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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు రెండు డీఏలను విడుదల చేస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పింఛనుదారులకు రెండు డీఏలు విడుదల చేస్తూ ఏపీ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పింఛనుదారులకు డీఏలు విడుదల
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పింఛనుదారులకు డీఏలు విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:48 PM IST

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AP Government Employees DA : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు రెండు డీఏలను విడుదల చేస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2025 జనవరి 1 నుంచి 1.82 శాతం డీఏ, 2024 జూలై 1 నుంచి 2.73 శాతం డీఏను చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇటీవల ఉద్యోగ సంఘాలతో ముఖ్యమంత్రి జరిపిన చర్చల్లో రెండు డీఏలను విడుదల చేస్తామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆర్థిక శాఖ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పియూష్‌ కుమార్‌ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించారు.

దశలవారీగా చెల్లింపు : 2024 జూలై 1 నుంచి 2026 ఆగస్టు 31 వరకు 26 నెలల డీఏ బకాయిలను దశలవారీగా చెల్లించనున్నారు. బకాయిల్లో 10 శాతం మొత్తాన్ని 2027 ఏప్రిల్‌లో చెల్లిస్తారు. మిగిలిన 90 శాతం మొత్తాన్ని మూడు సమాన వాయిదాల్లో 2027 జూన్‌, ఆగస్టు, అక్టోబర్‌ నెలల్లో ఉద్యోగుల పీఎఫ్‌ ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు.

మూడు సమాన వాయిదాల్లో : అదేవిధంగా 2025 జనవరి 1 నుంచి పెంచిన 1.82 శాతం డీఏకు సంబంధించిన 20 నెలల బకాయిల్లో 10 శాతం మొత్తాన్ని 2028 జనవరిలో చెల్లిస్తారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని మూడు సమాన వాయిదాల్లో 2028 మార్చి, మే, జూలై నెలల్లో పీఎఫ్‌ ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

సెప్టెంబర్‌ నెల జీతంతో కలిపి : పెంచిన డీఏలను అక్టోబర్‌లో చెల్లించే సెప్టెంబర్‌ నెల జీతంతో కలిపి చెల్లించాలని ఆర్థిక శాఖ ఆదేశించింది. పింఛన్‌దారులకు కూడా ఇదే షెడ్యూల్‌ ప్రకారం డీఏ చెల్లింపు, బకాయిల జమ చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ జీవో నంబర్లు 119, 120, 121, 122 జారీ చేసింది.

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AP EMPLOYEES DA
AP GOVERNMENT EMPLOYEES DA

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