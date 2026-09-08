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జలవివాద పరిష్కార కమిటీ భేటీ - గోదావరిపై 2023 నాటి లెక్కలు సరిగాలేవని ఏపీ వాదన

దిల్లీలో తెలుగు రాష్ట్రాల జలవివాద పరిష్కార కమిటీ భేటీ - సమావేశంలో పాల్గొన్న ఏపీ, తెలంగాణ అధికారులు - 2014 జూన్‌ 2న ఉన్న నీటిని శాస్త్రీయంగా గణించాలన్న ఏపీ

తెలుగు రాష్ట్రాల జలవివాదం
తెలుగు రాష్ట్రాల జలవివాదం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:55 AM IST

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Godavari Tribunal AP Demand: గోదావరిపై కొత్త ట్రైబ్యునల్‌ వేసి తెలుగు రాష్ట్రాల నీటి వాటాలు తేల్చాలని ఏపీ డిమాండ్‌ చేసింది. రెండు రాష్ట్రాల జల వివాదాలపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ దిల్లీలో సోమవారం సీడబ్ల్యూసీ ఎదుట తన వాదనలు వినిపించింది. 2014 జూన్‌ 2న రాష్ట్ర విభజన నాటికి అందుబాటులో ఉన్న నీటిని శాస్త్రీయంగా గణించాలని ఆ మేరకు రెండు రాష్ట్రాలకు పంచాలని ఆ తర్వాతే తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులివ్వాలని ఏపీ కోరింది. అలాకాకుండా ముందే ఆ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులెలా ఇస్తారని ప్రశ్నించింది. సాంకేతిక సలహా కమిటీ, కేంద్ర జలసంఘం తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇవ్వడంలో మార్గదర్శకాలు పాటించడం లేదని ఆక్షేపించింది.

చర్చలు: దిల్లీలో సోమవారం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల జల వివాదాలపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్‌ అనుపమ ప్రసాద్‌ అధ్యక్షతన సమావేశమైంది. ఏపీ నుంచి జలవనరులశాఖ సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు, ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ నరసింహమూర్తి, అంతర్రాష్ట్ర జలవనరుల విభాగం సీఈ అక్కిరాజు రాధాకృష్ణ హాజరయ్యారు. తెలంగాణ నుంచి నీటిపారుదల శాఖ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్‌దాస్, కార్యదర్శి శ్రీధర్, ఈఎన్‌సీ రమేశ్‌బాబు, అంతర్రాష్ట్ర విభాగం సీఈ ప్రసాద్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీలో చాలా అంశాలపై చర్చలు, వాదోపవాదాలు సాగాయి. గోదావరిలో నీటి లభ్యతపై 2023లో సీడబ్ల్యూసీ రూపొందించిన లెక్కలను ఇప్పటికే తిరస్కరించామన్న ఏపీ సీడబ్ల్యూసీ నివేదిక స్వతంత్ర అధ్యయనంలా కాకుండా, పాత నివేదికల్లోని పొంతన లేని భాగాలను ఒకచోట చేర్చినట్లుగా ఉందని ఆక్షేపించింది.

పోలవరానికి అనుమతులిచ్చినప్పుడు వ్యాప్కోస్‌ అధ్యయనాన్ని తప్పుపట్టారని మళ్లీ అవే లెక్కలను 2023లో తీసుకున్నారని వాదించింది. 2023 లెక్కల్లో తేడాలేమీ లేవని సీడబ్ల్యూసీ సీఈ స్పష్టం చేయగా లెక్కల్లో ఎక్కడెక్కడ తేడాలున్నాయో సీడబ్ల్యూసీ, సాంకేతిక సలహా కమిటీకి ఇప్పటికే వివరించామని ఏపీ అధికారులు వాదించారు. ఒక్కో పరీవాహకానికి ఒక్కో రకమైన లెక్కలు తీసుకున్నారని కాళేశ్వరం అనుమతులకు ఒక లెక్కలు తీసుకుంటే సీతమ్మసాగర్‌కు ఇంద్రావతి ప్రవాహాన్ని పరిగణించారని ఏపీ వాదించింది. ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు సీడబ్ల్యూసీ ఒక్కో ప్రోసీజర్‌ను అనుసరించిందని వాస్తవ లెక్కల ఆధారంగానే తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులను పరిశీలించాలని గోదావరిపై కొత్త ట్రైబ్యునల్‌ వేసి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు నీటి వాటాలు తేల్చాలని కోరింది. 2023 గోదావరి జలాల లభ్యత లెక్కలను రెండు రాష్ట్రాలకూ పంపించి, వారి అభిప్రాయాలను సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు తెలుసుకోవాలన్న సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్‌ తప్పులుంటే సరిదిద్దుకోవాలన్నారు. 2014కు ముందే ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టామని గోదావరి నీటి లెక్కలను మళ్లీ తిరగదోడాల్సిన అవసరం లేదని తెలంగాణ వాదించింది.

తెలంగాణ వాదనలపై అభ‌్యంతరం: రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులిచ్చిన తీరు సరిగా లేదని ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలు తొలుత గోదావరి బోర్డుకు, తర్వాత సీడబ్ల్యూసీకి పంపించి, అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ అనుమతులు తీసుకోవాలని ఏపీ కోరింది. రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వాటాలు తేల్చకుండా ప్రాజెక్టులను ఎలా క్లియర్‌ చేస్తారని ప్రశ్నించింది.? ఈ సమయంలో జోక్యం చేసుకున్న తెలంగాణ అధికారులు 2014కు ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ఆ ప్రాజెక్టులు చేపట్టినట్లు వాదించారు. వాటిని కొత్తగా చేపట్టలేదని రీఇంజినీరింగ్‌ చేశామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ వాదనలపై అభ‌్యంతరం తెలిపిన ఏపీ అధికారులు 10 టీఎంసీల ప్రాజెక్టును 100 టీఎంసీలకు పెంచితే రీఇంజినీరింగ్‌ ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. ప్రాజెక్టుల స్వరూపమే మారినందున కొత్తవాటిగానే చూడాలని వాదించారు.

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి ప్రవాహం లేకున్నా తెలంగాణ విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేస్తూ నాగార్జునసాగర్‌కు నీటిని వదిలేస్తోందని ఏపీ ఫిర్యాదు చేసింది. కృష్ణా బోర్డులో చర్చించిన ప్రకారం విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి ఆపేయాల్సి ఉన్నా పట్టించుకోవడం లేదంది. పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి ఏపీ అధికంగా నీటిని మళ్లిస్తోందని తెలంగాణ వాదించింది. కృష్ణా జలాలను 66:34 నిష్పత్తిలో ఏపీ, తెలంగాణ వాడుకోవచ్చని తమ వాటానే తీసుకుంటున్నామని ఏపీ స్పష్టం చేసింది. చెన్నైకి నీరు చేరేలా ప్రవాహాన్ని మెయింటెన్‌ చేస్తున్నామంది. ఈ సమయంలో జోక్యం చేసుకున్న సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్‌ ఈ వివాదాన్ని కృష్ణా బోర్డు ఛైర్మన్‌ పరిష్కరించాలని సూచించారు.

1,000 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి : ఈ ఏడాది ఎల్‌నినోతో కరవు ఉన్నా, గోదావరి ద్వారా 1,000 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలో కలిసిందని, ఈ పరిస్థితుల్లో పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇచ్చేందుకు ఇబ్బందేంటని ఏపీ అధికారులు ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్‌దాస్‌ కలగజేసుకుని 2014కు ముందే ప్రతిపాదనల్లో ఉండి, తాము చేపట్టిన ప్రాజెక్టులన్నింటికీ ఏపీ అంగీకరిస్తే 2014 తర్వాత ఏపీ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులన్నింటికీ తాము అంగీకరిస్తామని చెప్పారు. దీనిపై సమావేశంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ నెలాఖరుకు మరోసారి భేటీ అవుదామని తెలుగు రాష్ట్రాలకు సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్‌ సూచించారు.

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