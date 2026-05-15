సీఎస్ సాయిప్రసాద్ పదవీ కాలం పొడిగింపు - కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు వెల్లడి
సీఎస్గా జి.సాయిప్రసాద్ పదవీకాలం మరో ఆరు నెలలు పొడిగింపు - ఈ నెలాఖరుతో పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉన్న సాయిప్రసాద్ - సాయిప్రసాద్ పదవీకాలం పొడిగించాలంటూ కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 11:41 AM IST
CS Sai Prasad Extension Orders : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ పదవీ కాలం పొడిగించారు. మరో ఆరు నెలలు ఆయన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగనున్నారు. ఈ నెలాఖరుతో ఆయన పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉండగా సర్వీసును పొడిగిస్తూ కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతిపాదనకు స్పందించిన కేంద్ర సిబ్బంది శాఖ, 2026 జూన్ 1 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు సేవల పొడిగింపునకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ రూల్స్ మేరకే ఈ పొడిగింపు మంజూరైనట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల్లో వెల్లడించింది.
1991 ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అధికారి సీఎస్ సాయిప్రసాద్ 2026 మార్చి 1వ తేదీన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సచివాలయంలోని తన కార్యాలయంలో టీటీడీ, దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం వేదపండితుల ఆశీర్వచనాల మధ్య, ప్రత్యేక పూజల అనంతరం ఆయన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సీఎస్ సాయిప్రసాద్కు ముందు సీఎస్గా విజయానంద్ విధులు నిర్వహించారు. 2026 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన విజయానంద్ ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సాయిప్రసాద్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబరు 29వ తేదీన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
సాయిప్రసాద్ ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలం మట్టిగుంట గ్రామంలో జన్మించారు. 1991 ఐఏఎస్ బ్యాచ్కు చెందిన ఆయన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్, విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కీలక పదవులు నిర్వహించారు. 2024 జూన్ నుంచి జలవనరులశాఖ కార్యదర్శిగా, 2025 జనవరి నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఎక్స్ అఫీషియో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు కూడా ప్రభుత్వం ఆయనకే అప్పగించింది. 2019-24 మధ్య కాలంలో ఆయన ఏపీ సోలార్ పవర్ కార్పొరేషన్ సీఎండీ, ఇంధనశాఖ ఎక్స్ అఫీషియో ముఖ్య కార్యదర్శి, సీసీఎల్ఏగా వ్యవహరించారు.