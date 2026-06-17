'దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలి' - చిరకాలం గుర్తుండేలా నిరంజన్కు పవన్ లేఖ
ప్రాణాంతక వ్యాధితో పోరాటం ఓ వైపు - అభిమాన హీరో పవన్ను కలవాలనే ఆకాంక్ష మరోవైపు - సమాచారం తెలిసి బాలుడిని కలుసుకున్న డిప్యూటీ సీఎం - చూసేందుకు తరలివచ్చిన అభిమాన సందోహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 3:10 PM IST
Pawan Kalyan Visits His Fan Niranjan At Hanamkonda: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలోని హనుమకొండలో పర్యటించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నిరంజన్ (17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ తన అభిమాన హీరో పవన్కల్యాణ్ను కలవాలన్నది కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ బుధవారం హనుమకొండ హనుమాన్ నగర్లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రులు: హనుమకొండ హనుమాన్నగర్లోని జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ అనే అభిమాని ఇంటికెళ్లి పవన్ పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. తల్లిదండ్రులు పొనుగోటి రాంగోపాల్-మానసతో మాట్లాడి నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుని వారికి భరోసానిచ్చారు. దాంతో నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు హర్షాతిరేకాలను వ్యక్తం చేశారు. తమ బిడ్డ ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి నేరుగా పవన్ ఇంటికి వచ్చి పరామర్శించడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
వెంకటేశ్వరస్వామి తీర్థ ప్రసాదాలు : తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నుంచి తెప్పించిన వస్త్రాన్ని నిరంజన్కు పవన్కల్యాణ్ కప్పారు. దేవుడి అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించారు. అలాగే నిరంజన్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో పవన్కల్యాణ్ను అనుకరిస్తూ వేసిన డ్యాన్సు వీడియోలను చూశారు. భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో నిరంజన్ ఆరోగ్యం కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తానని తెలిపారు.
బాలుడికి ప్రేమతో పవన్ లేఖ : బాలుడిని పరామర్శించిన పవన్ అతనికి చిరకాలం గుర్తుండిపోయేలా ఓ లేఖ రాశారు. "ప్రియమైన నిరంజన్కు ప్రేమతో దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అని డైరీలో పవన్ కల్యాణ్ రాసి ఇచ్చారు.
వైద్య ఖర్చుల రూ. లక్ష ఆర్ధిక సాయం: నిరంజన్కు వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం పవన్ రూ.లక్ష ఆర్థికసాయం చేశారు. మీరంటే ప్రాణం అని చెప్పిన నిరంజన్ మాటలకు పవన్ చలించిపోయారు. నిరంజన్ను హత్తుకొని ముద్దాడుతూ సెల్ఫీ దిగారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోలు పవన్కు నిరంజన్ చూపించారు. పవన్ పాటలకు తాను వేసిన డ్యాన్స్ వీడియోలు పవన్కు నిరంజన్ చూపించారు.
భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న పవన్: బాలుడు నిరంజన్ పరామర్శ అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని పవన్ కల్యాణ్ దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయంలో పవన్కు అర్చకులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుని పవన్కల్యాణ్ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హనుమకొండలో పవన్ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు.
తరలివచ్చిన అభిమానులు: జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ను కలిసేందుకు తమ అభిమాన హీరో పవన్ కల్యాణ్ వస్తున్నారనే సమాచారం తెలియగానే హనుమకొండ ప్రాంతమంతా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పవన్ను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారంతా నిరంజన్ ఇంటి వద్దకు గుమ్మిగూడారు. దాంతో దారిపొడవునా ఉన్న అభిమానులకు పవన్ ముందుగా అభివాదం చేసి ఆ తర్వాత నిరంజన్ వద్దకు వెళ్లారు.
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