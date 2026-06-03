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సోషల్​ మీడియాలో పవన్​ కల్యాణ్​ ట్వీట్​ వైరల్!

జనసేన అధినేత పవన్​ కల్యాణ్​ ఆసక్తికర పోస్టు వైరల్ - తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ఉంటోందని స్పష్టం చేసిన పవన్ - తాజాగా ప్రముఖ కవి శేషేంద్ర రచించిన కవితను పోస్టు చేసిన పవన్​

AP Deputy CM Pawan Kalyan Post Viral
AP Deputy CM Pawan Kalyan Post Viral (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 10:17 AM IST

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AP Deputy CM Pawan Kalyan Post Viral : జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ తాజాగా సోషల్​ మీడియాలో ఆసక్తికర పోస్టు చేశారు. నవనిర్మాణ సభ పేరుతో సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరణ నేపథ్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ఉంటుందని, రానున్న ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ కవి శేషేంద్ర రచించిన కవితను పవన్​ కల్యాణ్​ పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు వైరల్ అవుతోంది.

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DEPUTY CM PAWAN KALYAN POST VIRAL
PAWAN KALYAN POST IN SOCIAL MEDIA
PAWAN KALYAN POST VIRAL
ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​
DEPUTY CM PAWAN KALYAN POST

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