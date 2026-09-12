ఆదర్శంగా ఏడు జిల్లాల 'ఉత్తమ విధానాలు' - కలెక్టర్ల సదస్సులో భేష్ అనిపించిన ప్రాజెక్టులు
ఆయా జిల్లాల్లో విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న ఏడు అద్భుతమైన 'బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్' (ఉత్తమ విధానాలను) శుక్రవారం జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో కలెక్టర్లు వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 12:32 PM IST
AP Collectors Best Practices : మారుమూల గిరిజన గ్రామాలకు డ్రోన్లతో క్షణాల్లో వైద్య సేవలు, చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి, వానల్లేకున్నా ప్రకృతి సేద్యంతో పచ్చని పంటలు, బడి పిల్లల్లో క్రీడాకారుల గుర్తింపు ఇలా వినూత్న ఆలోచనలతో ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు పాలనలో మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు. తమ జిల్లాల్లో విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న ఇలాంటి ఏడు అద్భుతమైన 'బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్' (ఉత్తమ విధానాలను) శుక్రవారం జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో వారు వివరించారు. ఆయా ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన, అమలు తీరు, వాటి ద్వారా ప్రజలకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను కలెక్టర్లు సదస్సు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఆ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గిరిజనులకు వరం ప్రాజెక్ట్ డ్రోన్ : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో డ్రోన్ ఆధారిత వైద్య సేవలు అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. పీహెచ్సీలకు వచ్చే గిరిజనుల రక్త నమూనాలను డ్రోన్ల ద్వారా పాడేరు ఆసుపత్రికి పంపుతున్నారు. పరీక్షల అనంతరం రిపోర్టులను వైద్యులకు వాట్సాప్లో పంపి, అవసరమైన మందులను తిరిగి డ్రోన్ ద్వారానే పీహెచ్సీకి చేరుస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును కలెక్టర్ నిశాంతి వివరించారు. రోగులు రిపోర్టుల కోసం ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగే బాధ తప్పింది. ఆరు నెలల్లో 1,800 డ్రోన్ల ద్వారా 9,500 రక్త నమూనాలు, 83 వేల మందులు చేరవేశారు. దీనివల్ల 20 వేల మందికి మేలు జరగడమే కాకుండా, 30 మంది యువతకు ఉపాధి లభించింది.
ఆణిముత్యాల వేట : పాఠశాల విద్యార్థుల్లోని క్రీడా నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు అనంతపురం జిల్లా అడుగులేసింది. ఈ విధానాన్ని కలెక్టర్ ఒ.ఆనంద్ సదస్సులో పంచుకున్నారు. బడి స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు క్రీడలు నిర్వహించి ప్రతిభావంతులను గుర్తించారు. 8 రకాల క్రీడల్లో 25,048 మంది విద్యార్థులు పాల్గొనగా, వీరిలో 45 శాతం బాలికలు ఉండటం విశేషం. పీ-4 విధానంలో క్రీడా ఉపకరణాలు అందించారు. కేవలం రూ. 20 లక్షల ఖర్చుతోనే ఈ క్రీడా సంబరాలు విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
ఆటిజం పిల్లల కోసం 'స్వర్ణ భవిత' : బాపట్ల జిల్లాలో ఆటిజం సమస్యతో బాధపడే విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ స్కూల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్కూల్ పనితీరును కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ వివరించారు. ఈ పాఠశాలలో విద్య, వైద్యం, థెరపీ, సంక్షేమం అందిస్తున్నారు. 'వన్ చైల్డ్ - వన్ ట్రీట్మెంట్ - వన్ గవర్నమెంట్ ఎకోసిస్టమ్' విధానంతో ఆటిజం ఉన్న విద్యార్థులను వేగంగా సాధారణ స్థాయికి తీసుకొస్తున్నారు.
వర్షాభావానికి చెక్ : లోటు వర్షపాతం ఉన్నా కర్నూలు జిల్లా రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు అద్భుత విధానం అమలవుతోంది. రుతుపవనాలకు ముందే పొడి నేలలో విత్తనాలు విత్తుతున్నారు. కలెక్టర్ సిరి దీనిపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. 'సీడ్ పెల్లటైజేషన్' విధానం ద్వారా పప్పుదినుసులు సహా 9 రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. వానలు లేకున్నా, ఎప్పుడు వర్షం పడినా విత్తనాలు మొలకెత్తుతాయి. 1.94 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ పద్ధతి అమలవుతోంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా 10-20 డిగ్రీల మేర తక్కువగా నమోదు కావడం విశేషం.
బడి పిల్లలకు ఏఐ పాఠాలు : చిత్తూరు జిల్లాలో డిజిటల్ బోధనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఎక్కువ మంది విద్యార్థులున్న 22 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు. దీని ప్రయోజనాలను కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ వివరించారు. ఏఐ సాంకేతికత సాయంతో గణితం, సైన్స్ పాఠాలు చెబుతున్నారు. ఉపాధ్యాయులకు 131 ల్యాప్టాప్లు, విద్యార్థులకు 586 ట్యాబ్లు ఇచ్చారు. ఈ విధానం ద్వారా 6,828 మంది విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు.
బ్రాండ్ 'గ్రీన్ గోల్డ్' : చెత్త నుంచి సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేస్తూ ప్రకాశం జిల్లా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో నిత్యం వచ్చే 125 టన్నుల వ్యర్థాలను వర్గీకరించి సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారు. దీన్ని కలెక్టర్ రాజబాబు వివరించారు. బయో విజార్డ్ మైక్రోట్ విధానంతో తయారైన ఈ ఎరువును 'గ్రీన్ గోల్డ్' పేరిట ప్యాకింగ్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. దీనివల్ల అటు సంపద సృష్టించడంతో పాటు ఇటు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతోంది.
భూసారం పెంపునకు 'ప్రాజెక్ట్ పునరుజ్జీవం' : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో భూసారం పెంచేందుకు 'ప్రాజెక్ట్ పునరుజ్జీవం' అమలవుతోంది. కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. జిల్లాలో 5 వేల ఎకరాల్లో ఈ విధానం పాటిస్తున్నారు. మల్బరీ కాండాలను కాల్చి, బొగ్గుగా మార్చి కంపోస్ట్ ఎరువుతో కలిపి 'బయోచార్' ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వాతావరణంలో కలవాల్సిన దాదాపు 4 వేల టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్ నియంత్రించబడి పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతోంది.
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