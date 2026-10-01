అరకు కాఫీ రుచి, సువాసనకే పరిమితం కాదు - గిరిజనుల సాంప్రదాయ విజ్ఞానానికి ప్రతీక: పవన్
అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పవన్ స్పందించారు. అరకు కాఫీ గిరిజనుల శ్రమకు నిదర్శనమని తెలిపారు. ప్రతి కప్పు అరకు కాఫీలో గిరిజన రైతులు కష్టపడే తత్వం దాగి ఉందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 2:41 PM IST
Pavan Kalyan Social Media Post On International Coffee Day : అరకు కాఫీని మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక మధురమైన జ్ఞాపకంగానూ, గిరిజన వర్గాల కఠోర శ్రమకు నిదర్శనంగానూ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభివర్ణించారు. అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రానికి గర్వకారణమైన అరకు కాఫీ విశిష్టతను కొనియాడారు. అదేవిధంగా దానిని పండించే గిరిజన రైతుల శ్రమను గుర్తిస్తూ ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు కృషి : గిరిజన రైతుల కఠోర శ్రమ తత్వం అరకు కాఫీలోని ప్రతి కప్పులోనూ ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్లమెంటు ప్రాంగణం వరకు చేరుకుని అరకు కాఫీ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుందని ఆయన గుర్తుచేశారు. అరకు కాఫీ ప్రత్యేకతను ప్రధాన మంత్రి మోదీ కూడా పలు సందర్భాల్లో ప్రశంసించారని ఆయన ప్రస్తావించారు. అరకు కాఫీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించేలా కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలాగే తూర్పు కనుమలను పరిరక్షించాలని, ఈ కాఫీని పండించే గిరిజన రైతుల సంక్షేమాన్ని కాపాడాలని పవన్ కోరారు.
“Every cup of Araku Coffee carries the fragrance of the Eastern Ghats, the richness of its soil and the hard work of our tribal farmers.”— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) October 1, 2026
On #InternationalCoffeeDay, I am proud to celebrate Araku Coffee, a distinctive treasure of Andhra Pradesh, grown amidst the magnificent… pic.twitter.com/ggwvJKlWlt
"అరకు కాఫీలోని ప్రతి కప్పు తూర్పు కనుమల సువాసనని, మన మట్టి సారాన్ని, మన గిరిజన రైతుల శ్రమని తనలో ఇముడ్చుకుని ఉంటుంది. అరకు కాఫీ కేవలం రుచి, సువాసనలకే పరిమితం కాదు. ఇది మన అడవులకు, గిరిజన వర్గాల సాంప్రదాయ విజ్ఞానానికి ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. తూర్పు కనుమల లోయల నుంచి దిల్లీలోని పార్లమెంటు భవనం వరకు ప్రయాణించి ఇది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందింది. అరకు కాఫీ ప్రత్యేకతను దానిని పండించే గిరిజన కుటుంబాల అంకితభావాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా తరచుగా ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొండల నుంచి అరకు కాఫీని ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు చేరవేసేందుకు మనం కృషి చేయాలి. అదే సమయంలో దానిని పండించే గిరిజన రైతులను, తూర్పు కనుమలను కూడా పరిరక్షించుకోవాలి." - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి.
గిరిజనుల జీవితాలు మార్చిన కాఫీ : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని గిరిజన వర్గాల జీవితాలను కాఫీ సాగు పూర్తిగా మార్చేసింది. ఒకప్పుడు పేదరికంలో జీవించిన వీరు, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన కాఫీని పండిస్తున్నారు. ఎటువంటి రసాయనాలను ఉపయోగించకుండా సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. వీరి కృషికి గుర్తింపుగా వీరికి సేంద్రీయ ధృవీకరణ పత్రాలు, అనేక అవార్డులు లభించాయి. ప్రారంభంలో కొద్దిమంది రైతులు మాత్రమే దీనిని సాగు చేయగా, ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో కాఫీ సాగు చేయని గ్రామమంటూ లేదు. చింతపల్లిలో ఒక 'ఎకో-పల్పింగ్' యూనిట్ ఏర్పాటు చేయగా జి. మాడుగుల, గుడెం కొత్తవీధిలో కూడా అటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కాఫీ సాగు 1985–86లోనే ప్రారంభమైంది. దీని ఫలితంగా భారతదేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ కాఫీకి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, ఇతర ఐరోపా దేశాలకు ఎగుమతులు జరుగుతుండటంతో మార్కెట్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. నారా చంద్రబాబు, ప్రధాన మంత్రి మోదీ వంటి నాయకులు ప్రత్యేక సదస్సులు నిర్వహించడం ద్వారా ఈ కాఫీని చురుకుగా ప్రచారం చేస్తూ దాని ఖ్యాతిని పెంచుతున్నారు.
అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి. రామారావు పాడేరు మండలంలోని మోడపల్లి, గుర్రగరువు, మినుములూరు,సాంగోడి వంటి గ్రామాలలో మూడు దశల్లో కాఫీ సాగును ప్రవేశపెట్టారు. కాఫీతో పాటు అంతర పంటగా మిరియాలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు. నేడు ఒక్కో రైతు ఏడాదికి రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.8 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నారు. 1985-86 కాలం నుంచి 2.51 లక్షల ఎకరాలలో 2,50,000 గిరిజన కుటుంబాలు కాఫీని సాగు చేస్తున్నాయి. 2026-27, 2030-31 మధ్యకాలంలో అదనంగా ఒక లక్ష ఎకరాలకు సాగును విస్తరించాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న 75,000 ఎకరాల తోటలను పునరుద్ధరించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. వార్షిక టర్నోవర్ రూ.250 కోట్లు, 2026-27 నాటికి ఉత్పత్తి లక్ష్యం 18,000 టన్నులు.
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