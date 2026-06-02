మేలో రికార్డు స్థాయిలో పన్ను వసూళ్లు - ప్రభుత్వానికి రూ.4987 కోట్ల రాబడి
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సరికొత్త చరిత్ర - మేలో రూ.4987 కోట్ల భారీ ఆదాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 11:43 AM IST
AP Commercial Tax Collections Rise : రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గత ఏప్రిల్ నెలలో సాధించిన రికార్డు ఫలితాల పరంపరను కొనసాగిస్తూ, మే 2026 నెలలో రాష్ట్రం రూ.4987 కోట్ల భారీ ఆదాయం ఆర్జించింది. ఇది గతేడాది మేతో పోలిస్తే 19 శాతం అంటే రూ.737 కోట్లు అధికం. సంప్రదాయ పద్ధతులకు స్వస్తి పలికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధ), అత్యాధునిక డేటా అనలిటిక్స్ వంటి వినూత్న సాంకేతికతను అమలు చేయడం వల్లే ఈ వృద్ధి సాధ్యమైందని వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ప్రధాన కమిషనర్ అహ్మద్బాబు పేర్కొన్నారు.
ఏపీలో మే నెలకు సంబంధించి నికర జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.3,037 కోట్లు నమోదయ్యాయి. కిందటి సంవత్సరం ఇదే నెలతో పోలిస్తే 16 శాతం అధికం. దీంతో జీఎస్టీ వసూళ్లలో జాతీయ సగటును మించింది. జాతీయ స్థాయిలో సగటు వృద్ధి రేటు కేవలం 6 శాతంగా నమోదు కాగా, ఏపీ 16 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక 17 శాతం ప్రథమ స్థానంలో నిలవగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1,94,184 కోట్లు : పొరుగు రాష్ట్రాలైన కేరళ 15 శాతం, తెలంగాణ 14 శాతం, తమిళనాడు 12 శాతం కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరుగైన వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉంది. మరోవైపు మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1,94,184 కోట్లు వచ్చాయి. గతేడాది మే నెలతో పోలిస్తే 3.2 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పన్ను ఎగవేతలను సమర్థవంతంగా అడ్డుకునేందుకు వాణిజ్య పన్నుల శాఖ డిజిటల్ లావాదేవీలను నిశితంగా విశ్లేషిస్తోంది. పన్నులు చెల్లించకుండా తప్పించుకుంటున్న 20,391 మంది నమోదు కానీ వ్యాపారులను గుర్తించి, వారిని పన్ను పరిధిలోకి తెచ్చింది. జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లను విద్యుత్ వినియోగదారుల ఖాతాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా నకిలీ చిరునామాలతో చలామణి అవుతున్న సంస్థలకు అడ్డుకట్ట వేసింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత వ్యవస్థ ద్వారా తప్పుడు ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్లను, నకిలీ ఇన్వాయిస్లను రియల్ టైమ్లో గుర్తించి నోటీసులు జారీ చేస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ, రెరా, గనులు- భూగర్భ శాఖ డేటాను జీఎస్టీతో అనుసంధానించింది. దీనివల్ల రియల్ ఎస్టేట్, మైనింగ్ రంగాల్లో పన్ను ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది. రానున్న రోజుల్లో ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత విస్తృతం చేయబోతోంది. రాష్ట్రంలోని 17 డివిజన్లలో ఏఐ ఆధారిత 'రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్'ను పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయనుంది. ఈ-వే బిల్లుల పరిశీలనను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, పన్ను బకాయిలు చెల్లించని వారిపై బ్యాంక్ అటాచ్మెంట్ల ద్వారా వసూళ్లను ముమ్మరం చేయనుంది.
