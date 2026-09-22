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సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త - డిసెంబర్‌లో నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

తెలుగు సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 'నంది అవార్డుల' ప్రదానోత్సవాన్ని ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ప్రకటించారు.

AP Nandi Film Awards
డిసెంబర్‌లో నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 5:02 PM IST

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Nandi Film Awards in December: తెలుగు సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. గత కొన్నేళ్లుగా నిలిచిపోయిన ప్రతిష్ఠాత్మక నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ప్రకటించారు. అవార్డుల ప్రదానానికి సంబంధించిన కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం మేరకు తెలుగు సినీ రంగానికి గౌరవం చాటేలా ఈ వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

ఆ కాలానికి ఏటా నాలుగు అవార్డులే : గతంలో 2012 నుంచి 2016 వరకు నంది అవార్డులను ప్రకటించినా ప్రదానోత్సవం జరగలేదు. ఆ కాలానికి సంబంధించి ప్రకటించిన అవార్డులన్నింటినీ ఇప్పుడు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అప్పట్లో ఫిల్మ్ విభాగంలో 288 అవార్డులు, 51 జ్యూరీ అవార్డులు, టీవీ రంగంలో 330 అవార్డులు, 54 జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. వాటన్నింటినీ డిసెంబర్‌లో అందజేయనున్నారు.

సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త - డిసెంబర్‌లో నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ETV Bharat)

ఇక 2017 నుంచి 2024 వరకు నంది అవార్డులు ప్రకటించలేదు. ఆ ఎనిమిదేళ్ల కాలానికి గాను, ఏటా నాలుగు అవార్డుల చొప్పున (ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రం, రెండు స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులు) ఇవ్వనున్నారు. అన్ని కేటగిరీల్లో అవార్డులు ఇవ్వడం ఆచరణ సాధ్యం కానందునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఏపీ ఫిల్మ్, టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎఫ్డీసీ) ఛైర్మన్ భరత్ భూషణ్ తెలిపారు. 2025 నుంచి మాత్రం పాత పద్ధతిలోనే అన్ని విభాగాల్లో నంది అవార్డులు ఇస్తామన్నారు.

"సినీ, టీవీ రంగాలకు గౌరవం దక్కేలా నంది అవార్డుల వేడుకను డిసెంబర్‌లో నిర్వహిస్తాం. 2012 నుంచి 2016 వరకు ఇప్పటికే ప్రకటించిన అవార్డులను ఇస్తాం. 2017 నుంచి 2024 వరకు ఏటా 4 అవార్డుల చొప్పున ఇవ్వడానికి జీవో జారీ చేశాం. 2025కు కూడా పూర్తిస్థాయిలో అవార్డులు ఇస్తాం. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్‌లో కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి ఎంపిక పూర్తి చేస్తాం. అమరావతి లేదా విజయవాడలో ఫిల్మ్ అవార్డులు, తిరుపతిలో టీవీ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఉంటుంది." -కందుల దుర్గేశ్, రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి

వేదికలు ఇవే : నంది ఫిల్మ్ అవార్డులు, జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని అమరావతి లేదా విజయవాడ వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. నంది టీవీ అవార్డుల వేడుకను తిరుపతిలో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అవార్డుల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 12లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అక్టోబర్‌లో అవార్డుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, నవంబర్‌లో ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. ఏపీలో షూటింగ్స్ జరుపుకునే సినిమాలకు సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులు ఇస్తూ తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 13 సినిమాల చిత్రీకరణ జరుగుతోందని చెప్పారు.

"ఆగిపోయిన నంది అవార్డులను సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ కృషితో మళ్లీ మొదలుపెడుతున్నాం. 2017-24 మధ్య అన్ని కేటగిరీల్లో అవార్డులు ఇవ్వడం ప్రాక్టికల్‌గా సాధ్యం కాదు. అందుకే ఏటా 4 అవార్డులు ఇస్తాం. తెలంగాణలో గద్దర్ అవార్డులు తీసుకున్న చిత్రాలు కూడా ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తెలుగు సినిమా ఎక్కడున్నా ఒకటే. ఏ అవార్డుకు ఎంత నగదు ప్రోత్సాహకం ఇస్తామనేది జీవో ద్వారా త్వరలో వెల్లడిస్తాం." -భరత్ భూషణ్, ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్

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