కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ - స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు

Published : January 3, 2026 at 11:54 AM IST

Pavan Kalyan Visit Kondagattu Anjaneya Swamy Temple : ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు పవన్​ కల్యాణ్​ తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు. రూ.35.19 కోట్ల టీటీడీ నిధులతో భక్తుల వసతి కోసం 96 గదుల ధర్మశాల, దీక్ష విరమణ మండప నిర్మాణానికి ఆయన భూమిపూజ చేయనున్నారు. అనంతరం నాచుపల్లి శివారులోని రిసార్ట్​లో జనసేన కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఆయన మధ్యాహ్నం తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

