సైబర్ టవర్ల తరహాలో క్వాంటమ్ భవనాలు - సీఆర్డీఏ సమావేశంలో నిర్ణయాలు
సీఆర్డీఏ 64వ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం - నిడమర్రు వద్ద 20 మెగావాట్లతో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్సిగ్నల్ - రాజధానిలో 20 5జీ టవర్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:19 AM IST
Quantum Valley Towers Ropeway Projects for Amaravati : విజయవాడ నుంచి అమరావతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వరకు రోప్వే ఏర్పాటుకు సీఆర్డీఏ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సైబర్ టవర్ల తరహాలో క్వాంటమ్ టవర్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. డిజిటల్ నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అమరావతిలోని 20 ప్రధాన ప్రాంతాల్లో 5G టవర్ల ఏర్పాటుకు అథారిటీ పచ్చజెండా ఊపింది.
రాజధానిలో 20 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన సీఆర్డీఏ 64వ సమావేశంలో రాజధాని అభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల కల్పనకు సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపారు. అమరావతిని గ్లోబల్ టెక్నాలజీ హబ్గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో నిడమర్రు వద్ద 1.8 ఎకరాల్లో 20 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో టయర్-3 ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్ నిర్మాణానికి బిడ్లు ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. నెట్వర్క్ బలోపేతానికి రాజధానిలో 20-5G టవర్ల ఏర్పాటుకు R.F.P.కి ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించారు.
కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం స్థలానికి స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల మినహాయింపు ప్రతిపాదనను కేబినెట్ ఆమోదానికి పంపాలని నిర్ణయించినట్లు నారాయణ వెల్లడించారు. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, నూతన రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం మోతడక గ్రామానికి చెందిన రైతులు 2 వేల 344 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చేందుకు చేసిన తీర్మానానికి సీఆర్డీఏ పచ్చజెండా ఊపినట్లు తెలిపారు.
పీపీ విధానంలో రోప్వే ప్రాజెక్టు: హ్యాపీనెస్ట్ ప్రాజెక్ట్కు ఏపీ రెరా రెన్యువల్ ఫీజు మినహాయింపు ఇస్తూ, నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. రవాణా, పర్యాటక రంగానికి ఊతమిస్తూ, విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వివిధ ప్రాంతాల మీదుగా అమరావతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వరకు రోప్వే నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. అమరావతిలో నిర్మించే ప్రభుత్వ భవనాల్లో తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా శిల్ప కళారూపాల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేక కమిటీని నియమించేందుకు సీఆర్డీఏ నిర్ణయించింది.
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