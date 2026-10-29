పాకిస్థాన్కు రహస్య సమాచారం చేరవేత - ఇద్దరు అరెస్టు
Pakistan Linked Spy Arrest: భారతదేశ సిమ్కార్డుల ఓటీపీల ద్వారా పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగానికి చెందిన గూఢచారులకు వాట్సప్ ఖాతాలు యాక్టివేట్ చేసిస్తున్న ముఠా గుట్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం రట్టుచేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:46 AM IST
AP Counter Intelligence Arrest Two Persons From Bihar: దేశ భద్రతకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్కు చేరవేస్తున్న గూఢచర్య నెట్వర్క్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే 'ఆపరేషన్ ఫైర్వాల్-2026' పేరుతో చేపట్టిన దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలను అధికారులు గుర్తించారు. తాజాగా 'ఆపరేషన్ ఫైర్వాల్-2'ను ప్రారంభించారు. ఈ కేసులో దేశ భద్రతకు సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్కు చేరవేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.
భారతదేశ సిమ్కార్డుల ఓటీపీల ద్వారా పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగానికి చెందిన గూఢచారులకు వాట్సప్ ఖాతాలు యాక్టివేట్ చేసిస్తున్న ముఠా గుట్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం రట్టుచేసింది. ‘ఆపరేషన్ ఫైర్వాల్-2026 (ఫేజ్-2)’లో భాగంగా నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న బిహార్ రాష్ట్రం రక్సౌల్ పట్టణానికి చెందిన రాజాకుమార్, ఆదిత్య పాండే అనే ఇద్దరిని అరెస్టు చేసింది. వీరిని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి విజయవాడ కోర్టులో బుధవారం హాజరుపరిచింది. ఇద్దరు నిందితులకు నవంబరు 10 వరకూ రిమాండ్ విధించారు.
నేపాల్లోని హ్యాండ్లర్ల ద్వారా చేరవేత: పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్గా పనిచేసే రాజాకుమార్ నేపాల్లోని హ్యాండ్లర్ల ద్వారా పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఆపరేటర్లకు భారతదేశ సిమ్ కార్డుల ఓటీపీలను విక్రయించేవాడు. తద్వారా పాకిస్థాన్లో వాట్సప్ ఖాతాలు యాక్టివేట్ అయ్యేలా సహకరించాడు. రాజాకుమార్ వేరే వ్యక్తి పేరిట తెరిచిన ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంకు ఖాతాకు పాకిస్థాన్ ఆపరేటర్ల నుంచి డబ్బు ఎప్పటికప్పుడు జమయ్యేది.
ఆదిత్యకుమార్కు రాజాకుమార్తో పాటు వసీమ్, సుల్తాన్, నయీమ్ అనే పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఆపరేటర్లతో నేరుగా సంబంధాలున్నాయి. విశాఖపట్నం సహా దేశంలోని పలు కీలక, రక్షణ, నౌకాదళ సంస్థల వివరాలను పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఆపరేటర్లు వలపువల పన్ని సేకరిస్తున్నారనే సమాచారంతో గత నెల 2న కేసు నమోదుచేసిన ఏపీ సీఐ సెల్ అధికారులు దర్యాప్తులో భాగంగా విశాఖ నావల్ బేస్ ఉద్యోగి ప్రదీప్ ముఖర్జీ, నౌకాదళ అధికారుల కాంట్రాక్టు డ్రైవర్ అన్నం సాయివరప్రసాద్ను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఓటీపీల గుట్టు బయటకు రావడంతో సీఐ సెల్ అధికారులు తాజా ఆపరేషన్ చేపట్టారు. మొత్తం ఐదుగురు అనుమానితుల్ని విచారించారు. వారి వద్ద నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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