే ప్రతి సలహాను, రూపొందించే ప్రతి కార్యాచరణను ప్రభుత్వం చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని చెప్పారు. అంతేకాదు, వీటి అమలును క్షేత్రస్థాయిలో తాను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తానని పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు, ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు.

"నీటి వనరుల సంరక్షణ ప్రజలందరి బాధ్యత. అనంతపురం జిల్లాలో నిరుపయోగంగా ఉన్న 20 వేల బోరుబావులను రీఛార్జ్ చేసి, భూగర్భ నీటిమట్టాన్ని పెంచడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్‌కు నా ప్రత్యేక అభినందనలు. ఇలాంటి వినూత్న పద్ధతులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలి" - పవన్​ కల్యాణ్​, ఉప ముఖ్యమంత్రి

TAGGED:

PAWAN KALYAN WATER CONSERVATION
PAWAN ON 100 DAYS WATER DRIVE
APSIRD VIJAYAWADA WORKSHOP
ఏపీలో జల సంరక్షణ డ్రైవ్
100 DAYS WATER DRIVE AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.