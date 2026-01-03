కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ - స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు
కొండగట్టులో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ ప్రత్యేక పూజలు - టీటీడీ నిధులతో నిర్మించనున్న భవనాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్న పవన్ - కొండగట్టులో దీక్ష విరమణ మండపం, 96 గదుల సత్రం నిర్మాణం
Published : January 3, 2026 at 11:54 AM IST
Pavan Kalyan Visit Kondagattu Anjaneya Swamy Temple : ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు. రూ.35.19 కోట్ల టీటీడీ నిధులతో భక్తుల వసతి కోసం 96 గదుల ధర్మశాల, దీక్ష విరమణ మండప నిర్మాణానికి ఆయన భూమిపూజ చేయనున్నారు. అనంతరం నాచుపల్లి శివారులోని రిసార్ట్లో జనసేన కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఆయన మధ్యాహ్నం తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.