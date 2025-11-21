ఏపీ సీఎస్ విజయానంద్ సర్వీసు 3 నెలలు పొడిగింపు
సీఎస్ విజయానంద్ సర్వీసు పొడిగించాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం - అనంతరం స్పెషల్ సీఎస్ సాయిప్రసాద్కు సీఎస్గా అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 10:10 PM IST
AP CS Vijayanand Service Extended for 3 Months: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కే.విజయానంద్ సర్వీసును పొడిగించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నెలాఖరుతో ముగియనున్న సీఎస్ కే.విజయానంద్ సర్వీసును మరో 3 నెలల పాటు పొడిగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 3 నెలల సర్వీసు పొడిగింపుతో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు విజయానంద్ సీఎస్గా కొనసాగనున్నారు. 3 నెలల తర్వాత స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జీ.సాయి ప్రసాద్కు సీఎస్గా సీఎం అవకాశం కల్పించనున్నారు. 2026 మే నెలతో సాయి ప్రసాద్ పదవీ కాలం ముగియనుంది. ఆ తర్వాత కూడా సీఎస్గా సాయి ప్రసాద్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనసాగించనుంది. ఈ మేరకు ఇద్దరు అధికారులకు ప్రభుత్వ పెద్దల నుంచి సమాచారం అందినట్టు తెలుస్తోంది.
2024 డిసెంబర్ 31వ తేదీన బాధ్యతలు: 1992 బ్యాచ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి విజయానంద్ ఏపీ సీఎస్గా 2024 డిసెంబర్ 31వ తేదీన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సచివాలయం మొదటి బ్లాక్లో ప్రత్యేక పూజల అనంతరం సీఎస్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి ఆలయ పండితుల వేదాశీర్వచనాల మధ్య విజయానంద్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. విజయానంద్కు ముందు సీఎస్గా నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ విధులు నిర్వహించారు. 2024 డిసెంబర్ 31వ తేదీన నీరబ్ కుమార్ ఉద్యోగ విరమణ చేయగా విజయానంద్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
అయ్యవారిపల్లెలో జన్మించిన విజయానంద్: విజయానంద్ వైఎస్సార్ జిల్లా రాజుపాలెం మండలం అయ్యవారిపల్లెలో జన్మించారు. విజయానంద్ తల్లిదండ్రులు కావేటి నరసింహులు, తల్లి లక్ష్మీదేవి. తండ్రి పశువైద్యాధికారిగా పని చేశారు. ఆ దంపతుల ముగ్గురు కుమారుల్లో 2వ వారైన విజయానంద్ దువ్వూరు మండలం కానగూడురులో ప్రాథమిక విద్య, తిరుపతి గ్రామీణ మండలం పుదిపట్లలో 8, 9, 10 తరగతులు పూర్తి చేశారు. ప్రొద్దుటూరులో ప్రభుత్వ ఎస్సీఎన్ఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్ చేసిన అనంతపురం జేఎన్టీయూలో ఇంజినీరింగ్ చేశారు. 1992లో ఐఏఎస్కు ఎంపికయ్యారు. అనంతరం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో సేవలందించారు. విజయానంద్ సతీమణి జ్యోతిర్మయి గృహిణి. కుమార్తె యామినీ దివ్య అమెరికాలో ఎంబీఏ చేస్తున్నారు. కుమారుడు ఉజ్వల్ ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేసి బెంగళూరులో ఎంఎస్ చేస్తున్నారు.