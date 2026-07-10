ఆంధ్రాలో మంత్రాలు, అమెరికాలో ఉంగరాలు - వీసా కష్టాలతో 'ఆన్లైన్'లో నిశ్చితార్థం
టెక్నాలజీ సాయంతో ఆన్లైన్లో వినూత్నంగా నిశ్చితార్థం - వీసా సమస్యలతో స్వదేశానికి రాలేక ఎల్ఈడీ తెరపై ఒక్కటైన జంట - అమెరికాలో ఉంగరాలు మార్చుకున్న మేఘన, ప్రేమ్ కుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:44 PM IST
Telugu Couple Online Engagement : ఇంటర్నెట్ యుగంలో ఆన్లైన్ ప్రతీ ఒక్కరి లైఫ్లైన్గా మారింది. శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు కూడా వాట్సప్లో పంపే పద్ధతి నడుస్తోంది. ఇదే ట్రెండ్ను ఫాలో అవుతూ ఆన్లైన్లో నిశ్చితార్థం చేసుకుంది ఓ తెలుగు జంట. ఆంధ్రాలో వేదమంత్రాలు వింటూ అమెరికాలో ఉంగరాలు మార్చుకుంది. సాంప్రదాయానికి విలువ ఇస్తూనే టెక్నాలజీని సద్వినియోగం చేసుకుని కొత్త బంధానికి బాటలు వేసుకుంది.
నిశ్చితార్థం, పెళ్లి జీవితంలో మరచిపోని క్షణాలు. అలాంటి సందర్భాల్ని బంధుమిత్రుల సమక్షంలో జరుపుకోవాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాలో ఉంటున్న కర్నూలు యువతి మేఘన, తిరుపతి యువకుడు ప్రేమ్కుమార్ ఆన్లైన్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. సరిగ్గా ఉదయం 11 గంటలకు కర్నూలు శివారులోని ఓ హోటల్లో ఇరువైపుల తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం, అర్ధరాత్రి పన్నెండునర అవుతుండగా మిత్రులతో కలిసి మేఘన, ప్రేమ్ కుమార్ ఎల్ఈడీ తెరపై ప్రత్యక్షమయ్యారు. కర్నూలులో పురోహితుడు వేదమంత్రాలు చదువుతుంటే అక్కడ ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ నిశ్చయ తాంబూలాలు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు.
కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ గోవిందు స్వామి కుమార్తే మేఘన అమెరికాలో సైంటిస్టుగా పని చేస్తున్నారు. తిరుపతికి చెందిన ప్రేమ్ కుమార్ అక్కడే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్నారు. ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. విషయం పెద్దలకు చెప్పారు. వాళ్లూ తథాస్తు అనేశారు. నిశ్చితార్థం ఘనంగా చేయాలనుకున్నారు. కానీ, అమెరికా నుంచి రావడానికి వీసా సమస్యలు తలెత్తాయి. అప్పుడే వారికి ఆన్లైన్ ఐడియా వచ్చింది. ఇలా పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టేసి నిశ్చితార్థం తంతు పూర్తి చేశారు.
"ఎంగేజ్మెంట్కి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వీసా రావడం కొంచెం ఆలస్యం కావడం వల్ల, వాళ్లకు మేమే ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఎంగేజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. పెళ్లి మాత్రం ఆగస్టు 30వ తేదీన అక్కడ వాళ్ల పేరెంట్స్, ఇక్కడ మేము ఇద్దరం కూడా అమెరికాకు వెళ్లి పిల్లల పెళ్లిళ్లు చక్కగా చేసి తిరిగి వస్తాం. కరోనా టైంలో చేసినారు కానీ సెల్లో వాట్సాప్ కాల్లో పెట్టి చూసి చేసినారు. పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్లు పెట్టి అయితే ఇంతవరకు ఎక్కడ చేయలేదు అని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తుంటే మేం కొత్త అనుభూతికి లోనయ్యాం." -గోవిందు, మేఘన తండ్రి
నిశ్చితార్థం ఆన్లైన్లో చేసినా, ఆగస్టు 30న పెళ్లి వేడుక మాత్రం న్యూయార్క్లో ఘనంగా నిర్వహించాలని రెండు కుటుంబాల పెద్దలు నిశ్చయించారు.
online marriage : ఆస్ట్రేలియాలో పెళ్లి... కర్నూలులో అక్షింతలు..!
అటు నవ దంపతులు.. ఇటు పురోహితుడు.. మధ్యలో మొబైల్.. కట్ చేస్తే..!