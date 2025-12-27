ETV Bharat / state

YUVA : NCCలో రిజెక్ట్​ చేశారు - కట్​చేస్తే ఒంటిపై కానిస్టేబుల్​ యూనిఫాం

పట్టుదలతో చదివితే పేదరికం అడ్డుకాదు - ఎన్నో కష్టాలు చూసి కానిస్టేబుల్​గా ఎంపికైన యువతి - కానిస్టేబుల్​ నియామక పరీక్షలో 96 మార్కులు - కానిస్టేబుల్​ వినీత సక్సెస్​ స్టోరీ చదివేద్దామా

AP Constable Vineetha Story
AP Constable Vineetha Story (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 11:44 AM IST

Constable Vineetha Success Story : రెండేళ్ల వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయింది. చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలతోనే సహవాసం చేసింది. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా అమ్మ మాటల్నే ఆదర్శంగా తీసుకుని ధైర్యంగా ముందడుగు వేసింది. డిగ్రీ చదివే సమయంలో ఎన్​సీసీలో రిజెక్ట్​ కావడంతో ఖాకీ యూనిఫాం వేసుకోవాలనే కసి పెరిగిందని ఈ లేడీ కానిస్టేబుల్​ చెబుతోంది. పుట్టిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కష్టాలతోనే కాలం గడిపిన యువతి కథ ఇది.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కడప జిల్లా వేముల మండలం చింతలజూటూరుకు చెందిన యువతి పేరు వినీత. ఈమె చిన్ననాడే తండ్రి చనిపోయారు. తనతో పాటు తన అన్నయ్యను తల్లే అన్నీ తానై పెంచింది. వ్యవసాయ కూలీగా పని చేస్తూనే పిల్లలకు కావాల్సిన అవసరాలను తీర్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి కష్టం చూసిన వినీత, అమ్మకు అండగా నిలిచి కుటుంబానికి భరోసా ఇవ్వాలని అనుకుంది.

YUVA : డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ఎన్​సీసీలో రిజక్ట్​ చేశారు - కట్​ చేస్తే కానిస్టేబుల్​ యూనిఫాంలో యువతి (ETV)

"మా నాన్న రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి సంసార బాధ్యతలు మొత్తం మా అమ్మనే తీసుకున్నారు. అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ చాలా ఇబ్బందులు పడింది. సింగిల్​ మదర్​, ఇద్దరు పిల్లలను కేర్​ చేయడం ఈ సమాజంలో చాలా ఛాలేంజింగ్​ విషయం. మా అమ్మ మమ్మల్ని సమాజంలో మంచి పొజిషన్​లో చూడాలని కోరుకుంది. ఆ మేరకు మమ్మల్ని బాగా చదివించింది." - వినీత, కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగం సాధించిన యువతి

హాస్టల్​ ఫీజు కట్టేందుకు చిన్న జాబ్స్​ : 'ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగానే కష్టపడి చదివాను. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అనంతరం హైదరాబాద్​కు వచ్చేశాను. దిల్​సుఖ్​నగర్​లో కోచింగ్​ తీసుకుంటూ చదువుకున్నాను. హాస్టల్​ ఫీజు కట్టేందుకు రెస్టారెంట్లలో వెయిటర్​ జాబ్​ చేశాను. జిమ్​లో పార్ట్​ టైం జాబ్​ చేశాను. ఇలా చేస్తూనే ధైర్యంగా చదివాను. నేను ఎలాంటి పని చేసినా బాధగా ఫీల్​ కాలేదు. కొంత మొత్తం డబ్బులు వచ్చినా నాకు అది హెల్ప్​ అయింది.' అని కానిస్టేబుల్​ వినీత చెప్పారు.

సాయం చేసిన ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్​ : కానిస్టేబుల్​ నియామక పరీక్షలో 96 మార్కులు సాధించి వినీత ఈడబ్ల్యూఎస్​ కోటాలో ఉద్యోగం సాధించారు. 2015లో కనీసం స్కూల్​ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేకపోవడం, కుటుంబం గడవలేని పరిస్థితిలో ప్రస్తుత ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్​ అండగా నిలబడి రూ.40 వేల ఆర్థిక సహాయం చేశారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకున్న వినీతకు భర్త కూడా అన్ని రకాలుగా అండగా నిలిచారు.

"నాకు ఏడాది క్రితం పెళ్లి అయింది. నాకు జాబ్​ రావడానికి నా భర్త చాలా సపోర్ట్​ చేశారు. నేను ఉన్నాను నీకు. ధైర్యంగా ముందుకెళ్లు అని చెప్పారు. నా కల ఎస్సై కావడం. దాన్ని కూడా నెరవేర్చుకుంటాను. కష్టపడి చదివి మళ్లీ ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబడతాను." - వినీత, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించిన యువతి

వినీతకు భర్త ఫుల్​ సపోర్ట్​ : కానిస్టేబుల్​తో ఆగిపోకుండా భవిష్యత్​లో మరింత ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగేందుకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటానని వినీత భర్త ఆనంద్​ అంటున్నారు. మహిళలకు అండగా ఉంటే వాళ్లు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తారని చెబుతున్నారు. ఆమె ఒకానొక దశలో డీమోటివేట్​ అయి, ఇది నా వల్ల అవుతుందా అని తన దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే, నువ్వు సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అని చెప్పి మోటివేట్​ చేశానని చెప్పారు.

వినీత విజయ రహస్యం : లక్ష్య సాధనలో అవాంతరాలు ఎన్ని ఎదురైనా ముందుకే సాగాలని వినీత అంటున్నారు. అలా అయితేనే గమ్యాన్ని చేరగలం అని ఆమె వివరిస్తున్నారు. మధ్యలో వదిలేయకుండా ముందుకు సాగడమే మన తొలి విజయం అనే సూచనను యువతకు ఈ కానిస్టేబుల్​ వినీత చెబుతున్నారు.

