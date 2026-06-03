సోషల్ మీడియాలో పవన్ కల్యాణ్ ట్వీట్ వైరల్!
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఆసక్తికర పోస్టు వైరల్ - తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ఉంటోందని స్పష్టం చేసిన పవన్ - తాజాగా ప్రముఖ కవి శేషేంద్ర రచించిన కవితను పోస్టు చేసిన పవన్
Published : June 3, 2026 at 10:17 AM IST
AP Deputy CM Pawan Kalyan Post Viral : జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర పోస్టు చేశారు. నవనిర్మాణ సభ పేరుతో సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరణ నేపథ్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ఉంటుందని, రానున్న ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ కవి శేషేంద్ర రచించిన కవితను పవన్ కల్యాణ్ పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు వైరల్ అవుతోంది.
ఏ రస్తా యుద్ధాలు చేస్తుందో— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) June 3, 2026
ప్రాణాల్ని ఆటబంతుల్లా
విసిరేస్తుందో
గెలుస్తుందో ఓడుతుందో
కానీ ముందుకు పోతుందో
అదే నా రస్తా
ఏ రస్తాలో సంకెళ్లు కూడా
సవాల్ చేస్తాయో
ఏ రస్తాలో అపజయం కూడా
అగ్నిజ్వాలై మండుతుందో
ఏ రాస్తాలో మరణం
మహాప్రబంధంగా ప్రతిధ్వనిస్తుందో
అదే నా రాస్తా...… pic.twitter.com/VTwKD00zW2